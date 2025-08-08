Dra. Gilmara Pandolfo explica os sinais da doença inflamatória intestinal

Coloproctologista esclarece sintomas negligenciados, riscos do atraso no diagnóstico e como o cuidado humanizado e tecnológico muda o prognóstico

Um diagnóstico não precisa definir uma vida. Essa é a mensagem principal que a Dra. Gilmara Pandolfo, coloproctologista e referência em doenças inflamatórias intestinais (DII), transmite diariamente aos seus pacientes. Nascida em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, a médica construiu uma trajetória de superação e dedicação à medicina, especialmente na área da coloproctologia. Com uma carreira marcada pela excelência acadêmica e prática clínica, ela se destaca ao levar um olhar atento e humanizado para uma das áreas mais desafiadoras da medicina.

Desde jovem, Gilmara sonhava em ser médica, mesmo vindo de uma família humilde. “Na escola, eu sempre dizia que queria ser médica, mas todos achavam difícil pela nossa condição financeira”, relembra. Apesar das dificuldades iniciais, especialmente com o vestibular para medicina, ela seguiu determinada. Com apoio da família, ingressou na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), onde rapidamente se destacou pela dedicação. Durante a faculdade, encontrou sua paixão pela cirurgia, tornando-se monitora de anatomia por cinco anos consecutivos.

Após a graduação, a médica enfrentou o desafio adicional de entrar em uma área predominantemente masculina. “Na época, mulher na cirurgia era raro. Sempre tinha que provar mais, mostrar força e determinação”, afirma. Ela completou a residência em cirurgia geral e, posteriormente, optou pela especialização em coloproctologia, enfrentando dois anos intensos como residente única, período em que assumiu sozinha todas as urgências da especialidade no hospital em que atuava.

Excelência acadêmica e atuação clínica

Em 2004, cofundou a clínica Coloprocto em Canoas (RS), ampliando sua atuação clínica e acadêmica. Hoje, além de atender em Canoas e Capão da Canoa (RS), Dra. Gilmara é professora de coloproctologia na Universidade Feevale e membro titular do GEDIIB (Organização Brasileira de Doença de Crohn e colite), entidade reconhecida internacionalmente.

Referência na área digestiva, a clínica se destaca por oferecer atendimentos altamente especializados em coloproctologia, com estrutura para realização de procedimentos minimamente invasivos, exames e acompanhamento contínuo. “Contamos com uma equipe multidisciplinar composta por clínicos, cirurgiões, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta pélvica e enfermagem especializada, o que garante uma abordagem integrada e humanizada”, pontua a médica. O local também é reconhecido como um centro de excelência no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, atendendo pacientes de diversas regiões do estado e do país.

Dra. Gilmara também é mestre e doutora em cirurgia com foco em inflamação pela PUCRS. Sua formação inclui estágios de acompanhamento em três centros de referência mundial no tratamento de DIIs: o Hospital AMC, em Amsterdã; o Hospital Humanitas, em Milão; e a Universidade de Chicago — experiências que ampliaram sua visão sobre condutas modernas, humanizadas e baseadas em evidências.

Sintomas, diagnóstico e tratamento

Uma das principais preocupações de Gilmara é o diagnóstico tardio das doenças inflamatórias intestinais. “Muitos pacientes jovens têm dores abdominais e episódios de diarreia, mas acabam rotulados como casos psicossomáticos ou funcionais”, alerta. Para ela, é fundamental que médicos tenham um alto índice de suspeição para doenças como Crohn e retocolite ulcerativa, que podem levar a complicações severas se não diagnosticadas e tratadas adequadamente.

A médica diferencia com clareza dois dos principais tipos de doenças inflamatórias intestinais: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. “A retocolite acomete apenas o intestino grosso e os sintomas são mais visíveis, como sangue e muco nas fezes, o que facilita o diagnóstico precoce”, explica. Já o Crohn pode afetar da boca ao ânus e tem um padrão inflamatório salteado, o que torna o diagnóstico mais difícil e tardio. “Os pacientes costumam ter episódios recorrentes de dor abdominal e diarreia, mas sem sinais evidentes, o que retarda a identificação da doença.”

Ela também alerta para a relação entre doença inflamatória intestinal e câncer colorretal. “Pacientes com retocolite e Crohn que afetam o intestino grosso têm risco aumentado para câncer após dez anos de doença, principalmente se a inflamação não estiver controlada”, afirma. Nesses casos, é fundamental realizar um acompanhamento rigoroso com exames periódicos para detecção precoce de alterações celulares.

Outro ponto de atenção citado pela médica é a presença de fístulas anais. “Nem toda fístula é igual. Quando relacionada à doença de Crohn, a abordagem é cirúrgica, porém distinta das abordagens convencionais”, explica. Nesses casos, o procedimento indicado é a passagem de um dreno, chamado sedenho, associado à terapia medicamentosa com imunobiológico. “É uma abordagem cirúrgica específica, que precisa ser integrada ao tratamento clínico para garantir a preservação funcional e evitar complicações”, reforça. Um manejo incorreto pode causar danos ao esfíncter anal e agravar o quadro. Por isso, ela destaca a importância de uma avaliação especializada para evitar erros diagnósticos e terapêuticos.

Gilmara esclarece ainda que os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais são dor abdominal recorrente, diarreia persistente, presença de sangue nas fezes e perda de peso significativa. Ela destaca que o diagnóstico preciso envolve exames específicos, como colonoscopia e calprotectina fecal, essencial para medir inflamações no intestino.

“O diagnóstico precoce é essencial porque permite um tratamento eficaz e reduz a chance de complicações graves, como a necessidade de cirurgia ou o desenvolvimento de câncer colorretal”, afirma a doutora. Ela ressalta a importância da personalização no tratamento, uma vez que cada paciente reage de maneira diferente às terapias disponíveis.

Fotos: Jonas Pacheco – Somos Produções

Prevenção e cuidado integral

A coloproctologista ressalta que o impacto da alimentação moderna tem aumentado a prevalência dessas doenças. “Nossa dieta atual, rica em alimentos ultraprocessados e corantes artificiais, aumentou significativamente os casos de doenças intestinais inflamatórias e câncer colorretal”, explica. Por isso, a médica defende uma abordagem preventiva baseada em dieta equilibrada, exercícios físicos regulares, sono de qualidade e controle do estresse como pilares fundamentais para a saúde intestinal.

No tratamento das DIIs, a médica enfatiza a importância da abordagem humanizada e personalizada. “Cada paciente é único, e o tratamento precisa ser individualizado. Não é só sobre medicação, mas sobre entender e acolher cada pessoa na sua realidade diária”, destaca. Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar que inclui nutricionista, psicóloga, enfermeira especializada e outros profissionais que ajudam a garantir um cuidado integral.

Avanços tecnológicos e qualidade de vida

Dra. Gilmara explica que a chegada dos imunobiológicos, a partir de 1998, representou um divisor de águas para os pacientes com DII. “Antes, muitos viviam com sintomas graves, múltiplas cirurgias e complicações. Hoje, conseguimos controlar a doença e cicatrizar a mucosa intestinal.” Além disso, as novas moléculas de uso oral oferecem alternativas terapêuticas eficazes e com menos efeitos colaterais.

A médica também atua com técnicas avançadas para pacientes com incontinência fecal, especialmente idosos ou mulheres que passaram por partos complicados. “A neuroestimulação sacral é um procedimento pouco invasivo que ela compara a um implante de um marca-passo. O dispositivo envia estímulos elétricos para os nervos da pelve, ajudando o paciente a recuperar o controle dos esfíncteres”, explica. O eletrodo é posicionado próximo ao nervo pudendo, responsável pela inervação perineal e controle dos esfíncteres anal e uretral. O procedimento é feito em duas etapas: uma fase de teste, que pode ser realizada na própria clínica, e a definitiva, com implante hospitalar.

Para cirurgias maiores, Gilmara recorre à tecnologia robótica, que proporciona menos dor no pós-operatório, menor risco de lesão nervosa e melhor recuperação funcional. “A cirurgia robótica trouxe ganhos importantes, especialmente em procedimentos na pelve, onde a preservação dos nervos é essencial para a qualidade de vida dos pacientes”, afirma.

“A evolução dos tratamentos, principalmente com a introdução dos imunobiológicos, revolucionou a vida dos pacientes com DIIs. Com essas medicações, conseguimos cicatrizar a mucosa intestinal e oferecer qualidade de vida real para nossos pacientes”, ressalta.

Apesar da agenda intensa, que inclui consultas presenciais, telemedicina, atuação acadêmica e palestras nacionais e internacionais, a médica mantém a proximidade e acessibilidade com seus pacientes. “Eles têm meu contato direto e sabem que podem contar comigo a qualquer momento. Essa relação de confiança é fundamental no tratamento e na recuperação”, ressalta.

Futuro e compromisso com a educação

Entre seus projetos futuros, além de continuar contribuindo com estudos multicêntricos pelo GEDIIB, Dra. Gilmara planeja levar ainda mais conhecimento sobre DIIs para regiões com pouco acesso a especialistas, como o litoral norte gaúcho.

“Quero que os pacientes saibam que é possível viver plenamente, mesmo com uma doença inflamatória intestinal. O diagnóstico não é o fim, mas um começo de um cuidado contínuo e eficaz”, conclui.

CRM/RS 24108

Instagram: @dragilmarapandolfo

Sites: gilmarapandolfo.com.br | coloproctocanoas.com.br

Fotos: Jonas Pacheco – Somos Produções

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Noticias Assessoria de Imprensa / Brasil News