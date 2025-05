Dr. Godoy cria método que leva o Brasil à medicina global

Técnica brasileira para tratar linfedema e lipedema já é aplicada em hospitais, universidades e centros fora do país

Um dos grandes avanços da medicina linfática moderna foi concebido em uma clínica localizada no interior de São Paulo. José Maria Pereira de Godoy, angiologista, cirurgião vascular, professor livre-docente da FAMERP (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) e pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), transformou anos de estudo e experiência clínica em um método científico com repercussão mundial: o Método Godoy.

A técnica surgiu da necessidade clínica aliada à observação minuciosa e à busca científica. Desenvolvido ao longo de décadas, o método foi estruturado a partir de dificuldades enfrentadas por pacientes que não encontravam alívio em tratamentos convencionais, como bandagens ineficazes e métodos pouco baseados em evidências.

"Começamos pela necessidade de oferecer alternativas viáveis e eficazes para pacientes que não encontravam solução nos tratamentos convencionais, como os que dependiam unicamente de contenção elástica ou bandagens compressivas. O resultado foi o desenvolvimento de uma técnica com base científica, reprodutível e de alto impacto clínico", explica.

Inspirado por desafios enfrentados em hospitais públicos, o médico e sua esposa, a terapeuta ocupacional Maria de Fátima Guerreiro Godoy, desenvolveram inovações como o uso de roletes para facilitar a drenagem linfática, além de novos conceitos de estimulação cervical, contenção com gorgurão e equipamentos para exercícios linfomiocinéticos.

"Fui estudar o que havia de mais avançado no mundo sobre linfedema, e voltei certo de que poderíamos fazer melhor. E assim nasceu o Método Godoy", relembra.

Vida dedicada à medicina

Natural de Pirassununga (SP), Godoy chegou ainda jovem a São José do Rio Preto (SP), onde iniciou sua formação em medicina na década de 1980. Formou-se em 1984 pela FAMERP, onde também concluiu o mestrado, doutorado e livre-docência.

Curiosamente, sua primeira escolha de carreira não era a medicina. "Meu sonho era entrar para a Força Aérea Brasileira e ser piloto, mas acabei não conseguindo por questões de saúde na época. A medicina surgiu como um segundo plano, e acabou se tornando minha grande missão de vida", relembra.

Foi diante da carência de protocolos eficientes para tratar o linfedema que decidiu direcionar sua carreira para a linfologia, área então negligenciada. "Lembro de um paciente com elefantíase que chorou ao conseguir calçar novamente um sapato. Isso me marcou profundamente. Vi ali o quanto era possível devolver dignidade com ciência", completa.

Para que serve o Método Godoy?

O Método Godoy é um protocolo completo para o tratamento do linfedema, lipedema, celulite estética, edemas pós-operatórios, prevenção de amputações em pacientes com diabetes e complicações vasculares decorrentes de trombose ou infecções. Atua desde os estágios iniciais até os mais avançados, como a elefantíase, com potencial de alcançar normalização ou quase normalização do edema.

Seus pilares incluem a drenagem linfática manual com movimentos lineares, a terapia mecânica com o equipamento RAGodoy®, o estímulo cervical, exercícios linfomiocinéticos e contenções específicas — como as meias artesanais de gorgurão.

Drenagem linfática com base fisiológica

Uma das principais inovações do Método Godoy está na drenagem linfática manual com movimentos lineares, rompendo com as técnicas tradicionais de Vodder e Leduc. "Baseamos a técnica na hidrodinâmica do sistema linfático. Os vasos têm trajeto linear. Logo, os movimentos também devem ser", ensina.

Dessa forma, a técnica estimula com maior eficácia tanto a formação quanto a drenagem da linfa, respeitando a fisiologia e a anatomia dos vasos linfáticos. "A compressão constante até os linfonodos evita refluxos e aumenta a eficácia. É um método baseado em ciência e que pode ser reproduzido", afirma.

RAGodoy®: tecnologia nacional a favor da saúde

Outro marco foi o desenvolvimento do equipamento RAGodoy®, dispositivo de drenagem linfática mecânica que permite tratamentos intensivos, com resultados significativos em apenas uma semana. "Com ele conseguimos reduzir de 40% a 100% do volume do edema em cinco dias. A diferença é sentida na pele e na vida do paciente", destaca.

O aparelho se baseia em princípios fisiológicos do trabalho muscular e é indicado para linfedemas, edemas pós-cirúrgicos, tratamento de celulite e pós-operatórios de cirurgias estéticas e ortopédicas. "Ele proporciona várias horas de tratamento por dia, o que muda totalmente o paradigma terapêutico", afirma.

Estímulo cervical

A técnica de estímulo cervical, criada por Maria de Fátima Godoy, consiste em toques manuais suaves na região do pescoço, com potencial de reduzir edemas em todo o corpo. "As crianças com linfedema primário congênito são as que mais se beneficiam dessa técnica. O impacto é visível em dias", explica.

Estudos mostram sua eficácia no pós-operatório de cirurgias e em edemas de face, além de representar uma alternativa viável quando a drenagem manual não é indicada.

Meias de Gorgurão

O método Godoy também gerou soluções simples, mas eficazes. Um exemplo é o uso do tecido Gorgurão na confecção de meias compressivas artesanais. "Foi pensada para populações carentes que não têm acesso a meias compressivas industriais", diz o médico.

O impacto social dessas meias é notável, permitindo que o tratamento seja replicado em cidades pequenas, comunidades ribeirinhas e unidades de saúde da família. "Não adianta criar uma solução maravilhosa se ela não chega a quem precisa. A ciência deve ser acessível", completa.

Celulite, lipedema e a ciência por trás da estética

Ao contrário do que se pensa, o foco da clínica Godoy não está apenas em doenças vasculares. O grupo também se debruçou sobre condições como celulite estética e lipedema, muitas vezes tratadas com superficialidade.

"Publicamos a primeira hipótese fisiopatológica cientificamente validada sobre a celulite, mostrando que é uma doença, não um problema estético. E isso muda tudo", afirma. No caso do lipedema, que acomete principalmente mulheres e é comumente confundido com obesidade, a abordagem linfática tem mostrado resultados expressivos no alívio de dor e redução de edema.

Em tempos de pandemia: pesquisa, atuação e resultados

Durante a pandemia de Covid-19, Godoy liderou um dos maiores levantamentos sobre complicações vasculares da doença no Brasil. "Analisamos mais de 9 mil pacientes e identificamos padrões de alteração microcirculatória, trombose e disfunção venosa. Foi um período de adaptação rápida e produção intensa de conhecimento", lembra.

Os resultados foram publicados em revistas internacionais e ajudaram a estabelecer diretrizes de tratamento para pacientes com sequelas vasculares da Covid-19. "Foi também um período em que reforçamos a importância da saúde linfática como parte do equilíbrio do organismo", afirma.

Prevenção de amputações: um alerta que pode salvar vidas

Hoje, um dos projetos mais urgentes do especialista é a prevenção de amputações em pacientes com diabetes. "Muitas amputações poderiam ser evitadas se o edema fosse controlado adequadamente. Desenvolvemos protocolos que têm evitado perdas irreversíveis", afirma. A proposta é levar esse modelo a unidades de saúde pública, reduzindo internações e aumentando a qualidade de vida.

A ciência a serviço da inclusão: validação e impacto social do Método Godoy

O Método Godoy também é tema de dezenas de estudos publicados em revistas científicas com reconhecimento internacional, sendo respaldado por instituições como o CNPq e universidades públicas brasileiras. "Nosso compromisso sempre foi com a ciência e com a população. O método é testado, publicado, revisado e replicado por universidades, o que dá respaldo para que ele possa integrar políticas públicas de saúde", afirma.

Além disso, o método tem sido aplicado com sucesso em unidades do SUS (Sistema Único de Saúde) e projetos sociais voltados a populações vulneráveis, mostrando seu potencial de escala e impacto coletivo. "O ideal é que isso se torne política pública estruturada. Já mostramos que funciona. Agora precisamos de gestores que abracem essa causa", reforça.

Ensino global e futuro da Terapia Linfática

O médico também fundou a Godoy & Godoy International School of Lymphatic Therapy, que forma profissionais em diversos países e possui centros credenciados na Argentina, Chile, Espanha, Itália, EUA, Colômbia, Guatemala, México e Paraguai. "Nosso objetivo é permitir que os resultados sejam replicados com excelência onde houver pacientes com linfedema", explica.

"Já vimos resultados significativos na Europa, América Latina e até em centros dos Estados Unidos. Em muitos desses países, o método está sendo integrado a práticas clínicas complementares, com adaptações culturais e protocolos específicos. Não levamos um nome, levamos uma proposta baseada em evidência, com resultados comprovados", pontua o especialista.

Humanização e legado

A clínica Godoy não é um espaço de procedimentos: é um centro de acolhimento, ciência e escuta ativa. Pacientes que chegam sem esperança saem com mobilidade, autoestima e autonomia. "Nosso maior valor é ver o paciente sair andando, sorrindo, retomando a vida. Isso não tem preço", diz.

Com os filhos atuando na área médica e contribuindo para a disseminação do método pelo mundo, o legado está assegurado. "Nosso trabalho não é sobre fama ou dinheiro. É sobre tocar vidas. E isso faremos enquanto for possível", finaliza.

