Dor na coluna? Ortopedista Fabio Vieira mostra caminho

A partir da escuta e da técnica, médico explica quando procurar ajuda, como funciona a cirurgia endoscópica e os cuidados que evitam complicações

É comum sentir dores nas costas e pensar que se trata apenas de uma consequência da rotina. No entanto, quando o incômodo se torna frequente, irradiado ou limita a movimentação, o problema pode estar além do que o senso comum sugere. Saber quando buscar ajuda, entender as possibilidades de tratamento e, sobretudo, conhecer os avanços das técnicas minimamente invasivas pode ser determinante para evitar agravamentos. É nesse contexto que a escuta qualificada e a didática do especialista fazem diferença. E é com esse olhar que o ortopedista Fabio Vieira tem orientado seus pacientes e conduzido uma trajetória marcada por clareza e comprometimento.

Fabio começou sua jornada na engenharia, mas foi ao perceber a ausência de significado pessoal na carreira que decidiu dar uma guinada. Abandonou a Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) depois de apenas seis meses e enfrentou o cursinho para ingressar na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

“Minha mãe sempre dizia que medicina era mais seguro, mais sólido. Acabei seguindo esse conselho e hoje sou grato por isso”, conta. A partir dali, sua trajetória foi construída na instituição, onde passou pela graduação, residência, mestrado, doutorado e atualmente exerce a chefia do Grupo de Cirurgia da Coluna.

“A ortopedia sempre me atraiu por ser resolutiva. Não basta diagnosticar, é preciso entregar soluções concretas, devolver qualidade de vida ao paciente”, afirma. No universo ortopédico, encontrou na coluna a intersecção perfeita entre complexidade anatômica e impacto funcional. “A coluna é a base do nosso corpo, é onde tudo se conecta. Cuidar dela é cuidar do indivíduo como um todo”, diz.

Consciência social

Durante o doutorado, Fabio passou um ano na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. A experiência, além de enriquecer sua formação técnica, trouxe um contraste importante sobre a prática da medicina. “Lá a medicina é altamente eficiente, mas também muito voltada para o business. Aqui temos um lado mais humano, um contato mais íntimo com o paciente. Acredito que o ideal é extrair o melhor dos dois mundos”, reflete.

Esse olhar ampliado também se expressa a atuação do médico no Sistema Único de Saúde, o SUS. “Nossa realidade é desafiadora. Temos pacientes com deformidades graves, filas de espera longas e um sistema sobrecarregado. Mesmo assim, é possível oferecer tratamento de excelência”, comenta.

Dentro da UNIFESP, Fabio coordena um centro de referência em deformidades e técnicas minimamente invasivas, buscando inovação com responsabilidade científica. Os procedimentos de maior complexidade são realizados no Hospital São Paulo e no Hospital Geral de Guarulhos, referências em atendimentos de alta complexidade no SUS.

Atendimento disseminado e foco no acesso

Para ampliar o alcance de seus atendimentos, o médico divide seu tempo entre consultórios de diferentes regiões de São Paulo. Ele atua no corpo clínico dos melhores hospitais da capital paulista. “Nem sempre o paciente consegue se deslocar com facilidade. A ideia é descentralizar o atendimento e manter a mesma qualidade em todos os pontos”, afirma.

Apesar da agenda cheia, a humanização do atendimento segue como prioridade. Fabio defende uma abordagem multidisciplinar, que vai além do aspecto ortopédico. “A dor na coluna é biopsicossocial. Não é só uma lesão anatômica, ela envolve o emocional, a qualidade do sono, o convívio familiar. Para tratar bem, é preciso enxergar o paciente como um todo”, explica.

Mitos e medos sobre a cirurgia da coluna

Um dos maiores desafios ainda é desconstruir medos antigos relacionados à cirurgia da coluna. “Recebo muitos pacientes que dizem ter um parente que ficou paraplégico após uma cirurgia, casos de 30 ou 40 anos atrás. Isso mudou completamente”, alerta. Segundo ele, os avanços nas técnicas minimamente invasivas, como a endoscopia da coluna, revolucionaram a especialidade. "Hoje conseguimos operar com um pequeno corte e alta no mesmo dia. A recuperação é rápida, e o paciente volta às atividades em menos tempo", explica.

A cirurgia endoscópica da coluna é realizada por meio de uma câmera inserida através de uma pequena incisão, o que permite ao cirurgião acessar estruturas profundas com mínima agressão aos tecidos. “Ela é indicada principalmente para hérnias de disco e estenoses, mas estamos ampliando o uso para outras patologias. O importante é sempre avaliar o perfil do paciente antes da indicação”, orienta. Além da redução de riscos, a técnica diminui o tempo de internação, proporciona alívio mais rápido e, em muitos casos, evita o uso de próteses permanentes.

Fabio destaca, no entanto, que apenas cerca de 1 a 3% dos pacientes realmente necessitam de cirurgia. “A grande maioria melhora com tratamento conservador bem conduzido”, afirma.

Escoliose e o poder do diagnóstico precoce

Outro tema frequente em sua prática é a escoliose. Fabio é responsável por casos de alta complexidade, especialmente no SUS, onde há filas extensas. “A gente vê meninas com curvas de mais de 90 graus, que chegam com grandes deformidades, alterações respiratórias e comprometimento estético. A cirurgia é difícil, mas transforma vidas”, relata.

Apesar disso, ele reforça a importância do diagnóstico precoce. “Com acompanhamento desde o início, é possível evitar cirurgias ou, pelo menos, realizar cirurgias menores. A avaliação correta e no tempo certo faz toda a diferença”, diz.

Entre as inovações recentes, o médico destaca a aplicação da técnica bipolar em cirurgias neuromusculares, voltada para casos específicos. “Essa abordagem é menos invasiva e oferece resultados promissores, mas ainda não pode ser aplicada a todos os perfis de pacientes”, explica.

Prevenção e movimento como pilares

A rotina pessoal do médico também reforça o que ele defende. Adepto da atividade física, ele compartilha esse valor com seus pacientes. “O corpo foi feito para se mover. O sedentarismo é um dos grandes vilões da coluna. Fortalecer o core, cuidar da postura, manter uma vida ativa são formas de prevenção que funcionam”, orienta.

Pilates, musculação, RPG e fisioterapia fazem parte dos tratamentos conservadores que ele indica. Em sua prática, apenas uma minoria dos pacientes que aderem essas práticas é levada à mesa cirúrgica. “Mais de 95% dos casos conseguimos tratar com reabilitação e acompanhamento adequado. O segredo é diagnosticar bem e respeitar os limites de cada paciente.”

Tecnologia e futuro da medicina regenerativa

Entre os temas que mais despertam o interesse de Fabio é a medicina regenerativa. O ortopedista integra um grupo de pesquisa dentro da UNIFESP que estuda as possibilidades científicas dessa abordagem. “A ideia de tratar a causa da lesão, e não apenas corrigir o dano, é algo que me motiva muito. Mas ainda precisamos de mais evidências antes de aplicar amplamente”, afirma.

Segundo ele, há uma preocupação com a popularização precipitada do tema. “Infelizmente, já vemos muitos profissionais vendendo tratamentos regenerativos sem respaldo científico. Isso pode comprometer a confiança do paciente e atrasar o verdadeiro avanço da medicina”, diz.

Humanização, família e propósito

Além da medicina, Fabio busca o equilíbrio com a vida familiar. Casado e pai de duas filhas pequenas, compartilha a rotina entre cirurgias, aulas e momentos com a família. “Não adianta crescer profissionalmente e esquecer nossas bases. A família é o nosso alicerce”, destaca.

Com uma visão que une técnica, empatia e responsabilidade social, o médico segue determinado a ampliar o acesso à saúde de qualidade, especialmente no campo da ortopedia. “Existe luz no fim do túnel para quem sente dor. O importante é procurar um profissional capacitado e confiar no processo. A melhora é possível, e o caminho pode ser mais leve do que se imagina”, garante.

