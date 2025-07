Dor de cabeça todo dia não é normal; Viviane Passarelli explica o porquê

Especialista em cefaleia, neurologista trata pacientes que convivem com dor crônica e propõe estratégias personalizadas com escuta e continuidade

Entre queixas invisíveis e exames sem alterações, muitas dores persistem — e, pior, são desacreditadas. A neurologista Viviane Passarelli conhece bem esse cenário. Especialista em cefaleia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), onde também se formou e fez residência, ela dedica sua rotina a escutar com profundidade o que os exames silenciam. “A maioria das dores de cabeça não vai levar a nenhuma alteração de exame. O diagnóstico é clínico, ou seja, pela história do paciente. Por isso escutar é tão importante!”.

Viviane trilhou um caminho focado na excelência acadêmica, mas desde cedo entendeu que só a técnica não bastava. “Sempre fui muito pragmática, pensava em ser cirurgiã, em resolver. Encantei-me pela neurologia, que trazia um cuidado mais investigativo, com acompanhamento de perto”, afirma. A especialização em dor de cabeça aconteceu dentro do contexto de querer resolver e ver o paciente bem.

Ao escolher focar em cefaleia, a médica optou por uma área de impacto social e cercada de estigmas. “A enxaqueca ainda é subestimada até por médicos. Muitas vezes, há um viés de gênero, porque é uma doença que afeta majoritariamente mulheres e pode ser erroneamente associada a exagero ou instabilidade emocional”, reflete.

Diagnóstico que começa na escuta

A atuação de Viviane vai além da consulta convencional. Seus atendimentos são marcados por escuta ativa, acolhimento e contato direto com os pacientes, que podem lhe escrever a qualquer momento, inclusive aos fins de semana e feriados. “Para quem vive com dor, ter o contato pessoal do médico e saber que pode contar com ele a qualquer momento é essencial. A dor não espera. E quem sente dor não quer marcar para daqui a seis meses”, explica.

A médica também opta por um modelo de trabalho com rede de encaminhamentos livres, afinal, para ela, ter flexibilidade é essencial. “As relações entre médicos precisam ser baseadas em confiança real, e não em protocolo”, diz.

“Costumo dizer que, em cefaleia, quando aparece algo na imagem, geralmente é pior. O ideal é que o exame esteja normal. O desafio está em convencer o paciente que não é necessário encontrar nada na imagem para fechar o diagnóstico e que o importante é focar no controle da dor. O exame serve para descartar diagnósticos mais sérios, como aneurisma ou trombose e não para confirmar enxaqueca”, pontua.

Tipos de cefaleia e abordagens terapêuticas

A neurologista detalha os principais tipos de dor de cabeça com base em diferenças clínicas e sintomas. A enxaqueca costuma ser unilateral, pulsátil, com náusea, vômitos e sensibilidade à luz e barulho. A cefaleia tensional é mais difusa, com intensidade leve a moderada. Já a cefaleia em salvas tem sintomas intensos, de curta duração e recorrentes, como lacrimejamento, olho vermelho e dor lancinante. “É uma dor que faz o paciente querer bater a cabeça na parede”, afirma.

Além desses, Viviane também trata casos menos conhecidos, como cefaleia associada ao voo e cefaleia após transplante capilar. “Se tratar cefaleia fosse fácil, não existiria uma subespecialidade destinada a isso.”

Em crianças, ela destaca a importância da investigação precoce. “Não é comum ter dor de cabeça em criança. Se tem, precisa investigar. Frequência elevada, piora progressiva, dor desencadeada por esforço, mudança de padrão: tudo isso é motivo para pedir exame de imagem”.

A abordagem terapêutica inclui bloqueios de nervos cranianos, agulhamento seco, corticoides, medicações orais (como anticonvulsivantes, anti-hipertensivos e antidepressivos), anticorpos monoclonais e toxina botulínica. “O Botox é um tratamento seguro, com poucos efeitos colaterais, e proporciona melhora gradual. É diferente do estético. Tem um protocolo específico para enxaqueca”, reforça.

Outro ponto de atenção é a cefaleia nova persistente diária (New Daily Persistent Headache), que pode surgir sem gatilhos aparentes e permanecer constante. “É um quadro que exige uma abordagem diferenciada. O paciente acorda um dia com dor e ela não vai mais embora. Temos estudado boas respostas com toxina botulínica nesse perfil”, conta.

Os riscos do uso indiscriminado de analgésicos

Viviane também chama a atenção para o uso excessivo de analgésicos, sem orientação médica, que pode gerar dependência e cronificar a dor. “É importante estar atento ao risco de usar medicação apenas para aliviar sintomas. Quando usada com frequência, ela pode causar cefaleia por uso excessivo de medicação, o que acaba criando um ciclo de dor”, explica.

A neurologista ressalta que qualquer intervenção precisa ser individualizada e feita com acompanhamento médico. “Cada caso é um caso, e o que funciona para um paciente pode não ser o ideal para outro.”

Além disso, ela desmistifica a ideia de evitar todos os gatilhos. “Não faz sentido orientar o paciente a evitar tudo. Isso não é vida. Prefiro que ele viva normalmente e vejamos o quanto a dor realmente o limita”, diz.

Entre os gatilhos mais comuns estão jejum prolongado, privação de sono, consumo de álcool, excesso de cafeína, estímulos sensoriais como luzes fortes, cheiros intensos e estresse. Para ela, mais do que proibir, é essencial encontrar equilíbrio e reconhecer os próprios limites, uma vez que o autoconhecimento costuma ser mais eficiente do que listas genéricas. “Evitar tudo leva à restrição e ao medo. A chave está em entender o que realmente impacta e manejar isso com equilíbrio. O autoconhecimento é mais eficaz do que listas genéricas”, destaca.

Hormônios, estigma e cuidados personalizados

Viviane estuda as relações entre ciclo menstrual e dor, especialmente os casos de enxaqueca catamenial — quando as crises surgem exclusivamente nos dias que antecedem ou coincidem com a menstruação. “Essa dor tem uma relação clara com a oscilação hormonal, principalmente a queda de estrogênio”, afirma.

A médica explica que alterar o método contraceptivo não é a saída e, portanto, para esses casos, ela recomenda estratégias específicas de prevenção e controle.

Planos em movimento

Viviane acredita que o vínculo com o paciente começa na escuta, mas se fortalece na continuidade do cuidado. Por isso, faz questão de manter contato próximo mesmo fora da consulta. “Quem sente dor não pode esperar. Minha presença constante é uma extensão do meu compromisso com quem me procura”, afirma.

Esse cuidado se reflete também na forma como conduz o consultório: com empatia, acompanhamento real e disponibilidade para adaptar o plano terapêutico sempre que necessário. “Humanizar o atendimento é entender que o paciente não é só a dor dele. É escutar com atenção e abordar outras esferas como sono, humor, trabalho, atividade física e relacionamento interpessoal. Tudo isso pode interferir no manejo da dor. É importante enxergar o paciente como um todo.”

Para o futuro, Viviane planeja expandir seu espaço físico e manter-se atualizada com as pesquisas e tratamentos mais eficazes no campo das cefaleias. “A medicina evolui o tempo todo e acompanhar esse movimento é essencial para oferecer o melhor cuidado possível”, diz.

“Enxaqueca não é frescura, nem uma questão emocional. É uma condição neurológica que precisa ser levada a sério, diagnosticada com cuidado e tratada com responsabilidade. Entender isso é o primeiro passo para devolver qualidade de vida a quem convive com dor”, destaca Viviane.

CRM 191955 | RQE 97788

Instagram: @dra.vivianepassarelli

