Delegação dos Açores firma parceria com Florianópolis durante agenda na Capital

Prefeito de Florianópolis e Presidente Municipal de Velas assinaram o protocolo de Cidades Irmãs na cerimônia de Assinatura do Ato de Geminação

A cidade de Florianópolis (SC) está recebendo uma comitiva da Ilha de São Jorge, do Arquipélago dos Açores, de Portugal, liderada pelo presidente do Município de Velas, para uma visita oficial no final de maio. A presidente da Assembleia Legislativa Municipal, Lena Amaral, e o Grupo Etnográfico da Beira - tradicional grupo folclórico que representante as danças, cantares e costumes do povo da ilha -, acompanham esta incursão pelo Sul do Brasil.

O ponto culminante da visita foi a cerimônia de assinatura do Ato de Geminação entre Florianópolis e o município de Velas, no Gabinete do Prefeito. O protocolo de Cidades Irmãs foi assinado pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, e pelo presidente Municipal de Velas, Luís Virgílio Silveira.

FOTO: Prefeitura de Florianópolis

Além disso, toda a comitiva açoriana participou da abertura do Ciclo do Divino da Capital, que começou com o hasteamento das bandeiras e falas de autoridades, na Catedral Metropolitana.