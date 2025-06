De Capão Bonito para o Brasil, Rosana Nito fortalece o acesso à Justiça

Capacidade de escuta, coragem para empreender e uma fé inabalável em seu propósito. Esses foram os pilares que sustentaram a trajetória da advogada Rosana Nito desde os primeiros passos, ainda adolescente, em Capão Bonito, interior de São Paulo. Hoje, à frente do Nito Advogados, ela celebra duas décadas de atuação com foco na humanização do atendimento, excelência técnica e compromisso social.

Natural de Itaberá, uma cidade ainda menor que Capão Bonito, Rosana é a sexta de sete filhos de trabalhadores rurais. A mudança da família para um bairro urbano, quando ela tinha apenas seis anos, foi motivada por um único propósito: oferecer educação de qualidade aos filhos. "Minha mãe foi visionária. Entendeu que o estudo era a única forma de transformar a nossa realidade", lembra.

Aos 12 anos, Rosana iniciou seu primeiro emprego em um escritório de advocacia e teve ali o primeiro contato com o universo jurídico. Desde então, não teve dúvidas do caminho que gostaria de seguir. Durante a graduação, conciliou trabalho e estágio, priorizando a vivência prática mesmo com dificuldades financeiras. "Abri mão de salários maiores para estagiar e aprender de verdade. Foi um investimento no meu futuro", comenta.

A fundação do próprio escritório aconteceu em 2005, com recursos limitados, apoio familiar e um ideal claro: oferecer um serviço jurídico acessível e ético. "Minha mãe usou o FGTS dela para me ajudar a começar. Comprei uma mesa, um computador, paguei seis meses de aluguel e comecei com o básico. Mas o propósito era grande", recorda.

Desde então, a trajetória do Nito Advogados tem sido marcada por crescimento contínuo, mesmo em anos de crise econômica. A chegada do irmão, o também advogado Eduardo Nito, trouxe uma visão estratégica que impulsionou a ampliação das áreas de atuação e a estruturação empresarial do escritório. Atualmente, a equipe é formada por dezenas de profissionais, distribuídos em núcleos de Direito Previdenciário, Trabalhista, Cível e Empresarial, além de setores de controladoria, administração e financeiro.

Direito como ferramenta de acolhimento e transformação

A atuação de Rosana tem como eixo central a escuta. Em especial na área previdenciária, que inclui casos de aposentadoria, BPC (Benefício de Prestação Continuada) e incapacidade, a empatia se mostra indispensável. "Todo advogado é um pouco psicólogo. Quem nos procura está em sofrimento e precisa ser ouvido, acolhido. Quando o cliente entra no nosso escritório, o problema dele passa a ser nosso também", explica.

Esse olhar ampliado para as dores do cliente é o que fundamenta a cultura da humanização dentro do escritório. "Investimos em capacitação não só técnica, mas comportamental. Nosso time é treinado em inteligência emocional, vendas, gestão de conflitos. Porque não se trata apenas de resolver o processo, mas de acolher quem chega", afirma.

Planejamento previdenciário: uma ferramenta de justiça

Rosana também se destaca na difusão do planejamento previdenciário como instrumento de justiça social. "Hoje se fala muito em planejamento, mas poucos compreendem sua importância. Ele permite que a pessoa visualize o melhor benefício no menor tempo possível, de forma individualizada, levando em conta todo o seu histórico laboral e contributivo", explica. O método é aplicável desde os primeiros anos de vida profissional até a pré-aposentadoria.

Em paralelo, ela alerta para a desinformação em torno do BPC, benefício destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. "Muita gente acha que não tem direito por nunca ter contribuído com o INSS. Mas o BPC existe exatamente para essas situações. Nosso papel é orientar com clareza, ética e responsabilidade", completa.

Atuação multidisciplinar e foco em resultados

Além do Direito Previdenciário, o escritório possui atuação sólida em demandas trabalhistas, tanto na defesa do trabalhador quanto do empregador. A área empresarial tem crescido, impulsionada pela alta demanda por blindagem patrimonial, estruturação societária e assessoria consultiva. No Cível, os principais focos são contratos, reestruturações e holding familiar.

"Hoje, somos uma empresa de serviços jurídicos, com estrutura, tecnologia e processos claros. Temos clientes em vários estados, inclusive grandes empresas. E mesmo estando em uma cidade com 50 mil habitantes, nossa atuação é nacional", destaca Rosana.

Entre os diferenciais está a presença de uma controladoria jurídica eficiente, que organiza prazos e otimiza fluxos. A gestão é feita com base em indicadores e metodologias modernas. "Nos especializamos também em gestão de pessoas e finanças. Isso nos permite escalar resultados sem perder a qualidade no atendimento", comenta.

Conexão com o agronegócio e interiorização da advocacia

Além da rotina jurídica, Rosana atua no agronegócio, setor que conhece de perto por vivência e formação. "Meu marido é do agro e eu também sou produtora rural. Isso me dá sensibilidade para entender as dores desse público, que, muitas vezes, têm demandas jurídicas específicas, como questões fundiárias, ambientais ou de sucessão familiar", comenta. Essa conexão fortalece a atuação do escritório em regiões interioranas e em municípios com forte presença rural.

Apesar de sediado no interior, o Nito Advogados mantém atendimento nacional. Rosana reconhece que, por vezes, há um preconceito velado por parte de empresas ou colegas de grandes centros. "Já me perguntaram como um escritório bom pode estar em uma cidade pequena. Mas optamos pela qualidade de vida, sem abrir mão de excelência técnica e estrutura moderna", afirma.

Representatividade, formação e futuro

Além da atuação jurídica, Rosana está à frente da OAB Capão Bonito como presidente da subseção. Também realiza consultorias e palestras sobre gestão, liderança e perfil comportamental. "Quando percebi que só o conhecimento técnico não bastava para gerir um escritório, fui buscar formação em outras áreas. Hoje, entendo que o maior ativo do nosso negócio são as pessoas", reflete.

A pauta da inclusão também está presente em sua gestão. Em seis meses, a subseção promoveu três eventos voltados à pessoa com deficiência, além de ações sobre equidade de gênero. "Queremos que a advocacia seja mais unida, visível e valorizada. E isso se faz com ações concretas, diálogo e presença", pontua.

Rosana também compartilha conhecimento por meio de palestras voluntárias em escolas e instituições, reforçando sua conexão com a comunidade. "Um dos meus propósitos é retribuir à sociedade tudo que eu recebi. Por isso, sempre que posso, participo de iniciativas que ampliem o acesso à informação jurídica", afirma.

Para o futuro, os planos incluem a abertura de uma nova unidade em uma cidade de médio porte, como Sorocaba ou Campinas. "Queremos crescer com responsabilidade, mantendo nossa essência e expandindo com propósito. A tecnologia nos permite estar em qualquer lugar, mas a conexão humana continua sendo o que nos move", finaliza.

"Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está com dúvidas sobre seus direitos, seria: busque informação de qualidade e profissionais de confiança. A conexão entre advogado e cliente é o que garante segurança e bons resultados".

