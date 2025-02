Danilo Maia é referência em neurofisiologia clínica e exames na área

Especialista em eletroencefalograma e vídeo EEG, ele une tecnologia e humanização para diagnósticos precisos e cuidados integrados

Desde a infância em Rio Verde, Goiás, o neurologista e neurofisiologista Danilo Maia já sabia o que queria se tornar. O sonho o levou a Uberaba, Minas Gerais, onde fez sua graduação e realizou residência médica em neurologia. Mais tarde, já em São Paulo, aprimorou sua formação com uma pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP), especializando-se em neurofisiologia clínica.

"Sempre gostei de desafios e essa área me pareceu, desde o início, uma das mais complexas e instigantes da medicina. Quando me aprofundei, percebi que poderia fazer ainda mais pela precisão diagnóstica e pelo acompanhamento de meus pacientes.", conta.

A neurofisiologia clínica, dentre outros, utiliza exames como o eletroencefalograma (EEG) e o vídeo-eletroencefalograma (Vídeo EEG) para avaliar a atividade elétrica cerebral. Esses exames são essenciais para condução de patologias, como epilepsia, estado de mal epilético, doenças neurodegenerativas, distúrbios do sono e diagnósticos diferenciais de algumas doenças psiquiátricas.

A busca pelo aprimoramento levou Danilo Maia a atuar por anos em grandes hospitais em São Paulo, período que considera fundamental para sua formação. "Aprendi muito na prática e sou muito grato por essa experiência. Mas chegou um momento em que senti que precisava aplicar esse conhecimento em um espaço com a minha identidade", relata.

Foi assim que, ao lado da esposa, a médica geriatra Carla Araújo Ribeiro, fundou a Clínica Ribeiro e Maia – Saúde Integrada. Inicialmente estabelecida em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, expandiu-se posteriormente para a Vila Mariana, em São Paulo.

"Nossa ideia sempre foi oferecer um atendimento humanizado e integrado, algo que muitas vezes se perde. A neurofisiologia é substancial nesse contexto, pois nos permite ir além da observação e utilizar averiguações precisas, a fim de compreender o que está acontecendo", destaca.

A clínica se tornou referência de vídeo-eletroencefalograma prolongado. "O método permite o registro da atividade cerebral junto a um monitoramento em vídeo, captando padrões que seriam impossíveis de observar naqueles de curta duração. Além disso, também atuamos na realização deste exame em unidades de terapia intensiva (UTI), permitindo que pacientes em estado crítico sejam avaliados constantemente, aumentando significativamente as chances de uma intervenção adequada", narra.

Outro diferencial é a realização de EEG e Video EEG domiciliares, um recurso essencial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. "Eles têm dificuldades de se adaptarem a ambientes médicos. Realizar em casa, num local familiar, faz toda a diferença", afirma.

"Acredito que, além do conhecimento técnico, é primordial enxergar cada um em sua totalidade. Desde a faculdade, sempre me incomodou a ideia de que não devíamos nos envolver emocionalmente. Para mim, a verdadeira arte que praticamos reside na empatia e no acolhimento", completa.

Sobre o futuro, Danilo Maia destaca a tecnologia como grande aliada. "Hoje posso realizar um exame num lugar e compartilhar os laudos em tempo real com especialistas em qualquer lugar do mundo. Há alguns anos, isso era pouco viável", comenta.

Para ele, essa evolução deve ampliar o acesso. "A pandemia reforçou a importância da telemedicina, do compartilhamento remoto e da integração de especialistas. Ela está transformando a medicina como um todo, e nosso papel é utilizá-la para tornar o suporte mais humano", diz.

Ele visa manter a mesma paixão e dedicação ao longo do tempo. "Quero continuar tendo disposição para estudar e atender cada indivíduo como se fosse da minha família. Se eu conseguir tornar o processo mais tranquilo, já estou realizado", finaliza.

Site: https://clinrm.com.br

Instagram: @neuro.drdanilo