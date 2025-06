Dalton Bredariol se prepara para oferecer tratamentos multidisciplinares

Com mais de três décadas dedicadas à ortopedia, Dalton Bredariol é reconhecido pela escuta atenta e abordagem individualizada no tratamento de dores e lesões. Seu percurso profissional demonstra que a ortopedia vai além de intervenções cirúrgicas, destacando-se pela ênfase na prevenção e no uso de técnicas menos invasivas.

Desde jovem, Dalton sentiu fascínio pelo funcionamento do corpo humano. "Eu gostava de estudar ciências, lia sobre coração, ossos, músculos. Meu pai passou por uma cirurgia cardíaca e fiquei impressionado com aquela recuperação", relembra. Durante a faculdade de medicina, conquistou uma vaga de acadêmico bolsista no Hospital Carlos Chagas, no Rio de Janeiro – experiência fundamental para sua decisão pela ortopedia, quando começou a atender casos na emergência. "Achei interessante fazer raio-X, colocar gesso. Gostei da prática manual e do resultado imediato", explica.

Especialização em ombro e joelho

O médico se especializou em ombro e joelho, aprofundando-se em medicina esportiva e manejo da dor. A influência de um mentor que trabalhava no futebol profissional fortaleceu sua escolha. "Ele sempre me dizia para largar a cardiologia e me levou para acompanhar jogos do Botafogo. Apesar de ser Fluminense, aceitei o convite", diverte-se. Desde então, tornou-se referência em lesões esportivas e recuperação de atletas, incluindo praticantes de futebol e surfistas.

Humanização no atendimento

Dalton preza pelo ambiente acolhedor, afastando o tom impessoal comum a muitos consultórios. "Procuro aliviar a tensão e estabelecer um vínculo de confiança", destaca.

O ortopedista enfatiza o papel essencial dos exames de imagem modernos, como ressonância magnética e ultrassom, para diagnósticos precisos. "Sem exame adequado, é impossível planejar corretamente qualquer tratamento", afirma. Quando os métodos tradicionais, como fisioterapia e medicamentos, não resolvem o problema, ele emprega técnicas minimamente invasivas. "Utilizamos injeções guiadas por ultrassom e radiofrequência, que aliviam a dor sem comprometer outros sistemas do corpo", explica.

Segundo ele, essas técnicas oferecem resultados eficazes e mais rápidos, permitindo uma recuperação mais ágil e segura para os pacientes. "O objetivo é sempre aliviar a dor e restaurar a mobilidade com o menor impacto possível", complementa.

Artrose: o grande desafio

O médico reconhece que as lesões de menisco e ligamento, geralmente, apresentam boa recuperação, mas alerta que a artrose permanece como um grande desafio. "A artrose é complexa. Ainda não existe uma cura definitiva, e muitos pacientes precisam retornar constantemente ao consultório", observa.

Para minimizar os sintomas da artrose, Dalton recorre à suplementação com ácido hialurônico e reforço muscular, orientando o paciente sobre a importância da atividade física adequada. "Quanto mais fortalecida estiver a musculatura, menor será a sobrecarga nas articulações, retardando a progressão da artrose e aliviando a dor", reforça.

Prevenção em ortopedia

A prevenção ocupa lugar central na prática clínica do especialista. Dalton orienta sobre a ergonomia no ambiente de trabalho, destacando os riscos da postura inadequada em frente às telas. "Passar muitas horas sentado pode prejudicar músculos e articulações. É fundamental fazer pausas e manter uma postura correta", aconselha.

Além disso, ressalta a importância de atividades físicas regulares e apropriadas, sobretudo para quem pratica esportes intensos como crossfit e beach tennis, modalidades que têm registrado aumento significativo de lesões. "O beach tennis, em particular, tem contribuído muito para problemas ortopédicos, especialmente lesões de cotovelo e joelho. É essencial que os praticantes tenham orientação especializada e façam condicionamento muscular específico para prevenir essas lesões", alerta.

Dalton reforça que, independentemente da idade, é possível adotar hábitos preventivos que garantem melhor qualidade de vida. "Desde jovens até idosos, o fortalecimento muscular, uma boa alimentação, controle do peso e evitar tabagismo são essenciais para prevenir problemas ortopédicos", destaca.

Futuro: tratamentos integrados e medicina regenerativa

Atualmente, Dalton se prepara para oferecer tratamentos integrados e multidisciplinares em seu próprio consultório, incluindo técnicas regenerativas avançadas. Para o futuro, ele prevê uma redução progressiva nas cirurgias invasivas devido ao avanço das técnicas regenerativas e minimamente invasivas. "Acredito que conseguiremos tratar dores e lesões sem recorrer tanto à cirurgia tradicional", projeta.

Sua clínica é estruturada para atender todas as necessidades dos pacientes em um único local, incluindo diagnóstico por imagem e procedimentos terapêuticos diversos. "Não aceite normalidade em desconforto prolongado. Procure uma avaliação cedo, porque hoje existem opções de tratamento que não tínhamos anos atrás", reforça.

Instagram: @drdaltonbredariol

CRM 542780 RJ - TEOT: 7015

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Noticias Assessoria de Imprensa / Brasil News