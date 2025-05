Com técnica própria, Luiza Paulo Filho redefine o rejuvenescimento do olhar

Desde cedo, a medicina esteve presente na vida de Luiza de Souza Paulo Filho. Neta e filha de oftalmologistas renomados, ela cresceu cercada por histórias de dedicação à saúde ocular. Seu avô foi uma figura histórica da oftalmologia brasileira e deixou um legado de pioneirismo e inovação, enquanto seu pai seguiu pelo mesmo caminho, mantendo viva a tradição de excelência.

No entanto, para Luiza, a escolha pela medicina não foi apenas um destino herdado, mas uma jornada de autodescoberta. "Percebi que era minha missão quando me envolvi de corpo e alma com a cirurgia de pálpebras", relembra. O início de sua trajetória profissional no sistema tradicional de saúde, trabalhando para planos e clínicas populares, trouxe desilusões. "Não me sentia preenchida, pois o sistema de saúde, de forma geral, cria relações muito superficiais entre médicos e pacientes, em que os profissionais com muita frequência não são respeitados e nem valorizados", confidencia.

O surgimento de um novo olhar profissional

Foi nesse momento que seu esposo tornou-se peça fundamental. Com apoio dele, Luiza iniciou a divulgação de seu trabalho nas redes sociais, focando inicialmente em temas gerais da oftalmologia. Uma postagem específica sobre blefaroplastia trouxe um retorno surpreendente e reacendeu a fagulha dessa subespecialidade: a Plástica Ocular.

A partir dali, Luiza passou a dedicar-se exclusivamente à cirurgia de pálpebras. "Comecei a ter um retorno muito positivo das pacientes, algo que preenchia a minha alma de uma forma que nunca havia sentido", conta. O reconhecimento e a admiração recebidos não apenas a impulsionaram profissionalmente, mas também ressignificaram sua relação com a medicina.

O conceito de 'Olhar dos Sonhos'

Com o aumento da demanda, Luiza aprimorou sua técnica cirúrgica, desenvolvendo um método próprio que alia precisão técnica e acolhimento emocional. "Não inventei algo totalmente novo, mas fui refinando com a prática e dedicação, montando uma abordagem que é só minha", explica. Dessa experiência, nasceu o conceito do "Olhar dos Sonhos", que integra minuciosidade cirúrgica e escuta ativa.

Cada paciente, para ela, traz uma história única. "Recebo mulheres que não se olhavam mais no espelho, que não conseguiam mais se maquiar, com a autoestima muito rebaixada. Elas se tornaram mulheres muito mais felizes através do rejuvenescimento do olhar. Meu papel vai muito além do bisturi", reflete.

A importância da humanização no atendimento

Preocupada em manter uma relação próxima e verdadeira, Luiza sempre priorizou a escuta ativa e o cuidado individualizado. "Faço questão de entender a história de cada paciente, suas expectativas e receios.", afirma.

Com o aumento da procura, precisou equilibrar sua presença digital para preservar a qualidade de vida pessoal e familiar, sem perder a essência do contato humano. "Atender bem é mais importante do que atender muito", resume.

Blefaroplastia e lifting de sobrancelha: aliados na harmonização do olhar

Especialista em blefaroplastia, Luiza explica que o rejuvenescimento do olhar, muitas vezes, depende também da avaliação da posição da sobrancelha. "A sobrancelha é a moldura dos olhos. Mesmo com a pálpebra firme, uma sobrancelha baixa pode transmitir tristeza ou cansaço", esclarece.

O lifting de sobrancelha, indicado nesses casos, potencializa o resultado da blefaroplastia, devolvendo leveza e vitalidade à expressão facial. Com técnicas menos invasivas e mais seguras, é possível obter um efeito natural e duradouro, respeitando a individualidade de cada rosto.

Os detalhes do procedimento

A blefaroplastia é indicada para pessoas que apresentam excesso de pele e de bolsas de gordura nas pálpebras superiores e/ou inferiores, ou queixas funcionais, como sensação de peso sobre os olhos ou mesmo a dificuldade para abri-los totalmente. "Muitas vezes o paciente busca a cirurgia por estética. Porém, a pálpebra caída é pesada e pode afetar a visão, o que reforça a importância funcional da cirurgia", explica.

Além da cirurgia convencional, Luiza também oferece alternativas, como o blefaropeeling para casos em que a pele das pálpebras está enrugada e craquelada. "É uma excelente opção para melhorar a qualidade da pele, sem necessidade de cortes", comenta.

O pós-operatório, segundo a médica, é simples, mas requer atenção. "Costumo dizer que o paciente deve se programar para repouso nos primeiros dias para uso adequado de compressa gelada. O resultado final vai se consolidando ao longo de alguns meses, sendo que no primeiro mês já se tem cerca de 80% do resultado", orienta.

Quebrando mitos

De acordo com Luiza, muitos dos receios relacionados à blefaroplastia surgem de informações distorcidas nas redes sociais. "A blefaroplastia é a terceira cirurgia estética mais realizada no mundo. Se fosse tão arriscada quanto pensam, não teria essa popularidade", ressalta.

Ela reforça a importância de escolher profissionais qualificados e devidamente capacitados. "O conhecimento técnico e a prática ética são indispensáveis para garantir a segurança e a satisfação do paciente", pontua.

O legado da família Paulo Filho

O amor pela oftalmologia vem de longe. Seu avô, Antônio Paulo Filho, chegou ao Rio de Janeiro vindo de Pernambuco, e construiu uma carreira admirável, sendo cofundador do serviço de oftalmologia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, e membro da Academia Brasileira de Medicina.

Durante sua residência médica, Luiza se deparou com a técnica do retalho – a qual anos depois, lendo uma revista científica produzida pelo seu avô, descobriu ter sido desenvolvida por ele próprio. "Foi emocionante descobrir essa conexão durante minha formação", compartilha. Seu pai, Rubem Paulo Filho, também trilhou uma trajetória sólida, sendo referência em cirurgia ocular e transmitindo os valores de excelência que norteiam a atuação de Luiza.

Tradição e modernidade: dois espaços que acolhem histórias

Atualmente, Luiza atende em duas unidades no Rio de Janeiro: a tradicional clínica da Tijuca, onde atua ao lado do pai e mantém viva a história da família na oftalmologia carioca; e a moderna unidade na Barra da Tijuca, pensada para oferecer uma experiência acolhedora e contemporânea.

“Criamos um ambiente que transmite calma, segurança e bem-estar desde o primeiro contato”, destaca a médica. A ideia foi construir não apenas um espaço físico, mas um espaço de acolhimento emocional.

Expansão e novos horizontes

Entre seus próximos projetos, Luiza planeja lançar um curso online voltado para médicos, compartilhando seu método próprio de abordagem cirúrgica e humanizada. "Quero ajudar outros profissionais a desenvolverem um olhar técnico e sensível para o cuidado com o paciente", revela.

Com a experiência de quem já acompanhou centenas de histórias de transformação, Luiza reflete: "Seja prioridade na sua vida também. Quando nos sentimos bem conosco, conseguimos ser melhores em todas as outras áreas. Dedique um espaço para você se reencontrar e florescer", diz.

