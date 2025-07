Com acolhimento, Amanda Coppola atua no cuidado de gestações de risco

Especialista em obstetrícia alia investigação detalhada a orientação personalizada para mulheres que enfrentam medos, perdas ou desafios na gravidez

Cuidar de vidas em formação vai além do domínio técnico. Requer escuta, empatia e coragem para lidar com histórias atravessadas por medos, perdas e uma esperança que persiste. Em Santo André, região metropolitana de São Paulo, Amanda Coppola construiu um percurso dedicado à assistência de gestantes de alto risco, consolidando uma prática que une informação, vínculo e segurança desde a primeira consulta até o parto.

Nascida na região do Ipiranga, em São Paulo, Amanda foi a primeira médica da família. “Desde criança, dizia que queria ser médica; mas, quando chegou a hora, veio o medo do vestibular, das dificuldades. Meu pai sempre foi meu maior incentivador; me dizia: ‘Vamos juntos, vai dar certo’”, relembra. O incentivo familiar marcou sua trajetória, pautada por dedicação e escolhas conscientes. “Foi uma loucura, mas eu sabia que era meu caminho”, comenta.

A escolha pela obstetrícia

A definição pela obstetrícia surgiu apenas na faculdade. Amanda cogitava outras áreas, até vivenciar o cotidiano do parto em um estágio. “Quando assisti a um parto pela primeira vez, me apaixonei. A obstetrícia é ligada à vida, à alegria, a momentos bons. Mesmo nas situações difíceis, há espaço para finais felizes”, explica.

A subespecialização em medicina fetal foi motivada pelo mentor de Amanda. “Ele foi fundamental na minha formação. Com esse conhecimento, consigo oferecer um pré-natal de alto risco completo e seguro”, diz.

No consultório de Santo André, a médica dedica sua atuação principalmente ao atendimento de mulheres com gestações sensíveis, histórico de perdas ou doenças associadas, conduzindo um acompanhamento que une escuta, informação clara e investigação clínica criteriosa.

Pré-natal de alto risco: acolhimento e rotina multidisciplinar

O pré-natal de alto risco vai além de protocolos rígidos: é um espaço em que escuta e acolhimento caminham juntos à técnica. Amanda relata que a jornada da paciente geralmente se inicia antes mesmo da consulta presencial. “O acolhimento começa no primeiro contato com a equipe, passa pela recepção, pelo café na sala de espera, e se estende até o fim da consulta, que pode durar mais de uma hora. A paciente precisa sentir que não está sozinha.”

Durante a consulta, o tempo é reservado para que cada mulher possa compartilhar sua história, dúvidas, perdas anteriores e expectativas. “Geralmente atendo mulheres que carregam traumas, tiveram perdas e chegam muito tensas, querendo saber se o coração do bebê está batendo. É comum ouvir: ‘doutora, só quero ver o coraçãozinho hoje’”, revela Amanda. Esse momento inicial é dedicado a escutar medos e examinar não só o corpo, mas também as emoções.

A cada consulta, além da conversa detalhada, Amanda realiza exames físicos e ultrassonografia em tempo real, explicando o que está sendo observado. “O exame não é só para mostrar o bebê se mexendo, mas para avaliar todas as variáveis da gestação, dar segurança à paciente, mostrar que há conhecimento técnico naquele olhar”, reforça.

Esse cuidado promove um ambiente menos impessoal e mais atento às necessidades de cada gestante. No entanto, quando há fatores de risco identificados, o acompanhamento se intensifica. “Muitas pacientes são vistas a cada duas semanas, ou até semanalmente”, conta a médica. O envolvimento de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, cardiologista, endocrinologista e fisioterapeuta pélvica, faz parte desse cuidado ampliado, permitindo intervenções rápidas e acompanhamento de perto em casos delicados.

A abordagem da trombofilia, por exemplo, é um dos pontos centrais na prática clínica de Amanda. Ela explica que a conduta mudou muito nos últimos anos: “Antes, só se investigava trombofilia após três abortos. Hoje, qualquer desfecho negativo já é motivo para investigar. Se confirmado o diagnóstico, iniciamos o tratamento e a gestação pode seguir normalmente”, diz. O rastreio cuidadoso, aliado à escuta e ao acolhimento, faz diferença no desfecho da gestação. “Descobrir a trombofilia cedo e iniciar o anticoagulante pode ser decisivo para que a gravidez chegue até o final com segurança”, enfatiza.

Amanda ressalta que o pré-natal humanizado não significa abrir mão do rigor técnico, mas sim garantir que cada decisão seja tomada em conjunto, com informação e respeito às escolhas da paciente. “A mulher precisa ser protagonista, entender cada passo, participar das decisões, sentir-se ouvida e segura durante todo o processo”, afirma.

Ultrassonografia, diagnóstico e protagonismo da mulher

O uso da ultrassonografia morfológica com doppler é central em sua rotina e, segundo Amanda, cada etapa da gestação exige exames específicos e decisões técnicas fundamentadas. “No primeiro trimestre, além de rastrear síndromes genéticas, avaliamos o risco de pré-eclâmpsia. No segundo trimestre, identificamos possíveis malformações e monitoramos o funcionamento da placenta, a oxigenação e o crescimento do bebê. Para as pacientes de alto risco, o acompanhamento é ainda mais próximo”, pontua Amanda.

A obstetra explica que o morfológico de primeiro trimestre, feito entre a 11ª e a 14ª semana, avalia desde síndromes genéticas, como a de Down, até marcadores bioquímicos de risco para doenças como a pré-eclâmpsia. “Hoje, associamos o ultrassom aos exames de sangue e lançamos tudo em um programa específico, que nos dá o risco individualizado daquela gestante para essas complicações”, detalha.

No segundo trimestre, o ultrassom morfológico entre 20 e 24 semanas permite identificar malformações estruturais no feto, além de aferir o fluxo sanguíneo da placenta e o oxigênio que chega ao bebê pelo Doppler. “O Doppler permite avaliar a função placentária, ver se a nutrição está adequada, se há risco de sofrimento fetal ou necessidade de antecipar o parto. Já tive casos em que só descobrimos um comprometimento por conta desses exames sequenciais”, ressalta.

O diferencial, segundo Amanda, é a possibilidade de realizar ultrassons em todas as consultas de pré-natal de alto risco, permitindo agir rapidamente diante de qualquer alteração e oferecendo tranquilidade à paciente, que acompanha o desenvolvimento do bebê em detalhes.

Parto humanizado e protagonismo feminino na prática clínica

O conceito de parto humanizado, frequentemente associado apenas ao parto normal sem intervenções, ganha outros contornos no trabalho de Amanda. Para ela, a humanização começa bem antes do nascimento e se constrói no vínculo estabelecido ao longo do pré-natal. “O parto humanizado começa no vínculo. É a relação de confiança entre a equipe e a paciente, o respeito às escolhas e a informação clara sobre cada conduta. Não se trata de parto sem anestesia, mas de respeito e protagonismo”, afirma.

Na prática, a abordagem consiste em informar a mulher sobre cada decisão, construir juntas o plano de parto, adaptar condutas às dúvidas e necessidades e garantir que a paciente seja protagonista em todas as etapas. “A paciente traz suas perguntas, expectativas, e vamos avaliando juntas o que é possível, sempre com segurança para ela e para o bebê”, enfatiza Amanda.

O protagonismo feminino, segundo a médica, depende do acesso à informação e do diálogo contínuo com a equipe. “A informação é o caminho para escolhas seguras. Mostro que, com apoio, cada mulher pode ser protagonista do seu parto, sem abrir mão do cuidado clínico que garante segurança para mãe e bebê”, reflete.

Redes sociais, planos futuros e orientação à mulher

Sua atuação clínica se estende também às redes sociais, onde compartilha orientações e alertas. “Não imaginava que teria esse papel. Recebo muitos retornos positivos, perguntas e agradecimentos. Informar corretamente é uma responsabilidade grande, pois há muita desinformação circulando”, observa.

Pensando no futuro, Amanda projeta ampliar o atendimento no ABC Paulista, na Grande São Paulo, com a criação de um espaço mais amplo para integrar outros serviços, como fisioterapia pélvica e orientação em aleitamento materno. “Já temos um curso de gestantes e pretendemos fortalecer esse suporte. Amamentação, por exemplo, é um grande desafio e precisa ser trabalhada ainda no pré-natal”, aponta.

Depois de acompanhar histórias marcadas por perdas, desafios e conquistas, Amanda deixa uma orientação para todas as mulheres que sonham com a maternidade, mas carregam dúvidas ou traumas do passado. Para ela, a esperança e a confiança no cuidado fazem toda diferença na jornada da gestação.

“Busque uma equipe capacitada, que una acolhimento e competência técnica. Não desista. Faça todos os exames, mantenha hábitos saudáveis e siga as recomendações. Dá certo”, destaca.

