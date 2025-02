Cesar Casarolli é referência no tratamento de Parkinson

Especialista em neurocirurgia minimamente invasiva explica como a tecnologia tem revolucionado também outras doenças neurológicas

O neurocirurgião Cesar Casarolli tornou-se referência na área dos procedimentos minimamente invasivos. Com quase 30 anos de atuação, especializou-se em métodos inovadores, aliando tecnologia e precisão.

"Quando jovem, me interessei pela veterinária, mas isso mudou quando ingressei na medicina. Durante o terceiro e quarto anos da faculdade, encontrei minha vocação, influenciado por professores inspiradores e um amigo. Desde então, nunca mais deixei a especialidade e desenvolvi uma expertise tanto em cirurgias cranianas quanto em da coluna vertebral", conta.

Em 1995, logo após concluir a residência, fundou a Neurocop, seu consultório. "Desde o início, minha visão foi direcionada para a parte funcional, um campo que abrange o tratamento de distúrbios do movimento, como Parkinson, epilepsia e dores crônicas. Assim, passei a proporcionar uma recuperação mais rápida e menos riscos aos pacientes", revela.

Um dos seus diferenciais é sua aplicação para Parkinson. "A doença pode ser tratada por meio da estimulação cerebral profunda, no qual um eletrodo é implantado no cérebro para modular a atividade dos neurônios e reduzir tremores, rigidez muscular e dificuldades motoras. Pode oferecer um alívio significativo para os que não respondem mais aos medicamentos. Com isso, conseguimos uma melhora de até 95% em muitos casos", detalha.

Ela ocorre de uma forma muito simples. "No início, a pessoa está acordada, permitindo um ajuste da posição do dispositivo, com avaliação dos efeitos imediatos. Somente após garantir o acerto, o gerador é colocado sob a pele para enviar os sinais. Muitos recebem alta no dia seguinte", diz.

Ele destaca o alívio da dor crônica. "Com o uso de radiofrequência e bloqueios neuromodulatórios, é possível oferecer uma alternativa eficaz para quem sofre com isso. São procedimentos de pequeno porte, mas com grande impacto na qualidade de vida, sem a necessidade de grandes incisões", afirma.

Crédito: TV Notícias Assessoria de Imprensa

Sobre sua abordagem humanizada, ele ressalta a relação com os pacientes. "A confiança é vital para o sucesso. O estado emocional influencia diretamente na recuperação, e é por isso que sempre busco oferecer acolhimento e individualização", destaca.

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental. "Temos mecanismos inéditos que poderiam beneficiar muito mais pessoas, mas a burocracia e os custos acabam limitando o acesso. Tenho alertado para os desafios impostos pelo sistema de saúde no Brasil, principalmente a dificuldade na aprovação pelos planos", aponta.

Atualmente, além de sua atuação em São Paulo, também atende no Rio de Janeiro, onde abriu uma filial em 2019. "Meu compromisso é continuar oferecendo o melhor, sempre priorizando o bem-estar. Para aqueles que enfrentam enfermidades neurológicas ou crônicas, com o que temos à disposição, conseguimos amenizar ou até curar muitas patologias que antes eram consideradas sem solução. O importante é procurar um profissional capacitado", finaliza.

