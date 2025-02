Bruno Martins realiza cirurgias da coluna com técnicas menos invasivas

Com experiência na endoscopia da coluna, busca alternativas seguras que reduzem o tempo de recuperação e melhoram a qualidade de vida

Bruno Martins é referência na área da neurocirurgia, destacando-se pelo pioneirismo na utilização de técnicas minimamente invasivas para o tratamento das doenças da coluna. Sua trajetória começou na infância e é marcada pela paixão e pela dedicação que o impulsionam a oferecer tratamentos que priorizam a segurança, a eficácia e, sobretudo, a humanização no cuidado aos pacientes.

Desde cedo, Bruno teve contato com a medicina. Filho de profissionais que atuavam na área, ele cresceu acompanhando os pais nos ambientes hospitalares e, desde pequeno, já nutria o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. “Sempre acompanhei meus pais nessa trajetória. Desde pequeno, já tinha essa inspiração familiar e o desejo de me tornar médico”, relembra. Essa vivência precoce, combinada com a vontade de atuar de forma cirúrgica, o direcionou para a neurocirurgia, especialidade que exige estudo e dedicação intensos.

Durante sua formação acadêmica, iniciada em 2006, em Presidente Prudente, e posteriormente na residência em neurocirurgia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – com prática na Santa Casa de Campo Grande – Bruno percebeu o impacto devastador que os problemas de coluna causam na qualidade de vida dos pacientes. Ele explica que a dor crônica e a dificuldade de mobilidade podem levar a quadros depressivos, reforçando seu compromisso em buscar alternativas menos invasivas. Assim, dedicou-se a aperfeiçoar técnicas que reduzam o trauma dos procedimentos e promovam uma recuperação mais rápida e segura.

Em 2016, o neurocirurgião teve seu primeiro contato com a cirurgia endoscópica da coluna, técnica que revolucionou seu modo de atuar. Essa abordagem minimamente invasiva utiliza um orifício de apenas meio centímetro, permite descomprimir estruturas neurais sem a necessidade de grandes cortes ou procedimentos extensos. "A recuperação é significativamente mais rápida. Em casos criteriosamente selecionados, observamos melhorias consideráveis na mobilidade e na qualidade de vida, mesmo em pacientes com idade avançada", destaca. Para Bruno, a endoscopia não promete milagres, mas oferece uma alternativa viável e segura, quando indicada de forma individualizada.

Crédito: Lafaiete do Vale

O amor pela profissão transparece em cada detalhe de seu atendimento. O neurocirurgião trata cada paciente com empatia e atenção, buscando sempre oferecer um cuidado que vá além da técnica. “Procuro tratar meus pacientes da forma que gostaria de ser tratado, com respeito, empatia e transparência. Esse vínculo é essencial para a recuperação”, afirma, ressaltando a importância de ouvir e acolher o paciente, principalmente quando ele chega fragilizado pela dor e pelo desgaste emocional.

Além de sua prática clínica, Bruno Martins dedica-se à formação de novos profissionais. Participa ativamente de congressos, cursos e treinamentos, compartilhando sua experiência em eventos de renome nacional, iniciativas que ele encara com paixão e responsabilidade. “Formar novos especialistas na endoscopia de coluna é um compromisso que assumo com entusiasmo, pois acredito que compartilhar conhecimento fortalece toda a prática médica”, comenta.

A tecnologia desempenha um papel fundamental em sua abordagem. Em seu dia a dia, Bruno utiliza equipamentos de ponta, como neuronavegação, aspiradores ultrassônicos e monitoramento neurofisiológico, que garantem precisão e segurança durante os procedimentos.

O médico também acompanha de perto as inovações em inteligência artificial e realidade virtual, ferramentas que, segundo ele, têm o potencial de transformar a prática cirúrgica. “Já existem protótipos de óculos de realidade virtual que possibilitam consultorias remotas e auxiliam na condução da cirurgia, contribuindo para reduzir riscos e otimizar resultados”, revela.

O Instututo Bela Suíça inaugurada em 2024 é outro marco em sua trajetória. Lá, atua junto os colegas Bruno Zuccoli (neurocirurgião oncológico), José Guilherme Amorim (neurocirurgião pediátrico), além de contar com o apoio de uma reumatologista, Bianca Azevedo. Essa equipe multidisciplinar integra um atendimento completo, que acompanha o paciente desde a avaliação inicial até o pós-operatório. O ambiente, cuidadosamente planejado para oferecer conforto e proximidade, reflete o compromisso de Bruno com a humanização do atendimento. Ele enfatiza que, muitas vezes, o diferencial de uma boa recuperação está na atenção prestada durante a reabilitação, com o suporte de profissionais especializados que estimulam o paciente a retomar suas atividades de forma gradual e segura.

Outro aspecto central de sua atuação é a constante atualização. A busca por novas técnicas e a participação em treinamentos intensivos demonstram o quanto Bruno valoriza a evolução profissional e o compartilhamento de conhecimento. Essa postura é motivada não apenas pela vontade de inovar, mas também pelo profundo respeito que tem por seus pacientes. “Meu foco é oferecer o que há de melhor, com segurança e humanização. Cada nova técnica que incorporamos tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, proporcionando uma recuperação rápida e eficiente”, afirma.

Olhar para o futuro é, para ele, uma tarefa constante. A logística atual, que possibilita a rápida obtenção de equipamentos e materiais, permite que seu trabalho evolua sem que os pacientes precisem se deslocar para outro local. “Nosso objetivo é manter o atendimento de excelência aqui mesmo, garantindo que o paciente tenha acesso à mesma qualidade de tratamento encontrada nos grandes centros, sem precisar sair de casa”, conclui.

Bruno Martins encerra sua mensagem com a certeza de que a neurocirurgia, aliada à tecnologia e ao cuidado humanizado, está transformando vidas. “A medicina evolui constantemente, e hoje dispomos de tratamentos que reduzem a dor e os riscos, oferecendo, acima de tudo, qualidade de vida. Este é o nosso compromisso”, finaliza.

Site: https://www.drbrunomartins.com.br

Instagram: @drbrunomartinsfa

Fotos: Lafaiete do Vale