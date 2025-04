Bruna Ramos compartilha avanços e cuidados essenciais para saúde dermatológica

A paixão pela dermatologia acompanha Bruna Ramos desde a adolescência. Ao descobrir que a especialidade exigia formação em medicina, decidiu abraçar a profissão com um objetivo definido. "Sempre quis ser dermatologista. A medicina foi o caminho que escolhi para realizar esse sonho", relembra. Primeira médica da família, formou-se pela Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), seguiu com residência em Dermatologia na UNICAMP e concluiu o mestrado na mesma instituição, consolidando uma formação acadêmica robusta.

Durante a residência, Bruna viveu a pluralidade da dermatologia em um hospital terciário, onde se deparou com casos complexos que enriqueceram sua formação. "A dermatologia é muito ampla: clínica, estética e cirúrgica. Ter experiência nas três áreas me permite oferecer um cuidado mais integral ao paciente", explica. Essa visão ampla guia sua prática atual em Campinas e Indaiatuba, no estado de São Paulo, onde atende nas clínicas Pelle Digitale e Policlínica, respectivamente.

O olhar atento para a saúde da pele

Na dermatologia clínica, Bruna se dedica a tratar doenças de pele que impactam diretamente a qualidade de vida. A especialista destaca que algumas condições, como psoríase leve, rosácea e melasma, ainda são subestimadas pelos pacientes. "Muitos convivem com lesões por anos, achando normal, quando na verdade há tratamentos eficazes que podem proporcionar bem-estar", alerta.

A rosácea, em especial, é um dos temas que Bruna aborda com frequência. Ela explica que o maior desafio é o diagnóstico preciso, já que a condição pode ser confundida com acne ou dermatite seborreica. "Vejo pacientes tratando rosácea como acne, usando ácidos que agravam o quadro. O tratamento correto é mais delicado e inclui tecnologias como luz intensa pulsada e microbotox, que ajudam a melhorar a vermelhidão (eritema) e flushing (aquele rubor súbito que piora com calor, bebidas alcoólicas, etc.)", detalha.

Além disso, a médica destaca que as tecnologias disponíveis para a rosácea, como a luz intensa pulsada, ajudam a reduzir a vermelhidão e os vasinhos dilatados, enquanto o microbotox atua melhorando a barreira cutânea e controlando crises. Esses avanços oferecem aos pacientes novas alternativas para manejar uma condição crônica que impacta autoestima e qualidade de vida.

No cuidado com peles sensíveis, Bruna ressalta a importância de produtos específicos. "Pele sensível não é sinônimo de pele seca. Ela pode ser oleosa ou mista e exige formulações calmantes que respeitem a integridade da barreira cutânea", orienta.

Beleza como extensão da saúde

Na dermatologia estética, a médica defende uma abordagem natural e consciente. "Vejo o preenchimento facial como um refinamento, não como uma transformação. O segredo está em respeitar os planos anatômicos, usar volumes pequenos e realizar ajustes progressivos", explica.

Entre os tratamentos que realiza, os bioestimuladores de colágeno ocupam um papel de destaque. Ela utiliza principalmente a hidroxiapatita de cálcio (Radiesse) e o ácido poli-L-lático (Sculptra). "Ambos são bioestimuladores de colágeno", reforça.

O preenchimento de queixo, segundo Bruna, também tem ganhado destaque por seu impacto no contorno facial. "Além de melhorar o perfil, ele pode atenuar a sensação de papada em casos de retroprojeção do queixo", afirma.

A técnica a serviço do cuidado integral

No âmbito da dermatologia cirúrgica, Bruna realiza remoções de lesões como nevos, queratoses seborreicas e tumores de pele de pequeno porte. "Mesmo quando há necessidade de cirurgia por questão de saúde, buscamos minimizar o impacto estético com técnicas adequadas e orientações rigorosas para o pós-operatório", destaca.

A dermatologista também enfatiza que, em casos de remoções estéticas, a conversa aberta é essencial para alinhar expectativas. "A escuta ativa é fundamental para acolher as preocupações dos pacientes e garantir que eles se sintam confortáveis durante todo o processo", comenta.

Tecnologia como aliada

Bruna aposta em tecnologias como lasers e ultrassom microfocado para potencializar resultados. "Essas ferramentas complementam os tratamentos clínicos e estéticos, proporcionando resultados mais eficazes com menos tempo de recuperação", avalia.

O ultrassom microfocado, utilizado para estimular o colágeno em camadas profundas da pele, é uma das tecnologias que Bruna incorporou recentemente em seus protocolos. "O ultrassom é excelente para lifting sem cirurgia e pode ser usado para definir contornos faciais de forma muito natural", explica. Já alguns lasers da plataforma ETHEREA, com a qual trabalha, são indicados para melhorar a textura, cicatrizes de acne e linhas finas, contribuindo para a qualidade da pele a longo prazo.

Segundo ela, a evolução tecnológica trouxe avanços importantes, mas exige um plano de tratamento integrado. "Não adianta fazer apenas a tecnologia. É preciso combinar os procedimentos com uma rotina de cuidados adequada e intervenções específicas quando necessárias", explica.

A humanização como marca registrada

Para Bruna, o acolhimento começa desde a primeira interação do paciente com a clínica. "O cuidado humanizado não está apenas na consulta, mas também no ambiente, na recepção, em toda experiência", reflete.

Ela defende que escutar verdadeiramente o paciente é o que diferencia um atendimento comum de uma experiência transformadora. "Cada queixa traz uma história por trás. É importante ouvir sem julgamentos e propor soluções que respeitem as necessidades e limites individuais", afirma.

Esse compromisso com a humanização se reflete também no treinamento da equipe e no ambiente acolhedor das clínicas onde atua. Desde a recepção até o momento da consulta, a proposta é criar um espaço de segurança emocional e física para o paciente. "Queremos que o paciente se sinta respeitado em cada etapa. Um atendimento leve, atencioso e ético é essencial para que ele confie no processo e tenha uma boa experiência", reforça.

Presença digital com conteúdo educativo

Nas redes sociais, Bruna compartilha conteúdos educativos baseados nas dúvidas mais frequentes dos consultórios. "Gosto de usar as redes para desmistificar conceitos, tirar medos e aproximar a medicina do paciente", explica.

Entre os mitos mais comuns que combate, está a ideia equivocada sobre o botox. "Ainda existe muito medo de que o botox mude o formato do rosto. Quando bem indicado, ele suaviza linhas sem alterar a expressão", esclarece.

Planos futuros e compromisso com o cuidado

Com uma trajetória já marcada pela dedicação ao paciente e ao conhecimento, Bruna planeja seguir se aprofundando na cosmiatria e nos cuidados clínicos da pele. "Gosto de estudar tratamentos de rotina, buscar protocolos que realmente tragam benefícios para diferentes tipos de pele", compartilha.

Em relação ao futuro da dermatologia, acredita que a tendência é a valorização do natural e do cuidado progressivo. Bruna Ramos segue reafirmando que a verdadeira beleza está em cuidar de si mesmo com consciência, respeito e acolhimento. "Gerenciar o envelhecimento de forma sutil, com saúde e naturalidade, é o caminho", conclui.

Instagram: @brunaramos.dermato

Site: http://pelledigitale.com.br