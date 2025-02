Bruna Cury busca eliminar tabus com ginecologia humanizada

Ginecologista visa empoderar e resgatar a autoestima de mulheres, quebrando diversas barreiras e fortalecendo a saúde feminina

Desde a infância, a ginecologista Bruna Cury soube que a medicina faria parte de sua história. Filha de um pai da área da saúde no interior de Minas Gerais, cresceu vendo o impacto do seu trabalho na comunidade. “Onde ele chegava, todos falavam bem e isso me inspirava. Sempre quis seguir seus passos”, relembra.

Formou-se pela Faculdade de Medicina de Valença e iniciou sua residência no Hospital Escola de Valença, ambos no Rio de Janeiro. Foi ali que uma professora tornou-se um exemplo determinante. “Ela era amada por onde passava. Isso me mostrou que vai além da técnica, envolve dedicação e humanização. Ao me deparar com a ginecologia e obstetrícia, encontrei minha paixão e não tive dúvidas sobre qual caminho trilhar”, conta.

Em 2017, mudou-se para São Paulo em busca de desafios maiores. Seus primeiros atendimentos foram em emergências. “Era exaustivo, mas aprendi mais do que em qualquer outro momento da minha carreira. O SUS de São Paulo, apesar das dificuldades, é incrível. Tem tudo e forma grandes profissionais”, afirma.

O desejo de aprimoramento levou-a a se especializar para complementar sua atuação, como sexologia clínica e estética íntima. “Empoderamento é a palavra-chave. Muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, não falam sobre prazer e se sentem desconfortáveis com mudanças que têm solução. Meu objetivo é mudar essa realidade. A educação sexual deveria ser tratada com mais naturalidade, pois impacta diretamente a autoestima. Aquela que se conhece, se sente mais segura e dona de si”, pontua.

Isso ainda é cercado por tabus que limitam o bem-estar. “Elas enxergam o sexo sob a ótica masculina, focando apenas na penetração e ignorando outras formas de prazer. Precisamos falar disso de maneira mais aberta, sem medo ou vergonha. Um dos nossos papéis é abrir esse diálogo, ajudando a construírem uma relação mais saudável”, diz.

O consultório tornou-se um espaço de acolhimento, especialmente para gestantes. “O pré-natal vai além do acompanhamento. Gosto de criar laços e muitas se tornaram grandes amigas. Esse vínculo reforça a confiança e o cuidado contínuo”, narra.

Na beleza íntima, ela se volta para devolver o amor-próprio. “Elas chegam com vergonha de falar sobre escurecimento da região íntima ou incontinência urinária, e saem aliviadas ao saber que há tratamentos minimamente invasivos. É vital entender a própria anatomia. A gente cuida do cabelo, da pele, da alimentação. Por que não cuidar da nossa região íntima com o mesmo carinho e atenção?”, indaga.

Dentre os principais avanços tecnológicos, ela destaca o laser vaginal. “Ele melhora a coloração, a firmeza e a musculatura, sendo eficaz tanto para diversas questões, inclusive problemas funcionais, como frouxidão pós-parto. Outra inovação essencial é a reposição hormonal personalizada. A menopausa não precisa ser um período de sofrimento e hoje temos terapias que aliviam os sintomas. O segredo está na abordagem multidisciplinar e individualizada”, esclarece.

Na Virtus Care, sua clínica, implementou um modelo integrado. “Aqui, a paciente encontra de tudo: ginecologia, pediatria, nutrologia, fisioterapia pélvica e acupuntura. Isso garante que cada uma seja vista em sua totalidade, aumentando a eficiência”, explica.

Atualmente, um de seus grandes desafios pessoais é a prova de título em ginecologia e obstetrícia. “Quero essa certificação para mim mesma. É uma conquista que simboliza tudo o que construí. Procurem um médico antes de sentirem indícios. A prevenção é sempre o melhor caminho. Mas, acima de tudo, conheçam e respeitem a si mesmas. O maior empoderamento começa pelo autoconhecimento”, finaliza.

Crédito: Joana Rofer