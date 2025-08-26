Bárbara Paiva mostra como a menopausa pode ser vivida com leveza

Ginecologista integra sono, nutrição, hormônios e saúde íntima como eixos para devolver confiança, prazer e bem-estar às mulheres

Aos 45 anos, a ginecologista Bárbara Paiva tornou pessoal a missão de informar, acolher e orientar mulheres que chegam ao seu consultório com sinais difusos de cansaço, alterações de humor, pele e libido. “Eu mesma comecei a sentir a transição da menopausa aos 42 anos. Não é só onda de calor. A pele muda, o cabelo perde brilho, a memória oscila e o corpo inteiro sente”, explica. O olhar integral, que combina ciência e escuta, guia sua rotina em Poços de Caldas (MG), onde ela atua com ênfase em saúde hormonal, prevenção e ginecologia regenerativa funcional.

Trajetória que nasce do cuidado em família

A vocação de Bárbara surgiu cedo, por volta dos 12 anos, quando a mãe enfrentou uma hemorragia que levou à histerectomia. O cuidado próximo, acompanhado por um tio ginecologista, marcou sua escolha pela medicina.

“Eu passava a noite no hospital com a minha mãe e entendi que era ali que queria estar: cuidando de mulheres em todas as fases da vida”, relembra. Na formação, ela escolheu ginecologia e obstetrícia – pois gosta de consultório e também de cirurgia. “A especialidade me permite estar com a paciente no dia a dia e, quando preciso, atuar no hospital”, comenta.

Com o tempo, a própria experiência corporal a levou a reposicionar a prática clínica. “Eu amo obstetrícia, mas quando comecei a sentir os sintomas da transição, percebi que muitas pacientes vivem a mesma fase sem nomear o que acontece. Decidi focar em saúde hormonal e no que chamo de deixar tudo em nível ótimo, não apenas ‘bom’”, diz.

A meta da médica é clara: qualidade de vida agora e no futuro. “Não basta viver muito, eu quero que a paciente viva bem. Os 40 e 50 de hoje caminham para os 90 e 100”, afirma.

Menopausa sem tabu e com informação de qualidade

Entre os temas mais frequentes está o medo da reposição hormonal e o mito de que causa câncer. “Isso nasce de um estudo antigo com hormônios sintéticos e metodologia falha. Hoje trabalhamos com moléculas idênticas às do organismo e com critérios”, afirma.

Ela destaca a chamada "janela de oportunidade", período indicado para a reposição — até dez anos após a última menstruação ou antes dos 60. “Nesse período, a reposição pode proteger coração, ossos e cognição, além de devolver energia e libido. É sempre individualizado e seguro quando bem indicado”, explica.

Para a médica, a testosterona também integra esse cuidado. “Não é hormônio só masculino. A mulher precisa dele para energia, memória, libido e massa muscular. A diferença está na dose adequada para o feminino”, orienta. A regra, porém, é avaliar caso a caso. “Há contraindicações, como fase ativa de câncer, e situações que exigem cautela. Segurança e acompanhamento vêm primeiro.”

Integrar corpo, mente e rotina para prevenir doenças

Bárbara adota uma abordagem que une ginecologia tradicional e princípios integrativos. “O intestino é nosso segundo cérebro. Se está inflamado, o corpo inteiro sofre. Sono ruim, compulsão por doces, estufamento e oscilação de humor dão sinais dessa inflamação”, diz. O estilo de vida entra como eixo terapêutico. “Eu primeiro entrego energia para a paciente; depois, junto com ela, ajusto alimentação, sono e atividade física. É degrau por degrau.”

A obesidade aparece como preocupação recorrente. “Tecido adiposo produz estrogênio e desequilibra o eixo hormonal. Não existe ex-obeso, assim como não existe ex-hipertenso. É condição crônica, precisa acompanhamento e estratégia para perder gordura preservando músculo”, pontua.

Ginecologia regenerativa e funcional

Quando a conversa chega à saúde íntima, Bárbara mostra que o tema vai além da estética. “A mucosa vaginal perde hidratação e elasticidade na transição da menopausa. Pode causar dor nas relações, microfissuras, infecções urinárias de repetição e perda urinária ao espirrar ou tossir”, descreve.

A medicina, no entanto, oferece tratamentos que podem auxiliar as mulheres, como tecnologias e protocolos atuais que ajudam a recuperar colágeno, hidratação e conforto. “É funcional antes de tudo. Quando devolvemos elasticidade e lubrificação, melhoramos dor, sensibilidade e segurança”, diz. O efeito, segundo ela, se reflete na vida sexual e na autoestima: “É preciso se sentir bem por dentro e por fora.”

Escuta ativa, consulta longa e parceria com o casal

A prática diária é pautada pela escuta. “O corpo fala, mas a mente também. Eu pergunto sobre sono, cabelo, pele, intestino, estresse e rotina. Quase sempre a paciente chega para um check-up e percebe que há sinais que ela naturaliza”, relata. O cuidado, muitas vezes, alcança o parceiro. “Melhoro a saúde dela e ela traz o marido. Ele resiste no começo, depois entende que também precisa de avaliação, pois o homem, muitas vezes, precisa de ajustes hormonais e nutricionais. Isso muda a dinâmica do casal. Quando ambos se cuidam, o relacionamento ganha em energia, vitalidade e disposição”, avalia.

Ainda assim, prudência é fundamental. Por isso, a médica indica terapia hormonal. “Decido com base em sintomas, exames e história de cada pessoa. Testosterona pode ser segura em situações com histórico de trombose; já o estradiol exige análise detalhada. Cada conduta é personalizada. Sentir dor não é normal. Viver exausta não é normal. Podemos investigar e tratar com ética, ciência e acolhimento”, diz.

Para a médica, quatro pilares sustentam independência no envelhecer: massa óssea, massa muscular, proteção cardiovascular e saúde cognitiva. “Sarcopenia limita o idoso, por isso cuido de músculo desde já. A terapia de reposição hormonal protege coração e cérebro, associada a uma boa qualidade do sono, nutrição equilibrada e atividade física. É uma construção diária”, resume.

Nos casos indicados, ela utiliza terapias injetáveis como suporte de absorção. “São estratégias que ajudam a reduzir inflamação e entregar nutrientes quando necessário”, explica.

Do consultório para a vida real com informação acessível

Bárbara defende linguagem simples e direta para que suas pacientes entendam o que acontece com o corpo e ganhe autonomia. Ela também valoriza metas possíveis dentro da realidade de cada paciente. “Metade das mudanças falha por serem inalcançáveis. Eu prefiro celebrar a troca do refrigerante diário, os 15 minutos de exercício em casa, o jantar mais consciente. Isso vira rotina e soma”, destaca.

A atualização permanente integra sua agenda. “Eu nunca paro de estudar. A medicina está em expansão. O que eu indiquei há dois anos, hoje pode ter outro caminho melhor e mais seguro. Minha responsabilidade é acompanhar a ciência”, comenta. A clínica segue como espaço de acolhimento e educação. “Quero oferecer um ambiente em que cada mulher seja protagonista do próprio cuidado.”

Bárbara conclui com um convite à escuta de si. “Menopausa não é bicho de sete cabeças. Observe o que incomoda e traga para a consulta. Procure um profissional que trabalhe com essa área e que faça uma abordagem personalizada e segura. Não aceite viver no ‘mais ou menos’. Busque sua melhor versão”, reforça. “Minha missão é unir ciência e empatia. Cuidar com ética, clareza e presença.”

