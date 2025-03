Barbara Barros trata obesidade com cirurgia bariátrica e segurança

Desde pequena, Barbara Barros sabia que queria trabalhar ajudando pessoas, mas não imaginava que seu caminho seria a medicina. Inicialmente inclinada à psicologia, encontrou na cirurgia digestiva uma forma concreta de impactar vidas. "Eu queria algo mais tangível. Na medicina, posso curar doenças fisicamente, ver um problema e resolvê-lo de maneira objetiva", afirma.

O trato gastrointestinal sempre a fascinou e, ao longo da faculdade, a área cirúrgica se tornou sua paixão. Optou por se especializar em cirurgia do aparelho digestivo, um campo que une precisão, tecnologia e impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. "Sinto que estou ajudando de verdade. Hoje, não me vejo fazendo outra coisa", diz.

Cirurgia minimamente invasiva: tecnologia e recuperação acelerada

A revolução da cirurgia minimamente invasiva mudou a forma como muitos procedimentos são realizados, e. Barbara acompanha essas inovações de perto. "Nos últimos 30 anos, a videolaparoscopia e a cirurgia robótica avançaram rapidamente. Com alta precisão e menores incisões, garantimos menos complicações, recuperação mais rápida e menos dor para os pacientes", destaca. Segundo ela, cirurgias que antes exigiam semanas de recuperação agora permitem que pacientes voltem para casa no dia seguinte, muitas vezes sem desconforto significativo.

Além disso, a especialista vê com entusiasmo o avanço de técnicas não cirúrgicas. "Hoje conseguimos tratar complicações de forma menos invasiva, usando procedimentos de radiologia intervencionista e técnicas endoscópicas. Isso reduz a necessidade de novas operações e melhora muito a experiência do paciente", explica.

A verdade sobre a cirurgia bariátrica e seus mitos

A cirurgia bariátrica é um dos procedimentos mais procurados na cirurgia digestiva, mas também cercado de mitos. Um dos equívocos mais comuns, de acordo com a médica, é a crença de que a cirurgia é uma solução mágica. "Muitos acham que basta operar para emagrecer automaticamente. Mas o sucesso do procedimento depende do comprometimento do paciente com mudanças no estilo de vida", esclarece. Ela reforça que se trata de uma cirurgia de grande porte, que exige acompanhamento e preparação rigorosa para evitar complicações.

Além do impacto no peso, a cirurgia bariátrica tem efeitos expressivos na saúde metabólica. "Ela é altamente eficaz no controle da diabetes tipo 2. Há casos de pacientes que tomavam vários medicamentos e, após a cirurgia, reduziram drasticamente o uso ou até deixaram de precisar deles", afirma.

Outro tema que preocupa a médica é o impacto emocional da cirurgia. "Muitos pacientes chegam inseguros, com medo do que os outros vão pensar, achando que fracassaram por não emagrecerem apenas com dieta e exercícios. Precisamos desmistificar essa visão e reforçar que a obesidade é uma doença, e a cirurgia é uma ferramenta poderosa para combatê-la", defende.

Principais patologias e a importância da prevenção

Além da cirurgia bariátrica, Barbara trata uma ampla gama de doenças digestivas. "O feijão com arroz do cirurgião digestivo são os casos de pedra na vesícula e hérnia. São extremamente comuns e muitas vezes subestimados pelos pacientes", comenta.

A doença do refluxo gastroesofágico também está entre as condições mais frequentes. Os sintomas clássicos são azia, queimação e sensação de ácido na garganta, mas pode se manifestar de outras formas, como tosse crônica e rouquidão. “O tratamento varia entre medidas clínicas, mudanças alimentares e, em alguns casos, cirurgia", explica.

Quando o assunto é prevenção, a médica destaca que a alimentação tem papel essencial na saúde digestiva. "Os ultraprocessados e o excesso de gordura e açúcar são grandes vilões. A chave é consumir comida de verdade, priorizando alimentos naturais. O que vemos hoje é que a dieta da maioria das pessoas é baseada em industrializados, e isso está diretamente ligado ao aumento da obesidade e doenças gastrointestinais", alerta.

O impacto da relação médico-paciente e o compromisso com a humanização

Para Barbara, um dos pilares do seu trabalho é a relação de confiança com os pacientes. "Eu sou muito sincera. Explico tudo com detalhes, porque o medo vem do desconhecido. Quanto mais o paciente entende o que vai acontecer, mais seguro ele se sente", destaca.

Ela reforça que a humanização da medicina não é um diferencial, mas sim um dever. "O paciente não pode ser tratado como um número. Ele é um ser humano com medos, inseguranças e expectativas. Infelizmente, vemos cada vez mais médicos exaustos, pressionados por planos de saúde e burocracias, o que acaba afastando essa relação de acolhimento", observa.

A presença nas redes sociais e o combate à desinformação

Mesmo com uma abordagem discreta, a médica reconhece a importância das redes sociais para levar informação confiável ao público. "A internet virou um palco onde qualquer um pode falar o que quiser. Se os médicos não se posicionam, a desinformação prevalece", alerta. Para ela, é essencial que profissionais comprometidos se destaquem e ajudem a esclarecer dúvidas comuns sobre procedimentos cirúrgicos e saúde digestiva.

Dentre as dúvidas mais recorrentes que recebe online, a principal é sobre a complexidade das cirurgias digestivas. "Muitos acham que são procedimentos simples, mas toda cirurgia exige um preparo rigoroso e tem riscos que precisam ser gerenciados com responsabilidade", pontua.

Planos futuros e o compromisso com a inovação

Com uma carreira consolidada, Barbara tem planos de continuar expandindo seus conhecimentos. "Já sou especializada em cirurgia minimamente invasiva, mas pretendo me aprofundar ainda mais na cirurgia robótica. Hoje não dá para ficar sem operar com robô. O avanço é constante e quem não acompanha fica obsoleto rapidamente", afirma.

Seu foco está sempre em oferecer o melhor para seus pacientes. "Meu projeto é nunca parar. Quero trabalhar em lugares com mais qualidade, sempre buscando oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado", conclui.

“Buscar um profissional em quem você confia é essencial. Se não se identificar com o primeiro médico, busque outro, mas não deixe de cuidar da sua saúde. Medo e insegurança não podem impedir que você procure tratamento”, finaliza.

Instagram: @dra.barbaracbarros

Site: https://www.drabarbaracbarros.com