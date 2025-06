Amor e insegurança: saiba as previsões de junho no CARAS Astros e Oráculos

A astróloga Vanessa Alvaiz e a vidente Chaline contam o que esperar de junho e fazem as previsões dos signos no novo episódio do programa

O mês de junho chegou e, com ele, as energias se renovam. No 11º episódio do programa CARAS Astros e Oráculos, a astróloga Vanessa Alvaiz recebe a convidada especial e vidente das celebridades, Chaline, para revelar quais são as previsões da semana e do mês. Tudo indica que será tempo de prestar atenção, mas também de muito amor.

“Começamos junho e metade do ano já foi embora. Temos muita coisa acontecendo neste mês. Primeiro teremos o solstício de inverno, na qual as noites são mais longas e os dias mais curtos. É tempo de frio, fogueira, festa junina. Além disso, a estação do ano também reflete muito na nossa personalidade e no nosso astral. Ou seja, agora no inverno que tá chegando, nós ficamos mais introspectivos”, afirma Vanessa.

A astróloga explica que, o planeta Saturno - que cobra disciplina - vai ficar até setembro com o planeta Netuno - que traz mais inseguranças. “Isso quer dizer que, de junho até setembro, nós temos que ter muita atenção no aspecto da insegurança. Mas tenha fé, persista e insista. Dá trabalho, mas tenha fé”, diz.

Chaline reforça que é necessário cuidado com a chamada ‘energia do caos’, quando uma sequência de acontecimentos dão errado. Essa vibração, segundo a vidente, é difícil de reverter e pode trazer acidentes ou separação.

“Isso quer dizer que temos que manter nossa vibração positiva, manter nosso padrão vibratório legal, escutar boa música, fazer uma meditação ou aquela oração que gosta e estar cercada de pessoas que ama”, indica Vanessa. “Por mais que seja ruim, tenta sair dessa energia. Energia são pensamentos que você emana”, destaca Chaline.

O amor está no ar

Apesar do cuidado com as inseguranças que Satuno e Netuno trazem neste mês, a primeira semana de junho está propícia para o amor. “O amor faz a diferença. Uma pessoa que não é amada, não é feliz”, afirma a vidente.

A astróloga afirma que o planeta Vênus – do amor e do dinheiro – entram no signo de Touro e isso quer dizer que ele está “em casa”. “Pro dia a dia, significa que o amor está requintado, presente e fiel. É o momento para companheirismo, sensualidade e romantismo. Mas é importante a gente destacar que, antes de amar alguém, a gente precisa se amar. Não dá pra jogar tudo na conta do outro”, diz.

Além disso, Vênus no signo de Touro também é bom para negócios e para tudo com a finalidade de embelezar, ou seja, para estética e para a decoração, por exemplo.

Previsão dos signos

No 11º episódio, Chaline faz uma previsão dos signos para a semana que se inicia, com base na espiritualidade. Confira!

Áries : vai estar vibrando muito amor na reconciliação e no perdão. Uma frase para os arianos é: perdoe para ser perdoado;

: vai estar vibrando muito amor na reconciliação e no perdão. Uma frase para os arianos é: perdoe para ser perdoado; Touro : eles vêm tomando decisões. Você precisa decidir qual caminho seguir, mas não em função dos outros, e sim em função do que você realmente quer;

: eles vêm tomando decisões. Você precisa decidir qual caminho seguir, mas não em função dos outros, e sim em função do que você realmente quer; Gêmeos : momento de muita ansiedade, mas cuidado porque vai estar em alta e isso não é legal porque pode atingir a saúde física;

: momento de muita ansiedade, mas cuidado porque vai estar em alta e isso não é legal porque pode atingir a saúde física; Câncer : os cancerianos vão estar em descobertas de pessoas legais a sua volta. O universo vai trazer pessoas que podem auxiliar. Velhas amizades podem ficar para trás e novos ciclos de amizade virão;

: os cancerianos vão estar em descobertas de pessoas legais a sua volta. O universo vai trazer pessoas que podem auxiliar. Velhas amizades podem ficar para trás e novos ciclos de amizade virão; Leão : o espiritual diz que é necessário cuidado com a parte ocular, é bom evitar ficar muito no celular, por exemplo. Momento de muita criatividade também;

: o espiritual diz que é necessário cuidado com a parte ocular, é bom evitar ficar muito no celular, por exemplo. Momento de muita criatividade também; Virgem : oportunidade de negócios, como financiar uma casa, por exemplo;

: oportunidade de negócios, como financiar uma casa, por exemplo; Libra : librianos vão estar em movimentação. Faça por você, não deixe que os outros façam e não fique delegando funções porque não vai dar certo;

: librianos vão estar em movimentação. Faça por você, não deixe que os outros façam e não fique delegando funções porque não vai dar certo; Escorpião : tem que tomar cuidado com traição;

: tem que tomar cuidado com traição; Sagitário : momento de viagem ou passeio que pode trazer frutos financeiros;

: momento de viagem ou passeio que pode trazer frutos financeiros; Capricórnio : energia forte de isolamento. A espiritualidade pede que você avance. Não fique fechado porque isso não é bom;

: energia forte de isolamento. A espiritualidade pede que você avance. Não fique fechado porque isso não é bom; Aquário : aquarianos terão oportunidades dentro da área profissional;

: aquarianos terão oportunidades dentro da área profissional; Peixes: vai estar melancólico. O que passou, passou. Agora é hora de coisas novas. Recordar para aprender, mas não pra ficar preso ao passado.

Mensagem da semana

Além da previsão dos signos, Chaline fez uma leitura da mensagem da semana por meio da vidência.

“O mentor espiritual diz que, muitas vezes, a gente tem um sonho e ele não sai como a gente gostaria. Aí muitas vezes temos a sensação de represália, que Deus não está ouvindo nossas orações. Saiba que Jesus está no comando da sua vida e ele vai te levar, as vezes por caminhos tortuosos, para que você aprenda e tenha sabedoria. Assim, quando algo maior chegar, você estará preparado”, afirma.

Para ficar por dentro de outros assuntos do universo astrológico, é só acompanhar o programa CARAS Astros e Oráculos. A atração vai ao ar toda segunda-feira às 8h45 e 16h30, e toda terça-feira à 00h30 na CARAS TV (canal 2130 da Samsung TV), além de ficar disponível no YouTube.