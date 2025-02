Advogada Antonella Aramayo atende com estratégia e humanização

Especialista em direito bancário amplia o acesso à justiça financeira e à educação para auxiliar clientes em todo o Brasil

A trajetória da advogada Antonella Aramayo no direito bancário é marcada por resiliência e constante aprimoramento. “Trago uma abordagem diferenciada. Comecei trabalhando para os bancos, mas, ao longo dos anos, percebi que poderia fazer mais pelas pessoas que enfrentam dificuldades financeiras”, relembra.

Seu percurso passou por diversas especializações. Após um período se dedicando à família, retomou seu foco na advocacia empresarial. “Durante a pandemia, minhas ações na defesa de pessoas com dificuldades financeiras tomaram proporções nacionais. Com escritórios em Porto Alegre e Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, percebi a necessidade de expandir minha presença e, através de parcerias, passei a atender em diversos estados. Essa necessidade cresceu exponencialmente, e eu queria garantir que todos tivessem acesso a um ótimo suporte”, destaca.

“Cada um tem sua própria urgência e eu busco sempre dar uma resposta rápida e eficiente. Minha abordagem humanizada e pedagógica é um diferencial. Assessoro e busco também educar. Muitos chegam sem entender como suas despesas se acumularam. Meu papel é mostrar como resolver e evitar que se repita”, completa.

Ela aponta que um dos erros mais comuns é a falta de uma análise devida. “Muitos assinam termos de confissão sem calcular o impacto e acabam pagando três vezes mais. Também lido com empresas, ajudando na gestão de passivos e na reestruturação. O problema nem sempre está na falta de recursos, mas na forma como são administrados”, pontua.

Além disso, muitos não compreendem as taxas e cláusulas embutidas nos contratos. “Os bancos, por vezes, fazem depósitos não solicitados na conta de aposentados, que acabam gastando sem perceber que aquilo é um empréstimo, agravando a situação”, revela.

Com a crescente digitalização dos serviços e o avanço das fintechs, Antonella acredita que seu papel continuará essencial. “Elas precisam seguir as normas do Banco Central, e os erros permanecerão. Portanto, seguirá sendo fundamental para proteger a todos”, afirma.

Para isso, seu escritório conta com uma equipe distribuída por estados estratégicos. “Tenho mais de quatro mil ações em andamento pelo país e, para garantir a qualidade, estruturamos uma rede de suporte jurídico e técnico”, destaca.

Ativa nas redes sociais, compartilha informações que impactam diretamente milhares de indivíduos. “No início eu resistia, mas notei que é uma forma poderosa de democratizar o acesso à informação. Agora estou preparando um curso, com o objetivo de ensinar lições valiosas”, diz.

Olhando para o futuro, planeja ampliar para mais locais. “Nosso objetivo é expandir e garantir que recebam uma assistência. Um conselho: respire. Tudo tem solução. Não tenha medo de buscar ajuda. O importante é dar o primeiro passo”, finaliza.

Site: aramayoadvogados.com.br

Instagram: @antonella.aramayo