Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ofertas do dia: descontos de até 53% no Samsung Galaxy Watch7
Ofertas

Ofertas do dia: descontos de até 53% no Samsung Galaxy Watch7

O smartwatch premium da Samsung está com o preço bastante reduzido

Redação Publicado em 11/08/2025, às 10h08

Samsung Galaxy Watch7 - Divulgação
Samsung Galaxy Watch7 - Divulgação

A Samsung surpreendeu o mercado ao anunciar descontos que chegam a 53% no Galaxy Watch7. O modelo, que reúne sofisticação, tecnologia de ponta e diversas funcionalidades, está ainda mais acessível para quem busca um smartwatch completo.

Confira as 2 opções de cores e escolha o seu:

Samsung Galaxy Watch7 - Creme

49%

DESCONTO
Samsung Galaxy Watch7 - Creme

  • Sensor BioActive
  • Sistema Google Wear OS
  • Tela de Cristal Safira
  • Conectividade Bluetooth
  • Samsung Pay
  • Recarga rápida
Samsung Galaxy Watch7 - Verde

53%

DESCONTO
Samsung Galaxy Watch7 - Verde

  • Sensor BioActive
  • Sistema Google Wear OS
  • Tela de Cristal Safira
  • Conectividade Bluetooth
  • Samsung Pay
  • Recarga rápida
Dicas para escolher o smartwatch ideal:

Compatibilidade com o seu smartphone: Antes de comprar um smartwatch, verifique se ele é compatível com o seu smartphone. Alguns smartwatches são projetados especificamente para funcionar com determinados sistemas operacionais, como iOS (Apple) ou Android (Google). Certifique-se de que o smartwatch que você está considerando seja compatível com o seu dispositivo móvel para garantir uma experiência perfeita de conectividade.

Recursos e funcionalidades: Considere quais recursos e funcionalidades são mais importantes para você. Alguns smartwatches oferecem uma ampla gama de recursos, como monitoramento de atividades físicas, GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca, resistência à água e capacidade de reprodução de música. Outros podem se concentrar mais em notificações inteligentes, pagamento sem contato ou aplicativos de saúde. Escolha um smartwatch que ofereça os recursos que melhor atendam às suas necessidades e estilo de vida.

Design e estilo: Além de suas funcionalidades, leve em consideração o design e o estilo do smartwatch. Existem diferentes estilos disponíveis, desde os mais esportivos até os mais elegantes e clássicos. Considere o tamanho, a forma, o tipo de pulseira e a variedade de opções de personalização disponíveis. Escolha um smartwatch que não apenas atenda às suas necessidades práticas, mas também complemente seu estilo pessoal e seja confortável de usar durante todo o dia.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

