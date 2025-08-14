Ofertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro

Smartphone de alta qualidade entrou em promoção por tempo limitado
|Você sabia? Príncipe William já dormiu uma noite na rua. Saiba o motivo
|Yudi Tamashiro e mais: Veja famosos que decidiram viver fora do Brasil
|Milena Toscano impressiona ao exibir novo visual: 'Linda demais'
|Astróloga analisa futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: 'Grandes chances'
|Pedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala
|Poliana Rocha se derrete ao mostrar fotos do mesversário do neto: 'Amo muito'
|Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’
|Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'
|Kate Middleton se torna o alicerce da coroa britânica: 'Não existe um livro de regras'
|Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'