CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Ofertas
  2. Ofertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro
Ofertas

Ofertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro

Smartphone de alta qualidade entrou em promoção por tempo limitado

Redação Publicado em 14/08/2025, às 17h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
POCO X7 Pro - Divulgação
POCO X7 Pro - Divulgação

Em destaque entre os lançamentos recentes, o Poco X7 Pro da Xiaomi aparece com um corte de preço de até 52%. A promoção coloca um dos smartphones mais desejados do ano ao alcance de quem busca alta performance e inovação em um só dispositivo.

Confira abaixo as 2 opções de cores e escolha o seu:

POCO X7 Pro - Amarelo

44%

DESCONTO
POCO X7 Pro - Amarelo

  • 256GB de memória e 8GB RAM
  • Processador Dimensity 8400 Ultra
  • Câmera principal de 50 MP
  • Tela AMOLED de 6,67 pol.
  • Bateria de 6000mAh
  • Conectividade 5G
Ir à Loja
Veja se atualizou
POCO X7 Pro - Preto

52%

DESCONTO
POCO X7 Pro - Preto

  • 256GB de memória e 8GB RAM
  • Processador Dimensity 8400 Ultra
  • Câmera principal de 50 MP
  • Tela AMOLED de 6,67 pol.
  • Bateria de 6000mAh
  • Conectividade 5G
Ir à Loja
Veja se atualizou

Por que o smartphone POCO X7 Pro é uma ótima escolha:

O POCO X7 Pro da Xiaomi se consolidou como uma das melhores opções para quem busca alto desempenho, recursos de ponta e excelente custo-benefício no mercado de smartphones. Com um processador de última geração, o dispositivo oferece performance ágil tanto para tarefas diárias quanto para jogos mais pesados, sem apresentar travamentos.

Outro destaque é a tela AMOLED de alta resolução, com taxa de atualização elevada, que proporciona cores vibrantes, pretos intensos e uma navegação extremamente fluida — ideal para quem consome muito conteúdo multimídia ou exige qualidade superior em visualização.

A câmera do POCO X7 Pro também impressiona: equipada com múltiplos sensores, inteligência artificial e estabilização avançada, ela permite capturar fotos e vídeos de alta qualidade em diferentes condições de iluminação. Tudo isso vem embalado em um design moderno, com acabamento premium, reforçando ainda mais o apelo do aparelho.

E para completar, a autonomia de bateria é um diferencial. A combinação de grande capacidade energética e carregamento ultrarrápido garante mais horas de uso sem preocupação. Com tantos atributos, o POCO X7 Pro se destaca como uma escolha inteligente para quem quer tecnologia de ponta sem pagar preços exorbitantes.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

celularsmartphonepromoçãoOfertaDescontoBaratoXiaomiX7ProPOCO

Leia também

Samsung Galaxy Watch7 - Divulgação

Ofertas do dia: descontos de até 53% no Samsung Galaxy Watch7

Apple iPhone 15 Plus - Divulgação

Oferta do dia: super desconto de 43% no iPhone 15 Plus

Copos Stanley - Divulgação

Ofertas do dia: famosos copos térmicos da Stanley com descontos de até 51%

Air Fryer Philips Walita - Divulgação

Ofertas do dia: até 48% de desconto na Air Fryer da Philips Walita

Fritadeira Arno Airfry & Grill Expert Maxx - Divulgação

Ofertas Prime Day: Air Fryer da Arno com 41% de desconto

Apple iPhone 15 - Divulgação

Ofertas Prime Day: Apple iPhone 15 Plus com 46% de desconto

Últimas notícias

Príncipe WilliamVocê sabia? Príncipe William já dormiu uma noite na rua. Saiba o motivo
Yudi Tamashiro, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e Sabrina PetragliaYudi Tamashiro e mais: Veja famosos que decidiram viver fora do Brasil
Milena Toscano renova o visualMilena Toscano impressiona ao exibir novo visual: 'Linda demais'
A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Rodrigo Faro na Dança dos FamososAstróloga analisa futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: 'Grandes chances'
Pedro BialPedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala
Poliana Rocha com José LeonardoPoliana Rocha se derrete ao mostrar fotos do mesversário do neto: 'Amo muito'
Jair Bolsonaro pede reavaliação médica na justiçaBolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’
O especialista explicou mais detalhes das consequências do uso indevido de anabolizantesGizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'
Kate MiddletonKate Middleton se torna o alicerce da coroa britânica: 'Não existe um livro de regras'
Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratáriosMédica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade