Zélia merece morrer? Vilã queridinha de Garota do Momento tem fim polêmico

O final da novela Garota do Momento, da Globo, está dando o que falar. Uma das personagens mais marcantes da trama, Zélia (Leticia Colin), terá um fim trágico e polêmico. Sua morte está programada para ir ao ar nesta segunda-feira (23), e promete dividir o público até o último capítulo, que será exibido na sexta-feira, dia 28.

Vilã até o fim?

A executiva Zélia será assassinada ao tentar ajudar Beatriz (Duda Santos) a obter uma confissão de Juliano (Fábio Assunção) sobre a morte de Valéria. Já no comando da Perfumaria Carioca, após mover um processo contra Maristela (Lilia Cabral) e Juliano, ela aceita participar de um plano para inocentar Clarice (Carol Castro), que segue sendo acusada injustamente.

Zélia e Beatriz marcam um encontro com Juliano na empresa, onde ele seria gravado assumindo sua culpa. Mas tudo sai do controle: Juliano desconfia da armadilha e aparece armado. Após um confronto tenso e uma discussão intensa, ele atira em Zélia, que morre no local. A polícia até chega, mas Juliano foge de barco, e é lá que manterá Clarice em cativeiro nos episódios finais.

Enterro revela segredo final

No último adeus à personagem, um detalhe surpreende os fãs: Zélia será enterrada com seu nome verdadeiro, Branca Rangel. A revelação encerra um dos mistérios mais bem guardados da novela, selando o destino da vilã mais intrigante da trama.

Agora, a pergunta que não quer calar: Zélia merecia esse fim? Vilã ou justiceira, sua morte gera revolta em alguns e aplausos em outros.

Vote agora na enquete da CARAS Brasil: Zélia merecia morrer?

Zélia merecia morrer em Garota do Momento? Sim, ela passou dos limites e pagou pelo que fez

Não, ela só queria justiça e não merecia morrer

O desfecho de Garota do Momento está previsto para sexta-feira, dia 28 de junho, mas a repercussão da morte de Zélia já domina a internet e promete ser um dos assuntos mais comentados da semana.

