Victor Fasano defende o remake da novela Vale Tudo: ‘Me angustiando’

O ator Victor Fasano saiu em defesa do remake da novela Vale Tudo, da Globo, ao ver críticas para o elenco da trama. Ele disse que os telespectadores não podem comparar as duas versões da trama e elogiou os colegas de profissão.

“Em algum momento eu tinha que falar sobre esse assunto que está me angustiando um pouco… Em relação ao remake de Vale Tudo. Eu acho que não convém comparar o trabalho de diferentes atores porque cada um desses atores, cada um de nós, tem uma forma específica, pessoal, de contar histórias. Cada um vive um momento de vida, cada um tem uma personalidade, cada um tem aprendizado, cada um pensa na personagem da sua própria forma”, afirmou.

E completou: “Então não dá para comparar o trabalho da querida Beatriz Segall, fantástica, eu trabalhei duas vezes com ela, que fez uma bravíssima Odete Roitman. Mas também trabalhei várias vezes com a querida Debora Bloch, excelente atriz e que está fazendo uma excelente Odete Roitman, à sua maneira”.

Os elogios dele não pararam por aí: “Bem como Taís Araujo, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, qeu vêm fazendo trabalhos excepcionais da maneira deles. Então, não dá para comparar. Cada trabalho é um trabalho, cada pessoa é uma pessoa e, se fôssemos imitadores, aí sim, estaríamos preocupados em imitar o trabalho de outro ator. Eu acho que é simples assim”.

Capítulo 67 - Segunda-feira, 16 de junho

Raquel e Heleninha se enfrentam. Estebán convida Celina para uma viagem à Espanha. Lucimar se arrepende de ter ficado com Vasco. O médico avisa a Renato que ele deve mudar o estilo de vida. Heleninha repreende Odete por ter ido ao consultório de Ana questionar seu tratamento. Renato recebe alta. Consuêlo ajuda Vasco a organizar seus planos de vida. Afonso convida Maria de Fátima para ir à exposição de Celina. Odete decide levar Walter para a exposição da irmã. Maria de Fátima provoca um clima constrangedor entre Afonso e Solange. Odete se incomoda com o sucesso de Celina.

Capítulo 68 - Terça-feira, 17 de junho

Odete provoca Celina. Sardinha desconfia do clima entre Solange e Renato. Maria de Fátima conta para Raquel que está com Afonso. Laís fica surpresa com a chegada de Marco Aurélio na pousada para ver Sarita. César tira dinheiro da conta de Maria de Fátima. Laís pede ajuda a Raquel, por conta do interesse de Marco Aurélio em ficar com a guarda de Sarita. Renato avisa aos funcionários que Solange assumirá a diretoria interina da Tomorrow. Marco Aurélio fica sabendo que Maria de Fátima é filha de Raquel e pede à jovem que vá a Paraty. Solange e Renato ficam juntos. Marco Aurélio explica a Maria de Fátima o que deseja dela.

Capítulo 69 - Quarta-feira, 18 de junho

Maria de Fátima diz a Marco Aurélio que irá ajudá-lo, mas que o executivo ficará lhe devendo um favor. Eunice e Ivan não aprovam o novo emprego de Bartolomeu. Raquel ameaça César, achando que ele está perseguindo Maria de Fátima. Heleninha sugere que Renato faça uma entrevista de trabalho para contratar Bartolomeu. Maria de Fátima pega o código do cofre da pousada que Laís passou para Raquel. Dalva pede que Poliana a acompanhe em um evento de família. Maria de Fátima consegue os documentos de Marco Aurélio.

Capítulo 70 - Quinta-feira, 19 de junho

Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. Walter recebe uma ligação e disfarça sua tensão para Odete. Celina comenta com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha. Odete insinua que Celina não poderá viajar com Estéban. Dona Lu se preocupa com o passeio de barco de Laís. Dalva fica arrasada quando Poliana decide não acompanhá-la ao casamento. Dona Lu liga para Raquel e avisa que Laís está desaparecida. Odete decide arcar com os custos do pai de Walter, que está internado em uma clínica de repouso. Marco Aurélio leva Sarita para o Rio depois que descobre o sumiço de Laís. Marco Aurélio afirma a Leila que Sarita não deixará mais sua casa.

Capítulo 71 - Sexta-feira, 20 de junho

Marco Aurélio pede a Leila que se mude para sua casa com Bruno. Odete pede ajuda a Maria de Fátima no seu plano para impedir Celina de viajar. Leila e Bruno se mudam para a casa de Marco Aurélio. Ivan fica preocupado com a mudança de Bruno. Laís exige que Marco Aurélio lhe devolva Sarita, e se desespera ao não encontrar os documentos da filha. Eugênio tenta convencer Celina a ir ao jantar de Estéban e deixar Heleninha em casa. Celina se desespera ao ver que Heleninha se trancou no quarto e não resistiu à bebida. Odete fica satisfeita ao perceber que seu plano deu certo.

Capítulo 72 - Sábado, 21 de junho

Estéban fica decepcionado ao saber que Celina não irá para seu jantar. Celina se convence de que não deve viajar com Estéban e deixar a sobrinha sozinha. Maria de Fátima se enfurece ao descobrir que César roubou dinheiro de sua conta. Consuêlo avisa a Jarbas que a mãe dele, Mariúche, não poderá ficar na casa da família. Laís decide ir para o Rio pegar Sarita. Heleninha pede desculpas a Celina. Laís descobre que foi Maria de Fátima quem pegou os documentos de Sarita. Raquel pressiona Maria de Fátima a dizer como ela teve coragem de roubar para prejudicar uma criança.

