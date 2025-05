A Viagem: Saiba como é a cena da morte de Alexandre

Nos próximos capítulos da novela A Viagem, da Globo, o público vai acompanhar a cena da morte de Alexandre, que se torna um espírito obsessor

Nos próximos capítulos da novela A Viagem, da Globo, o público vai acompanhar a triste cena da morte de Alexandre (Guilherme Fontes). Ele vai se tornar um espírito obsessor e perturbar a vida de vários personagens.

Nas cenas, Alexandre será condenado pelo assassinato que cometeu no início da novela após o processo aberto por Otávio (Antonio Fagundes). Ele é levado pela prisão e se envolve em confusões com os outros detentos.

Depois de uma briga, Alexandre é agredido e precisa de cuidados médicos. Na enfermaria, ele encontra comprimidos de remédios e toma vários. Com isso, o rapaz tem uma overdose. Momentos depois, ele é encontrado morto em sua cela.

O espírito dele será condenado a vagar pelo Vale dos Suicidas, mas ele conseguirá voltar ao mundo dos vivos como um espírito obsessor. Ele tem o desejo de se vingar de quem o condenado durante a vida e vai atormentar vários personagens.

Saiba quem é o Mascarado da novela A Viagem

A novela A Viagem voltou a ser reprisada nas tardes da Globo e o público possui curiosidades sobre a trama, que foi exibida, originalmente, em 1994. Na história, os telespectadores vão acompanhar o Mascarado, que é um personagem misterioso e não usa a fala em cena. Saiba aqui sobre quem é o Mascarado na novela e também na vida real:

Na novela, o Mascarado é o apelido de Adonay. Ele éx-namordo de Carmen (Suzy Rêgo) e ficou com o rosto desfigurado em um acidente. Ele vai chegar devagar na história e se comunica apenas por meio de mímica, além de usar uma máscara branca para esconder o rosto. Ele tenta se reaproximar da ex-namorada, mas ela se sente traída por ser sido abandada por ele e não o perdoa no final da novela.

O personagem Mascarado foi interpretado pelo ator Breno Moroni. Hoje em dia, o artista está com 71 anos e vive em Mato Grosso do Sul. Ele segue na carreira artística com foco no teatro e no cinema.

Em sua carreira, ele também atuou em Vira-Lata, O Clone e Kubanacan. E também nos filmes Les Garçons e A Verdade Não Existe. Ele nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, e se formou em teatro, além de ter estudado artes circenses na Inglaterra.