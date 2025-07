'A Viagem': quem do elenco já morreu? Relembre os nomes e seus legados

Você lembra desses rostos de A Viagem? Alguns já se foram. Veja quem são, como partiram e por que seguem inesquecíveis

Exibida pela primeira vez em 1994, A Viagem é considerada uma das novelas mais marcantes da TV Globo, ao unir espiritualidade, emoção e uma narrativa envolvente sobre vida após a morte. Escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, a trama conquistou o público e voltou ao ar recentemente no Vale a Pena Ver de Novo.

Com o passar dos anos, alguns dos atores que deram vida a personagens icônicos se despediram do público, deixando saudade e um legado afetivo. Neste especial, relembramos quem são essas estrelas que já partiram, suas trajetórias na televisão e as circunstâncias de suas mortes.

Cláudio Cavalcanti (Dr. Alberto) – o mentor espiritual

Ator, diretor, escritor e ativista dos direitos animais, Cláudio Cavalcanti foi figura-chave como Dr. Alberto em A Viagem. Faleceu em 29 de setembro de 2013 aos 73 anos, em decorrência de complicações provocadas por choque cardiogênico após cirurgia na coluna — seguido por falência renal e múltipla dos órgãos.

Curiosidade: Cavalcanti também foi vereador pelo Rio de Janeiro de 2001 a 2008, defensor da causa animal e gravou um disco como cantor em 1971.

Nair Bello (Dona Cininha) – humor e afeto

A comediante paulista Nair Bello, famosa também pelo rádio, interpretou a divertida dona de pensão Cininha. Morreu em 17 de abril de 2007, aos 75 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Eduardo Galvão (Mauro) – o vilão

O inesquecível Mauro, vilão imperfeito da trama interpretado por Eduardo Galvão, foi um dos artistas a sucumbir à Covid-19 em 7 de dezembro de 2020, aos 58 anos.

Yara Côrtes (Dona Maroca) – matriarca emocional

Yara Côrtes, mãe de Diná (Christiane Torloni) e Alexandre (Guilherme Fontes) faleceu em 17 de outubro de 2002, aos 81 anos, em decorrência de insuficiência respiratória agravada por câncer de pulmão.

John Herbert (Agenor) – ator veterano e persistente

Com carreira consolidada e histórico de enfisema, John Herbert morreu em 26 de janeiro de 2011 aos 81 anos por complicações respiratórias.

Irving São Paulo (Zeca) – talento precoce que se foi

Irving São Paulo Morreu em 10 de agosto de 2006, aos 41 anos, vítima de pancreatite que evoluiu para falência múltipla de órgãos.

Chris Pitsch (Bárbara) – estrela promissora que se apagou cedo

A atriz Chris Pitsch, que viveu Bárbara, morreu em 20 de outubro de 1995, aos 24 anos, por infarto fulminante.

Tânia Scher (Josefa) – personagem materna e trágica

Tânia Scher, a mãe de Téo, faleceu em 2008, aos 61 anos, após sofrer de insuficiência respiratória e problemas hepáticos.

Mara Manzan (Ednéia) – presença cativante

A atriz Mara Manzan, lembrada por sua energia, faleceu em 13 de novembro de 2009, aos 57 anos, vítima de câncer de pulmão com metástase.

10. Cláudio Mamberti (Geraldão) – humor seco

Cláudio Mamberto morreu em 19 de setembro de 2001, aos 60 anos, vítima de septicemia e falência múltipla.

Maria Alves (Francisca)

A atriz Maria Alves, que interpretava Francisca, morreu em 8 de maio de 2008 aos 60 anos por câncer.

Rejane Goulart (Júlia)

Rejane Goulart, intérprete de Júlia Jair, morreu em 26 de dezembro de 2013, aos 59 anos, vítima de um AVC.

Caio Junqueira (Pedro Bala) – tragédia nas estradas

O ator Caio Junqueira morreu em 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos, vítima de acidente de carro.

Lafayette Galvão (André) – memória do Nosso Lar

O ator Lafayette Galvão morreu em 7 de junho de 2019 aos 87 anos, por complicações de sepse pulmonar.

Gésio Amadeu (Julião) – missão interrompida pela Covid

Internado desde junho de 2020, faleceu em 5 de agosto de 2020, aos 73 anos, em consequência da Covid-19 e falência múltipla dos órgãos.

Lolita Rodrigues (Fátima) – a veterana que encerrou seu ato

A atriz faleceu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, vítima de pneumonia.

Léa Garcia (Natália) – presença emblemática

Embora pequena, sua inserção no “Nosso Lar” foi marcante. Morreu em 15 de agosto de 2023, aos 90 anos, vítima de infarto.

Leia também: Saiba por onde anda a atriz de A Viagem que abandonou a carreira artística