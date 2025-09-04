Veterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal

Naturalizado brasileiro, o veterano internacional de Terra Nostra esta nas telinhas com o retorno da obra e marcou a arte do Brasil; saiba quem

Terra Nostravoltou aos holofotes da Globo com a edição especial que tem sido exibida nas tardes da emissora e traz vários rostos conhecidos e amados pelo público. Um destes é um ator que nasceu fora do Brasil e veio para cá aos dois anos e participou da trama por um capítulo: trata-se do intérprete de Giulio Splendore, o ator Gianfrancesco Guarnieri. O ator morreu aos 71 anos em 2006, vítima de uma insuficiência renal crônica.

Sucessos

Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Martinenghi De Guarnieri nasceu em 1934 em Milão e imigrou para o Brasil com seus pais ainda muito jovem, fugindo do regime fascista de Eduardo Mussolini. No início da década de 50, saiu do Rio de Janeiro com a família e vieram para São Paulo. Ele começou a fazer teatro amador e em 1955 criou com Oduvaldo Vianna Filho o Teatro Paulista do Estudante.

Posteriormente, Gianfrascesco se tornou um ícone do teatro e escreveu inúmeras peças - inclusive com teor político incluso em muitas delas. Entre os títulos, estão: Um Grito Parado no Ar; A Luta Secreta de Maria da Encarnação e Castro Alves Pede Passagem. O dramaturgo enfrentou problemas com a censura militar do regime autoritário no Brasil, tendo, por exemplo, a peça Animália proibida. Para burlar, usou a linguagem metafórica em seus textos. Se envolveu diretamente com a política como Secretário da Cultura da Cidade de São Paulo entre 1984 e 1986 no governo de Mário Covas.

Se revelou um grande compositor, tendo a faixa Upa Neguinho eternizada na voz de Elis Regina. A sua peça Elas Não Usam Black Tie, de 1958, foi eternizada nas telonas em 1981, com ele atuando como Otávio. Fez 9 filmes, incluindo este e O Quatrilho em, 1995.

Global

Já na televisão, Guarnieri começou na extinta TV Excelsior em O Tempo e o Vento (1967), além de ter passado pela Rede Tupi em grandes sucessos, como as versões originais de Mulheres de Areia em 1973 e Éramos Seis em 1977. Na Globo, seu primeiro papel em novelas foi em 1979, em Cabocla, como Padré Genésio. Ainda esteve em Que Rei Sou Eu? (1989); Rainha da Sucata (1990); A Próxima Vítima (1995) e Esperança (2002).

Ainda teve passagem por outras emissoras, como a Band, TV Cultura - onde fez o clássico Mundo da Lua, e Record TV. Na líder de audiência, seu último papel foi em Belíssima, em 2005, como uma participação especial. Gianfrancesco morreu em 2006 por conta de uma insuficiência renal crônica em 22 de julho e deixou cinco filhos: Paulo e Flávio Guarnieri, fruto do relacionamento com Cecília Thompson e Cláudio, Mariana e Fernando Guarnieri, do amor com Vanya Sant'anna.

Leia também: Sérgio Reis atuou em obra da Globo pela primeira vez há 42 anos