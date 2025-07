Veterano global morreu aos 63 anos após ficar internado por dois meses

No ar em Roque Santeiro, o veterano global morreu aos 63 anos após enfrentar uma leucemia e ficar internado por dois meses; saiba mais

No ar na obra Roque Santeiro, um ator que marcou gerações morreu devido a complicações de uma leucemia e enfrentou uma internação de dois meses. Trata-se do intérprete do personagem Zé das Medalhas, o ator Armando Bógus, que nos deixou aos 63 anos em 1993

O ator começou a sua carreira em 1949, no teatro. Sua estreia nos palcos foi na obra Pif-Paf. Colecionou mais de 30 peças no currículo, sendo a última em 1990 com Mistérios de Curitiba. Na televisão, Bógus começou a sua carreira na extinta TV Tupi como declamador de Os Jograis de São Paulo. Depois, esteve no elenco de Grande Teatro Tupi. Na Globo, Armando começou a aparecer em 1970, enquanto isto, passou pela também extinta TV Excelsior, além da TV Cultura e Record TV.

Na emissora dos Marinhos, sua primeira aparição foi em Vila Sésamo, como Juca. E, então, colecionou sucessos na carreira: Marrom Glacê, Próxima Atração, Gabriela, Ciranda de Pedra, Bebê a Bordo e Tieta são algumas das atrações que ele fez parte. Em Roque Santeiro, ele foi Zé das Medalhas e seu final foi trágico: o personagem morreu soterrado por elas e a cena foi relembrada com o remake de Renascer e a morte pelos grãos de cacau de Firmino.

Despedida

Seu último papel na televisão foi em 1993, em Sex Appeal. Bógus também esteve em mais de 10 filmes, como O Cortiço e Por Um Corpo de Mulher. O ator morreu aos 63 anos em 2 de maio de 1993, sendo vítima de leucemia. Armando ficou dois meses internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi submetido à quimioterapia. Ele deixou um filho, fruto do seu primeiro casamento.

