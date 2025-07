Veterano de 'Roque Santeiro', Armando Bógus: relembre a trajetória e legado após sua morte

Após 30 anos de sua partida, relembramos a carreira brilhante de Armando Bógus – da estreia no teatro à luta contra a leucemia que o levou em 1993.

Três décadas após sua morte, o ator Armando Bógus continua sendo uma das figuras mais lembradas da televisão brasileira. Falecido em 2 de maio de 1993, aos 63 anos, ele estava internado havia dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde lutava contra uma leucemia. Seu falecimento foi amplamente lamentado por colegas de profissão e pelo público, que o acompanhou em dezenas de novelas, filmes e peças teatrais.

Início no teatro e trajetória na TV

Nascido em São Paulo em 1930, Bógus iniciou sua trajetória artística no teatro ainda nos anos 1940. Formado em artes cênicas, consolidou-se nos palcos paulistanos antes de migrar para a televisão. Participou de mais de 30 peças ao longo da carreira, com destaque para títulos como Mistérios de Curitiba, de João Bethencourt, e O Santo Inquérito, de Dias Gomes.

Novelas e papéis icônicos

Na televisão, Bógus estreou como Juca no programa educativo Vila Sésamo, em 1972. No entanto, foi nas novelas da Globo que conquistou o grande público. Ele interpretou personagens marcantes em tramas como Gabriela (1975), Ciranda de Pedra (1981), Bebê a Bordo (1988) e Tieta (1989).

Mas o papel mais inesquecível de sua carreira foi o do comerciante Zé das Medalhas, em Roque Santeiro (1985). O personagem, dono de uma loja de bugigangas religiosas, satirizava o poder político e econômico nas pequenas cidades do Brasil. Sua atuação mesclava humor, crítica e carisma, e até hoje é lembrada como um dos grandes momentos da teledramaturgia nacional.

Armando Bógus também foi ativo no movimento sindical dos artistas. Participou da fundação da Cooperativa Paulista de Teatro e da reestruturação do SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões). Era defensor do fortalecimento da cultura brasileira e do papel social da arte.

Legado e influência

Diagnosticado com leucemia mieloide, o ator passou os últimos meses de vida em tratamento intensivo. Apesar do esforço médico, não resistiu à doença. Seu legado permanece vivo, tanto em reprises de novelas quanto em debates sobre o papel do artista na sociedade. Armando Bógus é lembrado como um artista completo, cuja obra atravessa o tempo e segue relevante. Sua figura ainda inspira novas gerações de atores e atrizes.

Leia também: Manchete fracassou com a sua primeira novela há 40 anos

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO A CARAS NAS REDES SOCIAIS: