Veterano de História de Amor morreu aos 86 anos após ficar afastado da TV

No ar em História de Amor, um veterano da Globo morreu aos 86 anos após diagnóstico de Parkinson e ser afastado da televisão; saiba mais

No ar na Globo em História de Amor, um veterano aparece nas telinhas e deixa saudade. O ator morreu aos 86 anos após uma grave depressão por estar afastado da televisão por conta de um diagnóstico de Parkinson, morrendo de uma parada cardiorrespiratória e choque séptico. Trata-se do intérprete de Urbano, Sebastião Vasconcelos, que nos deixou em 2009.

Sucesso

O ator nasceu em Pocinhos, interior da Paraíba, e foi um dos responsáveis pela fundação do Teatro Universitário em Recife. Já pelo Rio de Janeiro, Vasconcelos foi um dos integrantes da Companhia de Teatro Tônia Celi-Autran Entre suas peças, está Otelo e A Viúva Astuciosa, um espetáculo que lhe rendeu a premiação como melhor ator coadjuvante pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Também recebeu o Prêmio Molière como melhor ator por Os Emigrados.

Já na Globo, ele participou de 25 grandes títulos, entre eles, O Clone (2001); Mulheres de Areia (1993); Tieta (1989); Selva de Pedra (1986); Cabocla (2004), sendo este seu último trabalho na casa. Embora teve muita fama sendo veterano da emissora dos Marinho, Sebastião também atuou em outras produções, como Chapadão do Bugre, em 1988, na Band e Tempo de Viver, na TV Tupi (1972). Na TV Rio, fez a versão original de Cabocla, em 1959.

Despedida

O ator tinha um diagnóstico de Parkinson. Em 2007, fez seu último papel nas novelas como Mauro Fontes em Caminhos do Coração, na Record. Sebastião se aposentou da carreira artística em 2009 e ficou abalado emocionalmente. Vasconcelos não recebia mais convite para atuar e isto contribuiu pra uma grave depressão que enfrentava. A viúva do artista, Vilma Costa, revelou que ele parou de comer e tomar suas medicações. Ele foi internado em 2013 e foi vítima de um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória.

