CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Veterano de História de Amor morreu aos 86 anos após ficar afastado da TV
Novelas / LUTO

Veterano de História de Amor morreu aos 86 anos após ficar afastado da TV

No ar em História de Amor, um veterano da Globo morreu aos 86 anos após diagnóstico de Parkinson e ser afastado da televisão; saiba mais

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Cena de História de Amor
Ator de História de Amor morreu aos 86 anos - Reprodução/Globo

No ar na Globo em História de Amor, um veterano aparece nas telinhas e deixa saudade. O ator morreu aos 86 anos após uma grave depressão por estar afastado da televisão por conta de um diagnóstico de Parkinson, morrendo de uma parada cardiorrespiratória e choque séptico. Trata-se do intérprete de Urbano, Sebastião Vasconcelos, que nos deixou em 2009.

Sucesso

O ator nasceu em Pocinhos, interior da Paraíba, e foi um dos responsáveis pela fundação do Teatro Universitário em Recife. Já pelo Rio de Janeiro, Vasconcelos foi um dos integrantes da Companhia de Teatro Tônia Celi-Autran Entre suas peças, está Otelo e A Viúva Astuciosa, um espetáculo que lhe rendeu a premiação como melhor ator coadjuvante pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Também recebeu o Prêmio Molière como melhor ator por Os Emigrados.

Já na Globo, ele participou de 25 grandes títulos, entre eles, O Clone (2001); Mulheres de Areia (1993); Tieta (1989); Selva de Pedra (1986); Cabocla (2004), sendo este seu último trabalho na casa. Embora teve muita fama sendo veterano da emissora dos Marinho, Sebastião também atuou em outras produções, como Chapadão do Bugre, em 1988, na Band e Tempo de Viver, na TV Tupi (1972). Na TV Rio, fez a versão original de Cabocla, em 1959.

Despedida

O ator tinha um diagnóstico de Parkinson. Em 2007, fez seu último papel nas novelas como Mauro Fontes em Caminhos do Coração, na Record. Sebastião se aposentou da carreira artística em 2009 e ficou abalado emocionalmente. Vasconcelos não recebia mais convite para atuar e isto contribuiu pra uma grave depressão que enfrentava. A viúva do artista, Vilma Costa, revelou que ele parou de comer e tomar suas medicações. Ele foi internado em 2013 e foi vítima de um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória. 

Leia também: Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

globomorte

Leia também

Mãe e filha?

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela

Atualização

Bella Campos e Cauã Reymond em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Globo/ Divulgação

Climão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos

Derrota cruel

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Ernesto é derrotado e preso após confronto tenso

Desespero

Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição

Próximos capítulos

Odete Roitman (Debora Bloch) e Raquel (Taís Araujo) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Vale Tudo: Raquel dá tapa na cara de Odete em briga histórica. Saiba como será

Eita!

Lucimar é vítima de sabotagem e para no hospital - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Lucimar é vítima de sabotagem e quase morre

Últimas notícias

Lucas GuimarãesNovo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
Elenco da Dança dos Famosos 2025Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
Enzo Campeão tem sua primeira estreia no cinema brasileiro aos 22 anosEnzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
Natália Deodato fala sobre retiro espiritualEx-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoRenovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Caio Paduan é um profissional consolidado no campo das artes teatraisCaio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
Príncipes William e HarrySaiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade