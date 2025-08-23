CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Veterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer
Novelas / LUTO

Veterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer

Um ator de História de Amor morreu após descobrir um câncer em metástase; o veterano ainda deixou pedidos para o velório

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 23/08/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Regina Duarte e José Mayer em História de Amor
História de Amor: ator veterano morreu após diagnóstico de câncer - Reprodução/Globo

Chegando ao final a exibição de História de Amor nas tardes da Globo, a obra trouxe muitos rostos saudosos que nos deixaram cedo e marcaram a televisão com sua arte. Um destes fez uma participação na obra de Manoel Carlos e deixou a teledramaturgia cheia de vida com seus papéis na emissora dos Marinhos. Trata-se do intérprete de Durval, o corretor de Helena (Regina Duarte), o ator Francisco Milani.

Começo de tudo

Milani começou sua trajetória aos 14 anos. No entanto, ele era apenas entregador em uma rádio de Piracicaba. Ao longo da sua passagem por lá, ele exerceu algumas funções, entre elas foi sonoplasta e locutor. Tudo mudou quando ele recebeu um convite para fazer um teste de atuação.

Em 1959, foi para o Rio de Janeiro e auxiliou na TV Continental e ficou pela cidade maravilhosa. Nos anos 60, se envolveu com o Centro Popular de Cultura (CPC), aliando-se a um dos principais movimentos artísticos ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi perseguido pela ditadura militar e interrompeu a carreira artística por uma década, trabalhando como caminhoneiro durante o período do regime autoritário.

Raízes no humor

Na década de 70, ele começou sua carreira de forma mais concreta, com participações em obras consagradas como Irmãos Coragem (1970) e Vamp (1991). Antes, no finalzinho da década dos anos 60, ele esteve em Terra em Transe (1967). Francisco se encontrou mais no humor e fez parte de formatos do gênero que são lembrados até hoje, como o Viva o GordoEscolhinha do Professor Raimundo, como Pedro Raimundo, um advogado com forte ceticismo e que exigia provas para qualquer fato da história. No Zorra Total, foi Saraiva e marcou com seu bordão ("Pergunta idiota, tolerância zero").

Outro ponto destacável de Milani é sua atuação no campo político: ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), foi eleito vereador no Rio de Janeiro em 1992 e, no mandato, passou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e, depois, ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Ele foi autor da lei que criou o RioFilme, uma iniciativa que ajudou o cinema nacional. Concorreu como vice-prefeito na chapa de Benedita da Silva (PT) e não conseguiu ser eleito. Francisco se comprometeu com a cultura e defesa da arte.

Despedida

Em 13 de agosto de 2005, ele foi vítima de um edema pulmonar em decorrência das complicações de um câncer. Anteriormente, havia sido diagnosticado com um tumor no reto, já em metástase. Durante o velório, foi atendido ao pedido dele de tocar o hino Internacional Socialista e o hino do seu time do coração, o Corinthians.

Leia também: Valentina Reis, de Êta Mundo Melhor, sobre atuar ao lado de Larissa Manoela: ‘Sonho’

Francisco Milani
Francisco Milani - Reprodução/Globo

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

globohistória de amor

Leia também

INFÂNCIA

No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV Globo - Foto: Cicero Rodrigues/Memória Globo

Autor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual

Homenagem

Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será

Eita!

Mário Sérgio toma fora de Odete - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'

CADÊ?

Atriz de Fina Estampa saiu do Brasil e mudou de profissão - Divulgação/TV Globo

Atriz de Fina Estampa se afastou da atuação e sofreu em mudança para fora do país

Confronto!

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona

Resposta afiada

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor! Dita debocha de Zulma após mentira envolvendo Candinho

Últimas notícias

William e HarryRompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza
Jakelyne OliveiraMédico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
Luan Pereira, Wanessa Camargo e Dado DolabellaLuan Pereira reage a notícia de que provocou crise entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella
Sandra Annenberg e Ernesto Paglia são pais de ElisaFilha de Sandra Annenberg posta vídeo romântico raro com a namorada
História de Amor: ator veterano morreu após diagnóstico de câncerVeterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer
Viih Tube revela por que apenas uma das babás de Lua e Ravi usa máscaraViih Tube revela por que apenas uma das babás de seus filhos usa máscara
No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV GloboAutor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual
Virginia e Ana CastelaVirginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe
Wanessa Camargo e Dado DolabellaWanessa Camargo confirma crise de ciúmes de Dado Dolabella: ‘Infeliz'
Maisa SilvaMaisa se pronuncia sobre rumores após ser flagrada com Memphis
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade