Veterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem

No ar em Terra Nostra, um veterano da Globo morreu aos 75 anos ao sofrer um mal súbito e cair na rua; saiba todos os detalhes

TerraNostra voltou para as telinhas da Globo na faixa da tarde. Trama clássica de 1999, muitos atores voltam aos holofotes e deixam saudade. Um destes é o intérprete de Anacleto, papel do ator Mário Cesar Camargo. Ele morreu em 2022, aos 75 anos, vítima de um mal súbito enquanto estava na rua.

Nascido em Marília, interior do estado de São Paulo, Mário César vivia em Belo Horizonte desde 1988. Ele iniciou sua carreira artística no Centro Popular de Cultura da União Nacional De Estudantes nos anos 60. Esteve em cursos de teatro ministrado por Antônio Abujamra (1932 - 2015) e Eugênio Kusnet (1898 - 1975).

Carreira de sucesso

Parte de sucessos da Globo, iniciou sua trajetória na emissora em 1984 na novela Partido Alto (1984) como Kleber. Em 1989, fez O Cometa na Bandeirantes e participou como Pietro Mollinari de O Dono do Mundo na emissora dos Marinhos. Oito anos depois, integrou o elenco de Terra Nostra. A partir dos anos 2000, esteve em outras produções da casa como: Chocolate com Pimenta; Começar de Novo; Coração de Estudante; América; Água na Boca; Insensato Coração. Fez alguns seriados na casa, como Hoje é Dia de Maria; Sob Nova Direção e Chapa Quente.

O seu último papel foi em Supermax como Timóteo, em 2016. No cinema, fez quatro filmes, entre eles Linhas de Passe (2008), de Walter Salles e Daniela Thomas, e Pequenas Histórias (2007) de Helvécio Ratton. No teatro, ela ainda tem sucessos como Bella Ciao e Rei Lear.

Despedida

Mário César morreu em 10 de outubro de 2022 após sofrer um mal súbito e cair na rua, em Belo Horizonte e foi enterrado no Bosque da Esperança. Deixou a esposa Monica Belisário e a filha Laura, que na época, tinha 29 anos.

