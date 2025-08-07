CARAS Brasil
  Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC
Novelas / MORTE

Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC

No ar em Por Amor, um veterano da Globo marcou a história da televisão e morreu aos 84 anos vítima de um acidente vascular cerebral; saiba mais

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 08h30

Regina e Gabriela Duarte em Por Amor
Por Amor: veterano da novela global morreu após sofrer AVC - Reprodução/Globo

Um veterano da Globo pode ser visto no Globoplay Novelas através de Por Amor. O ator marcou a história da televisão com seus papéis e morreu aos 84 anos por conta de um AVC. Intérprete de Camargo na trama de Manoel Carlos, Dary Reis nos deixou em 2010.

Nascido Dary Hugo Reis, o astro da televisão era gaúcho e começou a aparecer nas telonas, logo em 1948, no longa Mãe, como Gustavo. Fez mais de 20 filmes, entre eles Três Recrutas; E Eles Não Voltaram; O Homem que Roubou a Copa do Mundo; Vale do Canaã; Nem os Bruxos Escapam; Os Paspalhões em Pinóquio 2000; Os Trapalhões na Serra Pelada; O Trapalhão na Arca de Noé. Um dos seus maiores destaques foi seu último filme: em 1984, esteve Os Trapalhões e o Mágico de Oróz fez o Mágico que dá título ao filme.

Televisão

Em 1950, fez sua primeira participação de destaque na TV Tupi como o Capitão Estrela, super-herói que dava nome ao programa patrocinado pela fábrica de brinquedos. Na Globo, entrou no de de 1967 em Anástacia, a Mulher sem Destino. Lá também fez outro infantil, sendo o Capitão Gancho no Sítio do Picapau Amarelo. Na adaptação da obra de Monteiro Lobato, também fez participação como outros personagens. 

Na emissora dos Marinho fez mais de 30 trabalhos, entre eles, Roque Santeiro; Água Viva; Irmãos Coragem; Torre de Babel; Hilda Furacão; Força de Um Desejo; Escrava Isaura e mais.

Despedida

Em 2005, fez seu último papel, sendo um dos bandidos em uma participação especial em Bang Bang. O ator morreu aos 84 anos em 2010, no mês de dezembro. A causa da morte foi um AVC, divulgada no Jornal Nacional daquele dia e ano.

Leia também: Veterana global de Por Amor morreu aos 95 anos após uma doença cardíaca

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

