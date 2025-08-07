No ar em Por Amor, um veterano da Globo marcou a história da televisão e morreu aos 84 anos vítima de um acidente vascular cerebral; saiba mais
Publicado em 07/08/2025, às 08h30
Um veterano da Globo pode ser visto no Globoplay Novelas através de Por Amor. O ator marcou a história da televisão com seus papéis e morreu aos 84 anos por conta de um AVC. Intérprete de Camargo na trama de Manoel Carlos, Dary Reis nos deixou em 2010.
Nascido Dary Hugo Reis, o astro da televisão era gaúcho e começou a aparecer nas telonas, logo em 1948, no longa Mãe, como Gustavo. Fez mais de 20 filmes, entre eles Três Recrutas; E Eles Não Voltaram; O Homem que Roubou a Copa do Mundo; Vale do Canaã; Nem os Bruxos Escapam; Os Paspalhões em Pinóquio 2000; Os Trapalhões na Serra Pelada; O Trapalhão na Arca de Noé. Um dos seus maiores destaques foi seu último filme: em 1984, esteve Os Trapalhões e o Mágico de Oróz fez o Mágico que dá título ao filme.
Em 1950, fez sua primeira participação de destaque na TV Tupi como o Capitão Estrela, super-herói que dava nome ao programa patrocinado pela fábrica de brinquedos. Na Globo, entrou no de de 1967 em Anástacia, a Mulher sem Destino. Lá também fez outro infantil, sendo o Capitão Gancho no Sítio do Picapau Amarelo. Na adaptação da obra de Monteiro Lobato, também fez participação como outros personagens.
Na emissora dos Marinho fez mais de 30 trabalhos, entre eles, Roque Santeiro; Água Viva; Irmãos Coragem; Torre de Babel; Hilda Furacão; Força de Um Desejo; Escrava Isaura e mais.
Em 2005, fez seu último papel, sendo um dos bandidos em uma participação especial em Bang Bang. O ator morreu aos 84 anos em 2010, no mês de dezembro. A causa da morte foi um AVC, divulgada no Jornal Nacional daquele dia e ano.
Leia também: Veterana global de Por Amor morreu aos 95 anos após uma doença cardíaca
|Filha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos
|Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC
|Jakelyne Oliveira explica por que adiou planos de ter filhos com Mariano
|Marcus Montenegro amplia movimento pelos veteranos na TV: 'O ator tem que ser 360'
|Vale Tudo: Heleninha descobre a maior mentira de sua vida
|Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'
|Atriz comprou direitos de obra de Jorge Amado para protagonizar novela; saiba quem é
|Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surge em foto com a namorada
|Thiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'
|Carol Peixinho impressiona ao mostrar barrigão de grávida: 'Olha o tamanho'