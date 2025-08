Veterano da Globo fez história em programa infantil e morreu aos 83 anos

No ar em Por Amor pelo Globoplay Novelas, um veterano global morreu aos 83 anos e marcou a história da emissora com um programa infantil; saiba tudo

No ar em Por Amor pelo Globoplay Novelas, um veterano da Globo marcou a história com uma passagem pela primeira versão do infantil Sítio do Picapau Amarelo. Lá ele foi Rabicó e na obra de Manoel Carlos, interpretou Narciso. Estamos falando de José Chaguinha. O veterano morreu aos 83 anos em 2014 e a causa da morte não foi divulgada.

Carreira

Nascido José Gabriel Chagas, começou sua carreira no circo fazendo a tradicional escada para outros grandes nomes. Em 1950 ingressou na Escola de Arte Dramática de Vida Alves e não demorou muito para se tornar ator em rádios e teatros. Gota D'Água é um dos espetáculos que ele integrou o elenco.

Já em 1960, entrou para a televisão. Trabalhou na TV Tupi e na TV Record. Para o elenco da Globo, entrou em 1976 com uma participação especial em Estúpido Cupido. Já em 1977, entrou para o elenco do infantil que deu vida a obra de Monteiro Lobato. No início, foi um dos besouros da Emília. Depois, virou Marquês de Rabicó - papel marcante em sua carreira.

Novelas e sucessos

O ator ficou por quase 10 anos da atração e também fez parte de outras produções da casa, como O Tempo e o Vento; Anos Dourados e O Sorriso do Lagarto. Nas novelas, Chaguinha colecionou sucessos como Champagne; Um Sonho A Mais; Mulheres Apaixonadas; Senhora do Destino e Sete Pecados.

Também fez parte de produções cinematográficas, como Lampião, O Rei do Cangaço; Maridos em Férias; A Virgem e o Machão e Como Consolar Viúvas. O ator morreu em 2014, aos 83 anos. A causa da morte não foi divulgada. Seu legado segue intacto na televisão brasileira.

