Veterano da Globo, ator que interpretou a si mesmo em Tieta foi vítima da Covid-19

Ator consagrado morreu seis dias após ser internado com Covid-19; veterano fez participação em Tieta, novela que está no ar em reprise da Globo

Consagrado como um dos grandes atores da televisão brasileira, Tarcísio Meirafez uma participação em Tieta (1989), novela que está no ar em reprise da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama de grande sucesso, o ator interpretou a si mesmo. Em 2021, o veterano foi internado com a esposa, a também atriz Glória Menezes (90), e morreu durante a pandemia. Relembre grandes trabalhos do artista que foi uma das vítimas da Covid-19.

Galã eterno da TV brasileira

Tarcísio Meira é lembrado como um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional. Com sua voz e presença marcantes, o ator conquistou gerações de fãs ao longo de seis décadas de carreira, transitando com facilidade entre o teatro, o cinema e, principalmente, a televisão.

Nascido em São Paulo, em 5 de outubro de 1935, Tarcísio se tornou símbolo de elegância e talento ao interpretar heróis, vilões e figuras históricas que marcaram época. Na TV Globo, onde trabalhou por mais de 50 anos, imortalizou personagens como João Coragem, de Irmãos Coragem, Renato, de Guerra dos Sexos e Antônio Batista, de Torre de Babel.

Em 1989, o ator fez uma participação especial em Tieta, de Aguinaldo Silva (81), interpretando ninguém mais ninguém menos que a si mesmo — reforçando ainda mais seu prestígio na emissora com o destaque na novela, considerada um dos maiores sucessos da televisão brasileira.

Ao longo de sua carreira, Tarcísio ainda protagonizou filmes emblemáticos, como Independência ou Morte e O Marginal, e foi premiado com o APCA de melhor ator por sua atuação na minissérie A Muralha.

Amor de uma vida

Fora das câmeras, Tarcísio Meira também vivia uma história digna de novela. Desde 1962, era casado com Glória Menezes, formando um dos casais mais admirados do meio artístico. A parceria entre eles extrapolava a vida pessoal: atuaram juntos em produções icônicas e foram inspiração de cumplicidade para milhões de brasileiros.

Mesmo após a aposentadoria, oficializada com a saída da Globo em 2020, o casal manteve-se unido em sua fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, aproveitando uma vida tranquila durante a pandemia.

Despedida

Apesar da distância dos grandes centros urbanos, em agosto de 2021, Tarcísio e Glória foram internados no Hospital Albert Einstein após contraírem Covid-19. Mesmo com duas doses da vacina, o ator, então com 85 anos, apresentou complicações graves e precisou ser intubado.

Seis dias após a internação, Tarcísio não resistiu e faleceu, deixando o Brasil inteiro em luto. Glória Menezes, que se recuperou da doença, teve alta quatro dias depois da perda do marido. O velório e a cremação do intérprete aconteceram em cerimônia íntima no Cemitério Horto da Paz, atendendo a um desejo especial do ator: ele pediu que suas cinzas fossem lançadas na fazenda onde viveu seus últimos anos ao lado de Glória.

Tarcísio Meira e Glória Menezes - Reprodução/Instagram

