Veterana global de Por Amor morreu aos 72 anos e enfrentou o Alzheimer

Por Amor está no ar pelo Globoplay Novelas e traz o rosto de uma veterana que marcou a história da Globo com a sua passagem por grandes obras da casa. Na novela de Manoel Carlos, ela foi Elvira. A atriz morreu aos 72 anos após enfrentar o Alzheimer e viver no Retiro dos Artistas. Edyr de Castro nos deixou em 2019 e foi vítima de uma falência múltipla de órgãos.

Carreira de sucessos

Edyr colecionou uma carreira com muito prestígio, sendo até mesmo parte do grupo As Frenéticas ao lado de Dhu Moraes, Leiloca Neves, Lidoka Martuscelli, Regina Chaves e Sandra Perâ. O grupo comemorou a carreira algumas vezes, sendo a última vez da formação completa em 2006. Atriz de musical, ela esteve no elenco de Hair.

Na televisão, sua estreia aconteceu em 1965 na TV Rio em O Porto dos Sete Destinos. A partir de 1976, se tornou um dos ícones da Rede Globo. Sua primeira aparição por lá foi na primeira versão de A Escrava Isaura. Fez também uma participação em Guerra dos Sexos, em 1983. Em Roque Santeiro foi Dona Nininha. Edyr também esteve em outros clássicos: Bebê a Bordo (1988); Anos Rebeldes (1992); Chiquinha Gonzaga (1999); Cabocla (2004) e Sinhá Moça (2004).

Na emissora, sua última aparição foi em Sete Pecados (2007). Depois, fez duas novelas na Record: Amor e Intrigas, em 2007, e Poder Paralelo, em 2009, onde fez o seu último papel nas telinhas.

No cinema, fez nove filmes, entre eles: Menino Maluquinho e 5x Favela - Agora Por Nós Mesmos. Seu último papel nas telonas foi em 2012 em Entre Vales.

Despedida

Edyr de Castro se relacionou e foi casada com Zé Rodrix. Ele morreu em 2009, aos 61 anos, vítima de um infarto. Os dois tiveram Joy Rodrigues, única filha do casal. A atriz foi diagnosticada com Alzheimer em 2004 e no ano de 2011 se mudou para o Retiro dos Artistas. Em 2019, foi internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio e morreu devido à uma falência múltipla de órgãos.