Veterana global de Por Amor morreu aos 95 anos após doença cardíaca

No ar em Por Amor, a veterana global deixou saudades nas telinhas e morreu aos 95 anos vítima de uma doença no coração; saiba tudo

Por Amor está no ar no Globoplay Novelas e traz vários rostos lendários da televisão. Entre alguns deles, está uma veterana que morreu aos 95 anos, vítima de arritmia cardíaca. A estrela não resistiu as complicações da doença. Trata-se de Norma Geraldy, que nos deixou em 2003. Na obra de Manoel Carlos ela era Filomena.

Carreira de sucessos

Nascida Ione Sartini, ela estrelou diversos folhetins e peças de teatro. Norma recebeu o nome artístico do diretor de teatro Olavo de Barros e teve seu talento descoberto em 1927 quando se mudou de Uberaba para o Rio de Janeiro e começou a buscar vagas em estações de rádios. Nos palcos, acumulou mais de 60 espetáculos.

Estreou em 1933 na peça Última Loucura e integrou o elenco de Frou Frou; Eva; Pancada de Amor; O Canário; O Sábio; As Três Helenas; Sonho de Valsa; entre outros. Na televisão só começou a aparecer quando já tinha 70 anos: Geraldy estreou em Te Contei? como Ester. Deste ponto em dianta, Norma aparecia com mais frequências em produções globais e interpretava personagens que caiam no gosto do público facilmente.

Era da televisão

Norma apareceu em mais de 30 produções e abrilhantou o elenco das estrelas da Globo. Esteve em Baila Comigo; Transas e Caretas; Vereda Tropical; Anos Dourados; Barriga de Aluguel; A Próxima Vítima; Torre de Babel e Uga Uga. Também foi parte da produção da TV Cultura, o clássico Mundo da Lua. Nas telonas, fez dois longas: Favela dos Meus Amores e O Simpático Jeremias. Seus últimos trabalhos foram em 2002 e 2003, na Globo: Malhação e A Casa das Sete Mulheres, respectivamente.

Despedida

Norma morreu no Rio de Janeiro, no Prontocor, em 2 de dezembro de 2003. Naquele mês, faria 96 anos. A causa da morte foi dada como arritmia cardíaca; desidratação e distúrbios eletrolíticos . Ela foi internada devido a complicações de uma cirúrgia no fêmur e sofreu uma pneunominia, que tratava em casa.

