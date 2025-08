Veterana de Por Amor morreu aos 60 anos após ser acusada de furto

No ar em Por Amor pelo Globoplay Novelas, a veterana sofreu com algumas doenças e morreu aos 60 anos após ser envolvida em acusação de crime; saiba tudo

Por Amor está no ar pelo Globoplay Novelas e traz alguns rostos conhecidos para as telinhas. Um destes é de uma veterana que brilhou em algumas produções da casa e acabou saindo da Globo de forma polêmica: foi acusada de furto por uma camareira. A intérprete de Santa, a atriz Lucy Mafra, morreu aos 60 anos, em 2014, sendo vítima de uma falência múltipla de órgãos.

Carreira de sucessos

Lucy iniciou sua carreira no teatro e seguiu em frente em filmes de bastante repercussão, como O Cortiço (1978), Gigante da América, também em 1978 e Gabriela, Cravo e Canela (1983), onde interpretou Sinhazinha Guedes Mendonça. Nas novelas, começou em 1980 já na TV Globo com participações e papéis pequenos, como em Água Viva em que fez uma enfermeira e Baila Comigo como uma secretária.

Em Partido Alto (1984) fez Andréia e, ao longo dos anos, esteve em outras produções como Escolinha do Professor Raimundo; De Corpo e Alma; Pátria Minha; A Próxima Vítima; Chocolate com Pimenta e Senhora do Destino.

Polêmica

Em 2005, foi Claudete em América, sendo esta sua última novela e seu último papel. Nos bastidores da obra escrita por Glória Perez, Lucy sofreu uma acusação de furto. Uma camareira dos Estúdios Globo a acusou de furtar dinheiro da carteira de Christiane Torloni, que estava no folhetim como Haydée. O caso não virou um processo, mas a artista foi demitida e a personagem cortada da novela.

A enteada da atriz concedeu uma entrevista para o R7 e afirmou que ela foi cotada para estar no elenco de Joia Rara (2013), mas a emissora teria vetado. Andrea Neves Schiavo Mafra afirmou que ela era rival da camareira e isso gerou a acusação:

"Nesse dia que sumiu esse dinheiro da Torloni, a Lucy estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torloni. Mas ela não pegou nada. E esse foi o motivo de ela ter sido afastada na novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra e isso acabou com a carreira dela".

Lucy se mudou do Rio de Janeiro e foi viver com a mãe em Vassouras e contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Após a morte da mãe, ela enfrentou uma grave depressão e, tempos depois, foi internada. Ela morreu em 2014, aos 60 anos, vítima de falência múltipla de órgãos, insuficiência respiratória e neoplasia de pulmão.

Leia também: Novela da Globo se perdeu no enredo e afundou audiência há sete anos