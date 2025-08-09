Veterana de História de Amor morreu aos 78 anos após internação de emergência

No ar em História de Amor na Globo, uma veterana morreu aos 78 anos por conta de falência múltipla de órgãos após uma internação emergencial

No ar em História de Amor, uma veterana morreu aos 78 anos após uma internação e cirurgia de emergência. A atriz não resistiu e teve uma falência múltipla de órgãos. O motivo da intervenção era uma complicação no intestino. Trata-se de Marly Bueno, intérprete de Rafaela Moretti, que nos deixou em 2012.

Sucesso

Marly Bueno iniciou a sua carreira na TV Tupi como garota propaganda nos anos de 1950 até 1952. Em 1953, começou a atuar em diversas obras. Em 1960, fez Alô, Doçura e acabou saindo da televisão três anos depois. Casada com Hilton Marques, escritor, foi um período que a atriz não fez nenhum papel em nenhuma produção. Em 1991, após o divórcio, ela retornou para a Globo e integrou o elenco da minissérie O Portador, a convite de Herval Rossano, o diretor.

Após isto, deslanchou e fez parte de Felicidade, de Manoel Carlos, e também esteve em Quatro por Quatro; Laços de Família; Coração de Estudante; Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida, sendo este seu último trabalho na Globo. Após isto, integrou o elenco de duas produções da Record: em 2009, fez Poder Paralelo e em 2012 fez seu último papel na minissérie Rei Davi. No cinema, fez mais de 10 filmes, sendo o último em 2009 como uma participação especial em A Mulher Invisível.

Despedida

Internada no Copa D'or, no Rio de Janeiro, por duas semanas, a atriz apresentou uma peritonite (inflamação aguda no abdômen) e foi operada em caráter de emergência. Marly passou pelo procedimento para combater a doença e acabou não resistindo ao pós-cirúrgico, apresentando uma falência múltipla de órgãos, principalmente cardiovasculares, respiratórias e renais.

