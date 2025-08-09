Veterana de História de Amor morreu aos 78 anos após internação de emergência

No ar em História de Amor na Globo, uma veterana morreu aos 78 anos por conta de falência múltipla de órgãos após uma internação emergencial
Publicado em 09/08/2025, às 08h30
No ar em História de Amor, uma veterana morreu aos 78 anos após uma internação e cirurgia de emergência. A atriz não resistiu e teve uma falência múltipla de órgãos. O motivo da intervenção era uma complicação no intestino. Trata-se de Marly Bueno, intérprete de Rafaela Moretti, que nos deixou em 2012.
Marly Bueno iniciou a sua carreira na TV Tupi como garota propaganda nos anos de 1950 até 1952. Em 1953, começou a atuar em diversas obras. Em 1960, fez Alô, Doçura e acabou saindo da televisão três anos depois. Casada com Hilton Marques, escritor, foi um período que a atriz não fez nenhum papel em nenhuma produção. Em 1991, após o divórcio, ela retornou para a Globo e integrou o elenco da minissérie O Portador, a convite de Herval Rossano, o diretor.
Após isto, deslanchou e fez parte de Felicidade, de Manoel Carlos, e também esteve em Quatro por Quatro; Laços de Família; Coração de Estudante; Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida, sendo este seu último trabalho na Globo. Após isto, integrou o elenco de duas produções da Record: em 2009, fez Poder Paralelo e em 2012 fez seu último papel na minissérie Rei Davi. No cinema, fez mais de 10 filmes, sendo o último em 2009 como uma participação especial em A Mulher Invisível.
Internada no Copa D'or, no Rio de Janeiro, por duas semanas, a atriz apresentou uma peritonite (inflamação aguda no abdômen) e foi operada em caráter de emergência. Marly passou pelo procedimento para combater a doença e acabou não resistindo ao pós-cirúrgico, apresentando uma falência múltipla de órgãos, principalmente cardiovasculares, respiratórias e renais.
Leia também: Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
SIGA A CARAS NAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO DO MUNDO DOS FAMOSOS:
Ver essa foto no Instagram
|Ex-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica
|Família faz pedido para o velório e sepultamento de Arlindo Cruz
|Angelo Paes Leme reflete sobre paternidade: 'A principal coisa na vida é amar'
|Virginia fala sobre reconciliação com Zé Felipe: 'Se for da vontade'
|Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados
|Veterana de História de Amor morreu aos 78 anos após internação de emergência
|O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima
|Neymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão
|Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'
|Saiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos