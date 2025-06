Verdadeiro motivo para Marcello Antony estar longe das novelas: Inimizades

O ator Marcello Antony chocou ao dar nomes de pessoas que o impedem de voltar à Globo para atuar em novelas por causa de atritos do passado

O ator Marcello Antony surpreendeu ao revelar o verdadeiro motivo para estar longe das novelas da Globo. O artista contou que criou inimizades nos bastidores da emissora carioca ao recusar o convite para uma novela. Inclusive, ele citou nomes de suas pessoas que ficaram magoadas com ele na época.

Antony disse que recebeu convites para atuar em duas novelas e escolheu uma delas. Com isso, os responsáveis pela outra novela não gostaram da recusa e o ator define como ‘inimizades' que enterraram suas novas oportunidades .

“O Ricardo Waddington me chamou para fazer o Doda em A Favorita, do João Emanuel Carneiro, que Murilo Benício fez de cabelo louro. Só que ao mesmo tempo soube que iam fazer um remake de Ciranda de Pedra, novela das seis. Seríamos eu, Daniel Dantas e Ana Paula Arósio. Recebi os dois convites. Fui numa reunião com o Mário Lúcio Vaz e pedi para fazer a novela das seis. E ele: ‘Marcelo, estou há não sei quantos anos na Globo. Você é o primeiro que me pede para fazer novela das seis e não das oito’”, relembrou em entrevista na coluna Gente, da revista Veja.

E completou: “Aí ele liberou. Só que nisso criei inimizades. João Emanuel e Ricardo Waddington, a partir daquele momento, me vetaram de tudo. Os egos lá dentro enterraram qualquer possibilidade de convites futuros com eles. Mas faz parte do jogo. Trabalhar com TV é administrar egos. Fiquei mais tranquilo ali na periferia, não estava no centro das confusões”.

Hoje em dia, Marcello Antony vive em Portugal com a família e se dedica a uma nova profissão. Longe da TV, ele se tornou corretor de imóveis de luxo na Europa e vive uma nova fase na vida. Com isso, ao ser questionado se voltaria a fazer novelas, ele negou. “É óbvio que o custo de me trazer daqui [Portugal] para lá [Brasil] inviabiliza as coisas. Hoje eu não faria. Só se fosse muito desafiador. Sou movido por desafio. Se for desafiador, a gente até abdica de algumas coisas”, refletiu.

O ator é casado com Caroline e tem uma grande família. Ele é pai de Francisco e Stéphanie, frutos do antigo relacionamento de Antony com a atriz Mônica Torres, e também de Lorenzo, do casamento com Caroline. Além disso, ele é padrasto de Lucas, de 23 anos, e Louis, de 18 anos.

Marcello Antony está com 60 anos

O ator e corretor de imóveis Marcello Antony completou 60 anos em janeiro de 2025 e usou as redes sociais para celebrar a data. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, o artista refletiu sobre a nova idade.

"Chegar aos 60 anos é um privilégio raro e especial. É como estar no topo de uma montanha olhando para a paisagem da sua vida, e de lá você vê os vales por onde você passou, as curvas difíceis que você venceu, as flores que você encontrou e as tempestades que você enfrentou", iniciou.

E complementou: "60 anos não pensam no corpo, mas enriquecem a alma, porque cada ruga conta uma história, cada cicatriz, uma superação, e cada sorriso, um momento que valeu a pena. É uma idade de liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. É um momento de colher o que foi plantando, mas também de plantar novos sonhos, porque a vida não termina".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcello Antony (@marcelloantony_oficial)

Corretor de imóveis em Portugal

Marcello Antony anunciou uma nova profissão em sua vida há pouco tempo. Ele se tornou corretor de imóveis em Portugal, e faz anúncios de mansões luxuosas. Em setembro do ano passado, ele revelou que está responsável pela venda da casa mais cara de Portugal.

O imóvel é avaliado em cerca de R$ 200 milhões. De acordo com o Jornal Extra, a comissão para o corretor de imóveis seria algo milionário. Confira!

Leia também: Filho de Marcello Antony completa 22 anos e surge em foto inédita com o pai