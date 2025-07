Veja a nova versão de Maria de Fátima em Vale Tudo

Após temporada em Paris, a nova versão de Maria de Fátima é apresentada em Vale Tudo; veja como a personagem ficará depois de passagem de tempo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) retornarão ao Brasil depois de uma temporada em Paris. A sequência, que vai ao ar a partir deste sábado, 12, marcará uma mudança de visual da personagem depois de uma passagem de tempo na trama.

Segundo Marie Salles, figurinista da novela, o guarda-roupa da vilã amadureceu e ficou mais sofisticado. "Ela segue um estilo mais rock'n'roll com um toque de anos 60, e abusa de coletes, saias, blazers, peças de couro e botas de todos os tipos. É uma mistura de estilo", explicará a mudança nos looks da alpinista social.

Uma das referências que Marie usou para o novo guarda-roupa da personagem foram desfiles da Celine, marca de luxo francesa. A figurinista também adiantou que a paleta de cores dos looks também mudou. O roxo e o verde, que predominavam no visual da malvada, deram lugar ao preto e ao branco. “Tem a influência da Odete (Debora Bloch) no estilo dela também, que passa a seguir o quiet luxury, usando muito preto, branco, caramelo, marrom e bege. Ela se sofisticou”, declarou a profissional.

Confira as fotos da nova versão de Maria de Fátima em Vale Tudo:

Nova versão de Maria de Fátima em Vale Tudo - Foto: Crédito: Globo/Manoella Mello

Nova versão de Maria de Fátima em Vale Tudo - Foto: Crédito: Globo/Manoella Mello

Raquel se recusa a perdoar Fátima e coloca ponto final na reconciliação

Após o salto temporal de um ano que acontecerá no remake de Vale Tudo, novela da Globo, Raquel (Taís Araújo) retorna como empresária de sucesso, estampando capas de revista, graças à sociedade na Paladar com Celina e Poliana—como já noticiado pelo Notícias da TV.

Maria de Fátima (Bella Campos), recém-chegada da Europa com Afonso (Humberto Carrão), tenta se reaproximar pela primeira vez, mas é prontamente rejeitada. Conforme relatado pelo Notícias da TV, a mãe encontra a filha em seu escritório e solta um contundente "Desculpa, Afonso, eu não sei quem é Fátima. Não conheço". Saiba mais aqui!