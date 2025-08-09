CARAS Brasil
Busca
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha

Encontro inesperado entre Ivan, Raquel e Heleninha promete constrangimento e tensão na novela das nove da Globo; veja o que acontecerá

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 14h13

Heleninha encontra Ivan e Raquel
Heleninha encontra Ivan e Raquel - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) decidirão celebrar a reconciliação de forma especial: com uma viagem romântica de última hora para Paraty. Hospedados na pousada de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), o casal chegará primeiro e aproveitará o quarto para momentos íntimos. “Por mim, a gente não precisa nem sair do quarto. Paraty está visto”, dirá Ivan, deixando claro que a prioridade é curtir o momento a dois.

A coincidência que muda tudo

O que eles não imaginam é que, no mesmo fim de semana, Celina (Malu Galli) terá a ideia de tirar Heleninha (Paolla Oliveira) de casa para um passeio e escolherá justamente a mesma pousada. Sem saber que o ex de Heleninha estaria lá, tia e sobrinha chegam de surpresa ao local, dispostas a aproveitar o descanso. “A gente nem quis incomodar avisando que vinha. Qualquer coisa, se não tiver quarto, a gente fica em outra pousada”, comenta Heleninha ao chegar.

O aviso que não impediu o constrangimento

Cecília, percebendo a situação delicada, ainda tenta alertar Celina, mas não há tempo para evitar o encontro. Minutos depois, Ivan e Raquel deixam o quarto e, ao chegar à recepção, dão de cara com Heleninha e Celina. O clima de constrangimento é imediato. “Heleninha, a gente nunca poderia imaginar que...”, começa Ivan, sem jeito.

Raquel tenta amenizar a situação, reconhecendo o erro da falta de comunicação: “Meu bem, a gente deveria ter avisado. Foi uma péssima ideia ter vindo de surpresa”, admite a irmã de Odete (Débora Bloch).

A reação de Heleninha

Irritada com o encontro inesperado e visivelmente desconfortável, Heleninha rebate com ironia: “Claro. A errada sou eu de ter saído do meu quarto. Vamos embora, tia Celina”. E assim, o que seria um fim de semana de romance para Ivan e Raquel acaba se transformando em um episódio de tensão e mal-estar, prometendo repercussões nos próximos capítulos.

Essa reviravolta adiciona mais uma camada de drama à trama, mostrando que, em Vale Tudo, coincidências nem sempre trazem boas surpresas — e que os relacionamentos do passado ainda têm força para abalar o presente.

Leia também:Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia; veja as fotos

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoraquelheleninhaIvan

