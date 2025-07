Vale Tudo: Veja as primeiras fotos da cena do casamento de Aldeíde na novela

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Cerimônia emocionante marca despedida de Aldeíde e seu marido rumo a nova vida em Portugal no capítulo deste sábado (5)

O tão aguardado casamento de Aldeíde (Karine Teles) e Laudelino (Herson Capri) promete mexer com as emoções dos telespectadores da novela Vale Tudo neste sábado, 5. As primeiras imagens da cena revelam uma cerimônia emocionante, com direito a igreja decorada, convidados ilustres e um toque de emoção que vai marcar a trajetória do casal na trama.

A noiva surge deslumbrante ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele), que a acompanha até o altar. O noivo, por sua vez, aguarda ansioso diante do padre, num dos momentos mais marcantes da atual fase da novela. A cena conta ainda com a presença de personagens queridos do público como Raquel (Taís Araujo), Consuêlo (Belize Pombal), Jarbas (Leandro Firmino), Daniela (Jessica Marques), André (Breno Ferreira), Gilda (Letícia Vieira), Lucimar (Ingrid Gaigher), Pascoal (Leandro Leo), Luciano (Licínio Januário), Freitas (Luis Lobianco) e Vasco (Thiago Martins), que testemunham o enlace.

Logo após a troca de alianças, os recém-casados participam de uma elegante recepção na hípica, onde celebram com os amigos e familiares antes da viagem para Portugal. O clima é de emoção do início ao fim: “Aldeíde e Poliana se despedem com um abraço carregado de significados, fechando esse ciclo com afeto e gratidão”, antecipam os bastidores da produção.

Casamento de Aldeíde e Laudelino na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Manoella Mello

Capítulo do sábado: casamento, despedida e revelações

Além do casamento, o capítulo 84 da novela traz uma série de reviravoltas. Gilda reconhece o atropelador que quase tirou sua vida e conecta o crime ao universo de César. Ivan e Heleninha perdem o voo para Roma, e Aldeíde, após enfrentar Marco Aurélio, decide pedir demissão antes de iniciar uma nova vida ao lado de Laudelino.

O enlace do casal simboliza mais do que um romance bem-sucedido: representa também uma virada de página para personagens que enfrentaram desafios profissionais, traições e decepções familiares. Em meio aos dramas que continuam a se desenrolar, a cena do casamento oferece ao público um raro momento de ternura e esperança.

A partir da próxima semana, o foco da novela volta a se intensificar em torno do triângulo entre Raquel, Maria de Fátima e César, com revelações sobre o roubo dos dólares e desdobramentos que prometem agitar a reta final da trama.