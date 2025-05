No remake de Vale Tudo, tatuagem de Raquel pode estar com os dias contados; segundo colunista personagem tomará uma decisão

A tatuagem de Raquel (Taís Araujo) em Vale Tudo chama a atenção dos telespectadores por se tratar do nome da filha dela, Maria de Fátima (Bella Campos), gravada no peito e em um local aparente. Até agora nenhum personagem notou a coincidência da tattoo da cozinheira com a alpinista social e parece que o detalhe não vai mais fazer parte da história.

Segundo Anna Luiza Santiago, da coluna Play, o desenho poderá ser retirado da caracterização da dona do restaurante após ela decidir remover a tatuagem por ter tido mais uma decepção com a filha, que roubou os dólares e a separou de Ivan (Renato Góes).

Em uma das cenas, Raquel surgirá enrolada em uma toalha, em frente ao espelho e olhando para o nome da garota. Depois, ela tomará café com Poliana (Matheus Nachtergaele) e falará para ele que removerá a tatuagem. Na versão original da novela, a personagem não tinha o nome da filha gravado no lado esquerdo do peito.

Veja as fotos da tatuagem de Raquel:

Tatuagem em homenagem à filha faz parte da caracterização de Raquel (Maria de Fátima) em 'Vale Tudo' (Globo, 2025) - Foto: TV Globo

Detalhe da tatuagem da personagem Raquel, vivida por Taís Araujo, em 'Vale Tudo' - Foto: TV Globo

Raquel faz a fila andar ao beijar outro na frente de Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) não estará mais com Raquel (Taís Araújo) por conta de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo separados, eles terão ciúmes um do outro e a coziheira dará um beijo em um homem de vingança.

No capítulo da próxima segunda-feira, 19, a personagem de Taís Araujo continuará mexida com o término e ficará chateada ao ver o ex-namorado com Heleninha (Paolla Oliveira). Após ver que o funcionário da TCA está com a herdeira da patroa, a cozinheira fará a fila andar. Saiba mais aqui!