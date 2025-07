Vale Tudo: Solange parte para cima e dá tapa em Maria de Fátima em cena explosiva

Em confrontação intensa, Solange se sente traída e explode ao ver Maria de Fátima vestida de noiva para se casar com Afonso

Na sexta-feira (11), o remake de Vale Tudo apresenta uma das cenas mais aguardadas: Solange (Alice Wegmann) invade o ateliê de Celina (Malu Galli) e parte para cima de Maria de Fátima (Bella Campos), acusando-a publicamente e desferindo um tapa emblemático.

A tensão brota quando a ex-amiga, ainda vestida de noiva, é confrontada durante seu momento de troca de roupas, segundo a coluna de Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias (“Em ‘Vale Tudo’, Solange parte pra cima e bate em Maria de Fátima: ‘Roubou meu namorado!’”).

A acusação que inflamou o clima

Solange, visivelmente arrasada, acusa a rival sem rodeios: “Você roubou meu namorado!”, esbraveja, com dedo apontado. Fátima reage com cinismo, esbravejando: “Na boa, me deixa ser feliz e vai bater seu pontinho de operária padrão vai!”.

Antes de desferir o tapa, Solange ainda recita um bordão clássico: “A gente pode enganar todo mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo.”

Cena registrada e reação imediata

Conforme apurado pelo Notícias da TV, Fátima estava gravando um vídeo com o celular ligado quando o tapa ocorreu — registro que Afonso (Humberto Carrão) veria instantes depois. Afonso, chocado, ordena que Solange seja retirada da festa por segurança.

O impacto na narrativa

Término definitivo: o tapa marca o encerramento da história de Solange com Afonso — a cena ocorre pouco antes de a família embarcar para Paris.

Ascensão do conflito: a agressão intensifica a inimizade entre Solange e Fátima, e alimenta memes e discussões nas redes.

Desmascaramento garantido: a gravação do celular dá lugar à prova física de traição e golpe emocional — arma poderosa contra a vilã.

