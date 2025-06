Vale Tudo: Solange e Renato vão para cama e têm surpresa impactante

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange e Renato se envolverão e acabarão na cama; os dois se surpreenderão com descoberta

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) e Renato (João Vicente de Castro) formarão um casal . Diferente da versão original, os dois acabarão se envolvendo, indo para a cama e até assumindo um namoro.

Isso mesmo, chefe e funcionária, que têm dificuldade de largar o trabalho para viverem relacionamentos amoros, acabarão juntos. Segundo o Notícias da TV, nos próximos capítulos, eles se envolverão.

Já em seu novo apartamento, que ainda estará sendo reformado, Renato receberá Solange e os dois viverão um clima. Inclusive, eles acabarão tendo uma noite de amor e ficarão surpreendidos com a química entre ambos .

Após o momento íntimo, eles conversarão surpresos. " Uau… Não imaginava que você fosse assim, tão intenso" , dirá Solange. "Você também me surpreendeu. A gente se entendeu de um jeito que eu não esperava", falará Renato.

Por serem colegas de trabalho e para evitarem o que aconteceu anteriormente com o chefe e Leila (Carolina Dieckmann), eles tentarão manter o relacionamento em segredo. Contudo, eles acabarão se envolvendo cada vez mais a ponto de namorarem. Renato pedirá Solange em namoro .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Mário Sérgio causará com Solange e Renato

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio (Thomás Aquino) revelará sua verdadeira identidade. Na verdade, o moço não tem nada de mocinho, mas sim de vilão. Diferente da versão original, quando o personagem foi interpretado por Marcos Palmeira, no remake, o jornalista mostrará ser bastante ambicioso.