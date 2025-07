Vale Tudo: Solange descobre gravidez de gêmeos de Afonso em ultrassom chocante

Solange vive momento de surpresa e mistério ao revelar nova gestação dupla após recaída com ex-namorado — saiba como isso muda o jogo

Em cenas previstas para meados de agosto em Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) recebe uma notícia que pode redefinir sua trajetória: ela está grávida de gêmeos — frutos de uma noite de recaída com o ex e atual marido de Maria de Fátima, Afonso (Humberto Carrão).

Após uma festa regada a emoções, Afonso, visivelmente embriagado, aceita uma carona com Solange e os dois acabam cedendo à antiga chama. Dias depois, confirmada a gravidez, ela segue para o primeiro ultrassom. Segundo o Notícias da TV, a médica solta a notícia de forma clara: “Temos dois embriões aqui. É gravidez gemelar.” Surpresa, Solange responde, incrédula: “Dois na barriga?”.

A trama se adensa com segredos e escolhas

Solange opta por manter o mistério sobre a paternidade. Mesmo acompanhada por Renato (João Vicente de Castro) no consultório — com quem mantém amizade — e com Sardinha (Lucas Leto) suspeitando da gravidez, ela esconde que Afonso é o pai.

Essa gravidez dupla representa novidade em relação à versão de 1988, na qual ela teve apenas um filho com Afonso. Agora, dobram-se as apostas emocionais e riscos dramáticos.

Impactos e desdobramentos na história

Segredo de mãe solo: Solange assume a gestação silenciosa e evita envolver Afonso ou Renato no segredo, reforçando sua postura independente.

Paralelo com Fátima: Maria de Fátima também descobre sua gravidez quase simultaneamente, suspeitando inclusive de gêmeos — em razão do histórico familiar de Afonso, que tem irmãos gêmeos Heleninha e Leonardo.

Conflito iminente: Celina (Malu Galli) intensifica a tensão ao afirmar que Afonso é estéril, gerando dúvidas sobre a paternidade e alimentando conspirações entre os núcleos.

