Vale Tudo: Segredo de Celina quase vem à tona após visita inesperada de Afonso

Celina teme ter sua sociedade com Raquel revelada e desagradar Odete Roitman; aliança corre risco após Afonso surgir na Paladar

A parceria sigilosa entre Celina (Malu Galli) e Raquel (Taís Araujo) será colocada à prova nos próximos capítulos de Vale Tudo. A chegada inesperada de Afonso (Humberto Carrão) à sede da Paladar ameaça revelar um dos maiores segredos da trama: a madame rica, irmã de Odete Roitman (Debora Bloch), é a investidora por trás do negócio.

Em uma sociedade mantida em sigilo absoluto, Celina resolveu aplicar o que sobrou de sua fortuna no buffet Paladar, mas fez uma exigência clara: sua identidade como sócia não poderia ser revelada, sobretudo para manter distância da crítica impiedosa da irmã e da elite carioca.

A tensão nos bastidores da Paladar

Segundo informações do Notícias da TV, Tudo começa quando Celina faz uma visita discreta ao restaurante para tratar de assuntos administrativos com Raquel. No meio da reunião, Gilda (Letícia Vieira), assistente de confiança da empresária, surge com uma notícia inquietante: “Dá licença, Raquel? O Afonso está aqui pra falar com você.”

O nome basta para deixar Celina em pânico: “O que o meu sobrinho está fazendo aqui? Ele não pode me ver aqui de jeito nenhum!”. A situação força Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele) a arquitetarem um plano de emergência para esconder a madame e evitar uma exposição desastrosa.

Conflito familiar em jogo

Enquanto Celina se esconde, Raquel vai ao encontro do genro e descobre que ele tenta reaproximar a sogra de Maria de Fátima (Bella Campos). Afonso, sem saber da extensão das armações da esposa, tenta convencê-la a dar mais uma chance à filha.

Mas a tentativa de reconciliação fracassa. Raquel, firme, rebate: “A Maria de Fátima mente, Afonso. E ela mente muito bem, sabe por quê? Porque ela não sente culpa de nada.”

O confronto deixa claro que Raquel não pretende ceder à manipulação e tampouco reatar laços com alguém que traiu sua confiança. Já Celina, aliviada por não ter sido vista, percebe o quão frágil é sua posição: basta um passo em falso para que seu segredo venha à tona.

O risco para Celina

Se a ligação de Celina com a Paladar for descoberta, as consequências podem ser drásticas. Odete Roitman, conhecida por sua frieza e elitismo, não perdoaria a irmã por se associar a uma cozinheira e, pior, manter tudo escondido. Além da rejeição familiar, a socialite teme perder prestígio na alta sociedade carioca.

A sequência reforça o tema central do remake: os limites entre ética, ambição e lealdade — e como cada personagem precisa lidar com as consequências de suas escolhas.

