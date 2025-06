Vale Tudo: Segredo bombástico de Odete no remake é revelado

‘Ele está vivo!’: Mudança radical na história da novela Vale Tudo, da Globo, traz à tona um novo segredo para Odete Roitman no remake da trama

Os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo, ficaram curiosos com a cena de Odete Roitman (Debora Bloch) indo visitar uma mulher chamada Nice (Teca Pereira) em um lugar totalmente isolado na área rural. A cena teve um clima de muito mistério e olhares suspeitos para um quarto escuro. Agora, o segredo da vilã no remake foi revelado e é diferente da primeira versão da novela!

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o novo segredo de Odete Roitman é que seu filho mais velho, Leonardo, está vivo . Esta é a prova de que a autora Manuela Dias fez uma mudança radical na história da novela em comparação com a versão original. Isso porque, na versão de 1988, Odete matou o filho em um acidente. Agora, ela apenas deixou o herdeiro com sequelas em uma cadeira de rodas e ele segue vivo, mas escondido.

A colunista apontou que, nos próximos capítulos, a neta de Nice, Ana Clara, vai entrar em cena para ser uma pedra no sapato de Odete. Ela diz que a avó foi internada e será a nova responsável por cuidar de Leonardo. Logo depois, a vilã recebe uma caixa com fotos de Leonardo em uma cadeira de rodas e surta, já que não quer que ninguém saiba do seu segredo. Isso porque, no passado, Odete colocou a culpa do acidente que teria matado o filho em Heleninha (Paolla Oliveira), sua outra filha .

Qual era o segredo de Odete Roitman na versão original de Vale Tudo?

Na versão de Vale Tudo exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) sofria com a culpa pela morte do irmão, Leonardo, e de ter causado o incêndio na casa da família. Porém, ela só descobre na reta final da novela que não foi a culpada por nada. A revelação do verdadeiro assassino de Leonardo só vem à tona quando Ruth, antiga empregada da família Roitman, reaparece e conta toda a verdade.

Na trama, Ruth conta que Heleninha era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e acreditava que estava sendo traída pelo marido. Com isso, ela ficou louca de ciúme e foi atrás dele em um apartamento junto com Ruth.

Chegando lá, Ruth e Heleninha pediram a ajuda de Leonardo, que morava no apartamento do lado, para entrarem no apartamento onde achavam que Marco Aurélio estava com a suposta amante. Porém, ao abrirem a porta, eles dão de cara com Odete acompanhada de um amante. Leonardo fez um escândalo ao ver a mãe com um amante e Heleninha seguiu abalada com a suposta traição do marido.

Então, depois da confusão, Odete foi dirigindo o carro com Heleninha e Leonardo no banco de trás do carro. Eles sofreram um acidente de carro e Leonardo morreu. Odete ficou desesperada e foi até a casa da família, sem saber o que fazer com o corpo do filho morto.

Ainda abalada, Heleninha não se lembrava do que tinha acontecido naquele dia e se deparou com o corpo do irmão morto no chão. Ela achou que tinha matado o irmão e começou a gritar. Com isso, Odete deixou um cigarro cair na cortina e a casa pegou fogo. Com a confusão mental de Heleninha, Odete deixou a filha levar a culpa por tudo e pagou para Ruth guardar o segredo. Desse modo, a verdadeira culpada por tudo foi Odete Roitman. Por causa do incêndio e da morte do irmão, Heleninha perdeu a guarda do filho e se entregou ao alcoolismo.