Vale Tudo: Saiba quem é Leonardo, filho de Odete escondido após acidente

Quem é Leonardo em Vale Tudo? Na versão original, o filho de Odete Roitman morreu após acidente, no remake, ele está vivo e escondido; veja

O filho de Odete Roitman (Debora Bloch) pelo visto está vivo no remake de Vale Tudo. Na versão original, o moço morreu após um acidente de carro e um incêndio. Agora, Leonardo pode estar vivo pelas pistas que estão sendo mostradas pela escritora Manuela Dias.

Nos últimos capítulos, a vilã deu o que falar ao visitar uma casa no meio do mato, onde conversou com uma senhora chamada Nice e que esconde seu segredo em troca de dinheiro. Na ocasião, a dona da TCA olhou para um quarto escuro, dando a entender que tinha alguém lá dentro.

No capítulo seguinte, Heleninha (Paolla Oliveira) apareceu lamentando a morte do irmão Leonardo. A pintora, assim como na versão original, sente-se culpada pelo falecimento, acreditando que ela provocou o incêndio, que na verdade foi causado pela mãe.

Segundo o Notícias da TV, nos próximos capítulos, ficará ainda mais nítido que Leonardo não morreu . A neta de Nice falará para Odete que a senhora não tem mais condições de cuidar do homem.

"Leonardo está no quarto. Eu vim de São Paulo porque minha avó não tem mais condições de cuidar dele sozinha. Eu tranquei minha faculdade. Quer entrar?" , dirá.

"Não. Eu só espero que você esteja ciente de todas as partes do meu acordo com a sua avó. Essa casa só pode ser frequentada por vocês três. Pra cuidar dele eu podia pagar outra pessoa, o preço de vocês é pelo segredo" , responderá a megera olhando o filho cadeirante na varanda da casa .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

O segredo de Odete Roitman na versão original de Vale Tudo

Na versão de Vale Tudo exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) sofria com a culpa pela morte do irmão, Leonardo, e de ter causado o incêndio na casa da família . Porém, ela só descobre na reta final da novela que não foi a culpada por nada. A revelação do verdadeiro assassino de Leonardo só vem à tona quando Ruth, antiga empregada da família Roitman, reaparece e conta toda a verdade.

Na trama, Ruth conta que Heleninha era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e acreditava que estava sendo traída pelo marido. Com isso, ela ficou louca de ciúme e foi atrás dele em um apartamento junto com Ruth.

Chegando lá, Ruth e Heleninha pediram a ajuda de Leonardo, que morava no apartamento do lado, para entrarem no apartamento onde achavam que Marco Aurélio estava com a suposta amante. Porém, ao abrirem a porta, eles dão de cara com Odete acompanhada de um amante. Leonardo fez um escândalo ao ver a mãe com um amante e Heleninha seguiu abalada com a suposta traição do marido.

Então, depois da confusão, Odete foi dirigindo o carro com Heleninha e Leonardo no banco de trás do carro. Eles sofreram um acidente de carro e Leonardo morreu. Odete ficou desesperada e foi até a casa da família, sem saber o que fazer com o corpo do filho morto.