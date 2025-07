Vale Tudo: Saiba qual famosa se casou com vestido de noiva usado por Fátima

Vestido de noiva usado por Fátima (Bella Campos) para ensaio fotográfico em 'Vale Tudo' foi usado em casamento de famosa com 4 milhões de seguidores

Nesta semana, a personagem Maria de Fátima (Bella Campos) surgiu em cena com um vestido de noiva sofisticado para fazer um ensaio fotográfico no jardim da mansão dos Roitman no Rio de Janeiro para a novela Vale Tudo, da Globo. O vestido deslumbrante chamou a atenção e já é um modelito conhecido no mundo dos famosos. Isso porque o look já foi usado para o casamento de uma influenciadora digital famosa!

O vestido de noiva da cena é do acervo do Atelier Sandro Barros, que é especialista em moda bridal e festa. O modelito já foi usado em 2019 para o casamento religioso da influencer Thássia Naves, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram .

Thássia compartilhou a coincidência do look nos stories do Instagram e disse: “Quem reconheceu?!”. O vestido tem o estilo romântico com rendas e foi usado pela influencer para seu casamento religioso com o agrônomo Artur Attie Akl em 2019, quando os dois se casaram na Igreja Nossa Senhora das Dores, em Uberlândia. Na época, a noiva contou que o vestido foi desenhado especialmente para ela e confeccionado em tule point d’sprit, tule ilusione italiano, tule inglês bordado de linha off-white e prata, rosas bordadas em linha e micropaetês transparentes e babados em organza.

Compare as fotos abaixo:

Maria de Fátima (Bella Campos) em cena de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Instagram

Thássia Naves em seu casamento em 2019 - Foto: Reprodução / Instagram

A audiência da cena do vestido rasgado de Fátima em Vale Tudo

Nesta segunda-feira, 7 de julho, o remake de Vale Tudo apresentou um dos episódios mais impactantes da trama: Raquel (Taís Araújo) invade o momento de prova do vestido de noiva de Maria de Fátima (Bella Campos), rasga a peça, dá um tapa na filha e declara que não irá mais ajudá-la. O capítulo quebrou recordes da novela, conforme reportado pelo site Notícias da TV.

De acordo com os dados consolidados da publicação, a sequência registrou o maior índice de audiência desde o início da exibição, com picos expressivos — confirmado como recorde no noticiário do dia. Na Grande São Paulo, a média da audiência atingiu os 25,2 pontos.

O site Notícias da TV destaca que a nova versão apresentou um confronto mais extenso e intenso entre Raquel e Fátima, superando o original de 1988. Essa intensificação contribuiu para o impacto dramático, tornando o embate mais visceral.

