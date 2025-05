Vale Tudo: Saiba os detalhes do pacto de Odete Roitman e Maria de Fátima

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete Roitman e Maria de Fátima unem suas forças para fazer o mal na vida dos rivais. O pacto vem aí!

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, o público vai acompanhar o início da amizade de Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Inclusive, elas vão firmar um pacto contra os mocinhos da história. Saiba os detalhes:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Odete e Maria de Fátima ficam muito próximas ao reconhecerem que possuem os mesmos rivais. Inclusive, elas vão entrar em acordo. As duas vão ser aliadas para provocarem as separações de dois casais: Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann), e Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo).

O pacto delas diz o seguinte : Maria de Fátima precisa separar Raquel e Ivan para que ele possa engatar um romance com Heleninha (Paolla Oliveira). Com isso, Odete entrará em ação com sua parte do acordo. Ela terá que separar Afonso e Solange para que o rapaz se case com Maria de Fátima. O plano da vilã veterana é mandar Solange para trabalhar no exterior e deixar o caminho livre para que Fátima se torne sua nova nora e entre para a alta sociedade.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 5 a 10 de maio:

Capítulo 31 - Segunda-feira, 5 de maio

Raquel diz a Ivan que teme ser presa por conta do conteúdo da mala. Maria de Fátima aconselha Solange a convidar Odete para jantar em sua casa, como parte de um plano para separar a amiga de Afonso. Ivan e Raquel decidem guardar o que encontraram em um cofre de banco. Renato e Leila se encontram. Raquel mente para Maria de Fátima ao dizer que doou os pertences de Rubinho. Ivan desconfia de que o conteúdo da mala pertença a Renato. Maria de Fátima comenta com César que sentiu que Raquel e Ivan mentiram para ela. Odete chega à casa de Solange.

Capítulo 32 - Terça-feira, 6 de maio

Odete registra o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso. Celina e Afonso percebem que Odete flerta com o garçom que foi contratado para o jantar na casa de Solange. Solange se sente insultada por Odete. Solange se surpreende com a reação de Afonso ao saber da tentativa de suborno de sua mãe. Maria de Fátima comemora com César a briga entre Solange e Odete. Heleninha revela a Ivan que voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele. Bartolomeu avisa a Eunice que foi demitido. Fátima questiona Raquel quando a mãe lhe entrega um envelope de dinheiro dizendo que é pagamento do seguro de Rubinho.

Capítulo 33 - Quarta-feira, 7 de maio

Maria de Fátima comenta com César sua suspeita de que Rubinho possa ter roubado dinheiro de Marco Aurélio. Fernanda aconselha a mãe a contar a Bartolomeu que será modelo de uma campanha. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com Heleninha. Poliana diz a Raquel que Maria de Fátima o procurou. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar Raquel. Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Celina diz a Odete que Heleninha não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan. Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.

Capítulo 34 - Quinta-feira, 8 de maio

Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa. Raquel enfrenta Odete, e diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes quando a viu. Tiago fica preocupado com o sumiço da mãe. Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento. Odete incentiva Heleninha a não desistir de Ivan. Fernanda aceita jantar na casa de André. Raquel aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha. Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 9 de maio

Maria de Fátima revela a Odete que Raquel é sua mãe. Odete se alia a Maria de Fátima. Eunice conta a Bartolomeu sobre seu trabalho como modelo. Ivan estranha a mudança de Maria de Fátima em relação à mãe. Raquel conta a Ivan que conversou com Renato e que tem certeza de que a mala não é dele. Raquel expulsa César de seu restaurante, ao se deparar com ele no local perguntando sobre Fátima. Maria de Fátima escuta Raquel dizer a Ivan que entregará o conteúdo da mala a Marco Aurélio.

Capítulo 36 - Sábado, 10 de maio

Raquel se nega a dar a chave do cofre para Ivan e pede um tempo para pensar. Fátima e César combinam como impedirão Raquel de entregar de ir até Marco Aurélio. Raquel vai ao banco com Gilda. Gilda é atropelada por Olavo, e Raquel se desespera. Olavo leva Raquel e Gilda para casa. Raquel esconde uma sacola em casa. Solange faz um teste de gravidez. Luciano nota a preocupação de Ivan. Fátima dopa Raquel e Gilda para tentar achar o que a mãe escondeu.

